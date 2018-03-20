Злата Сымоненко

Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Аннексия моего дома стала дефибриллятором для страны. Ей пришлось выныривать из постсоветской комы
В Москве умер великий актер Олег Табаков. Совсем не молодым. Но я не пишу некролог. Даже мысли такой не было. Я о другом – о границах компромисса
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию?
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