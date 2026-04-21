Как украинцы понимают право иметь огнестрельное оружие и почему именно так

Я носил все это открыто, за что попадал в поле зрения бдительных патрульных. От греха подальше после третьего инцидента решил спрятать и больше не светить. Хотя такого оружия тогда было полно в свободной продаже, оно было в ассортименте едва ли не каждого, кто продавал на базарах и в киосках детские товары.

Реклама

Набор игрушек китайского производства, те самые кольт и наручники, мне подарил тогда Сергей Жадан на презентации моей первой книги — криминального триллера Шлюбні ігрища жаб. После мероприятия мы ехали в метро, приковав себя друг к другу, но все равно хватило пядей во лбу прикрыть скованные руки от любопытных взглядов. Но такие подарки делаются не для того, чтобы прятаться. Игрушками играют прилюдно, поэтому я без задней мысли решил эпатировать прохожих. Чем кончилось — уже знаете из сказанного выше.

Игрушечные пистолеты можно продавать — но нельзя носить на показ. Настоящие пистолеты и револьверы тоже можно продавать, пусть не так широко, в специализированных местах. Право на владение огнестрельным оружием дает куча документов, среди которых — справка от психиатра. Но носить то, чем имеешь право владеть, могут только работники силовых структур: прежде всего, военные и полицейские. Не всякий сотрудник частной охранной фирмы будет светить «ствол» даже будучи одетым в камуфляж или другую фирменную униформу милитарного кроя. Нечего и говорить о гражданских владельцах — право имеешь, оружие легальное, держи дома в сейфе, патроны отдельно.

Из мультика про Капитошку: чтобы все боялись, чтоб не насмехались

Одним из последствий кровавого теракта в Киеве 17 апреля стало очередное обещание подготовки законопроекта о предоставлении гражданским права владеть короткоствольным огнестрельным оружием для самозащиты. Как-то забылось, что подобная практика в Украине узаконена и многие граждане огнестрелом легально владеют. Это подтвердил глава МВД Игорь Клименко своим заявлением о том, что массовых проверок нынешних владельцев оружия не будет. Речь идет, очевидно, о гладкоствольном оружии, охотничьих ружьях и карабинах. Другая категория — травматы. Хотя легализованные короткостволы гражданские тоже имеют, пусть в значительно меньшем количестве. И даже не наверняка — точно на руках была и есть куча незарегистрированного оружия, не только пистолетов с револьверами, но и автоматов, боевых гранат, встречаются даже гранатометы. Военное время только увеличило количество.

Реклама:

Ведь в 1990-е нелегальными арсеналами владели банды грабителей на Донбассе, в Одесской области, в Крыму и не только. Пример — группа Артура Цахаева, которая в 2000—2001 годах полгода терроризировала Сумщину. Я видел оперативное милицейское видео, потому что исследовал эту историю: из тайника оперативники вынимали десятки единиц оружия. Подозреваю, что когда я это пишу, а вы читаете, по улицам не только Киева, но и других наших городов и поселков ходят вооруженные заряженными пистолетами гражданские. Не все оружие легальное. Однако все спрятано от посторонних, прежде всего, полицейских глаз.

Поэтому вполне понятно ломание копий вокруг права каждому украинцу, кто того пожелает, легально покупать и свободно владеть боевыми пистолетами и револьверами на самом деле сводится к праву носить заряженные короткостволы так же свободно, как телефоны и наручные часы. Цитируя Вовчика из мультика про Капитошку, чтобы все боялись, чтоб не насмехались. Это не ирония, не сарказм, не шутка, не преувеличение. Есть верифицированные данные опроса, проведенного в Діи, который провели в 2022-м году, после начала полномасштабного вторжения. В нем приняло участие без малого 2 миллиона украинцев. Из них 59% — более половины — поддерживают идею не только свободного владения, но и свободного ношения пистолетов в общественных местах. В то же время только 19% хочет обладать легальным оружием, чтобы держать его дома. Неинтересно, когда никто не видит, что ты вооружен и опасен.

Упрощая эти выводы и несколько дней подряд изучая все воинственные аргументы сторонников свободного владения короткостволом, делаю на самом деле очевидный вывод. Речь идет об узаконивании практики брать с собой пистолет уже тогда, когда надо выйти в ближайший магазин за хлебом, яйцами или кефиром. Неважно, что шанс нарваться там на психа-террориста и, выполнив данное себе и другим в соцсетях обещание, выхватить оружие и поиграть в Крутого Уокера, микроскопический. Важнее форма, социальный статус: тот, у кого пистолет за поясом и его видно, уже более весом, чем тот, у кого пистолета нет. Понимая это, понимаешь смещение оптики, акцентов и подмену понятий.

Реклама:

Читайте также: Юрий Бутусов Мысли по теракту в Киеве

О вероятном применении оружия для самозащиты или защиты кого-то здесь речь идет меньше, чем о демонстративном очерчивании собственных границ. Мол, не трогайте меня, делаю, что хочу, имею оружие и имею право. В этом месте праведное и понятное желание защищать себя самим конфликтует с правовым нигилизмом желающих, потому что законодательство соответствующим образом не сбалансировано. Это лишь красивая поговорка: пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут. В реальности правомерность применения оружия во время прогулки в магазин за кефиром или в другой неожиданной ситуации надо долго и нудно потом, возле трупа, доказывать. Не факт, что удастся, и тем более не факт, что для этого придется продавать квартиру, чтобы оплатить услуги адвоката.

Неужели украинцы, которые хотят носить с собой пистолет демонстративно везде, этого не понимают? Понимают. Почему же тогда хотят носить оружие на показ? Тому есть объяснение в нашем относительно недалеком, столетней давности, прошлом. Можно, конечно, апеллировать к традициям казацкого рыцарства. Но немножко не так. Казак — военный, который взял оружие для службы, умеет им пользоваться, не раз применял и с возвращением со службы остается военным ментально. Зато в 1918 году, когда на территории Украины до реки Збруч велись активные боевые действия и в какой-то момент все начали воевать со всеми, сложилась ситуация: отдельно взятое село или несколько сел одного уезда провозглашали собственные независимые государства. Иногда — с собственными деньгами, самой известной из валют была махновская, однако не единственный пример. И всегда — с собственными вооруженными силами, в ряды которых записывалось почти все мужское население от юношеского до старшего возраста.

Реклама:

Вчерашние крестьяне-хуторяне не мыслили себя в армии. Однако, чуть ли не каждый вооружился, и в те времена ходить на поле пахать землю без винтовки или нагана было правилом, а не исключением. Носить оружие публично стало новой нормой, признаком не только проживания на независимой территории, но и прежде всего собственной независимости даже от соседа. Описанные Иваном Нечуем-Левицким в Кайдашевой семье семейные распри в 1918—1919 годах уже не выглядели так забавно. Оружие пускалось в ход не как последний, а как единственный аргумент собственной правоты. Закона не существовало, его заменила справедливость, и вооруженный искренне считал именно свой арсенал мерилом этой справедливости.

Стремление адептов свободного владения оружием, — кстати, я себя к ним отношу, — требовать прежде всего свободного его ношения — оттуда. В нашей стране давно, еще до начала российского вторжения, граждане не верили в действенность законов. Зато остро чувствуют несправедливость. Показывать окружающим, что вот у меня есть оружие, в определенной степени означает стремление обустроить мир вокруг себя справедливо. Конечно, справедлив тот, кто имеет пистолет за поясом. О том, что оружие может иметь оппонент, как-то не очень думается. А надо, от греха подальше.