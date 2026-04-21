Андрей Кокотюха

Андрей Кокотюха

Писатель, киносценарист

Как украинцы понимают право иметь огнестрельное оружие и почему именно так

21 апреля, 10:03
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Тридцать лет назад, именно в апреле, меня в течение нескольких дней задерживала на улице милиция. Основание — кольт за поясом джинсов и наручники на поясе

Я носил все это открыто, за что попадал в поле зрения бдительных патрульных. От греха подальше после третьего инцидента решил спрятать и больше не светить. Хотя такого оружия тогда было полно в свободной продаже, оно было в ассортименте едва ли не каждого, кто продавал на базарах и в киосках детские товары.

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Набор игрушек китайского производства, те самые кольт и наручники, мне подарил тогда Сергей Жадан на презентации моей первой книги — криминального триллера Шлюбні ігрища жаб. После мероприятия мы ехали в метро, приковав себя друг к другу, но все равно хватило пядей во лбу прикрыть скованные руки от любопытных взглядов. Но такие подарки делаются не для того, чтобы прятаться. Игрушками играют прилюдно, поэтому я без задней мысли решил эпатировать прохожих. Чем кончилось — уже знаете из сказанного выше.

Игрушечные пистолеты можно продавать — но нельзя носить на показ. Настоящие пистолеты и револьверы тоже можно продавать, пусть не так широко, в специализированных местах. Право на владение огнестрельным оружием дает куча документов, среди которых — справка от психиатра. Но носить то, чем имеешь право владеть, могут только работники силовых структур: прежде всего, военные и полицейские. Не всякий сотрудник частной охранной фирмы будет светить «ствол» даже будучи одетым в камуфляж или другую фирменную униформу милитарного кроя. Нечего и говорить о гражданских владельцах — право имеешь, оружие легальное, держи дома в сейфе, патроны отдельно.

Из мультика про Капитошку: чтобы все боялись, чтоб не насмехались

Одним из последствий кровавого теракта в Киеве 17 апреля стало очередное обещание подготовки законопроекта о предоставлении гражданским права владеть короткоствольным огнестрельным оружием для самозащиты. Как-то забылось, что подобная практика в Украине узаконена и многие граждане огнестрелом легально владеют. Это подтвердил глава МВД Игорь Клименко своим заявлением о том, что массовых проверок нынешних владельцев оружия не будет. Речь идет, очевидно, о гладкоствольном оружии, охотничьих ружьях и карабинах. Другая категория — травматы. Хотя легализованные короткостволы гражданские тоже имеют, пусть в значительно меньшем количестве. И даже не наверняка — точно на руках была и есть куча незарегистрированного оружия, не только пистолетов с револьверами, но и автоматов, боевых гранат, встречаются даже гранатометы. Военное время только увеличило количество.

Ведь в 1990-е нелегальными арсеналами владели банды грабителей на Донбассе, в Одесской области, в Крыму и не только. Пример — группа Артура Цахаева, которая в 2000—2001 годах полгода терроризировала Сумщину. Я видел оперативное милицейское видео, потому что исследовал эту историю: из тайника оперативники вынимали десятки единиц оружия. Подозреваю, что когда я это пишу, а вы читаете, по улицам не только Киева, но и других наших городов и поселков ходят вооруженные заряженными пистолетами гражданские. Не все оружие легальное. Однако все спрятано от посторонних, прежде всего, полицейских глаз.

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Поэтому вполне понятно ломание копий вокруг права каждому украинцу, кто того пожелает, легально покупать и свободно владеть боевыми пистолетами и револьверами на самом деле сводится к праву носить заряженные короткостволы так же свободно, как телефоны и наручные часы. Цитируя Вовчика из мультика про Капитошку, чтобы все боялись, чтоб не насмехались. Это не ирония, не сарказм, не шутка, не преувеличение. Есть верифицированные данные опроса, проведенного в Діи, который провели в 2022-м году, после начала полномасштабного вторжения. В нем приняло участие без малого 2 миллиона украинцев. Из них 59% — более половины — поддерживают идею не только свободного владения, но и свободного ношения пистолетов в общественных местах. В то же время только 19% хочет обладать легальным оружием, чтобы держать его дома. Неинтересно, когда никто не видит, что ты вооружен и опасен.

Упрощая эти выводы и несколько дней подряд изучая все воинственные аргументы сторонников свободного владения короткостволом, делаю на самом деле очевидный вывод. Речь идет об узаконивании практики брать с собой пистолет уже тогда, когда надо выйти в ближайший магазин за хлебом, яйцами или кефиром. Неважно, что шанс нарваться там на психа-террориста и, выполнив данное себе и другим в соцсетях обещание, выхватить оружие и поиграть в Крутого Уокера, микроскопический. Важнее форма, социальный статус: тот, у кого пистолет за поясом и его видно, уже более весом, чем тот, у кого пистолета нет. Понимая это, понимаешь смещение оптики, акцентов и подмену понятий.

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О вероятном применении оружия для самозащиты или защиты кого-то здесь речь идет меньше, чем о демонстративном очерчивании собственных границ. Мол, не трогайте меня, делаю, что хочу, имею оружие и имею право. В этом месте праведное и понятное желание защищать себя самим конфликтует с правовым нигилизмом желающих, потому что законодательство соответствующим образом не сбалансировано. Это лишь красивая поговорка: пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут. В реальности правомерность применения оружия во время прогулки в магазин за кефиром или в другой неожиданной ситуации надо долго и нудно потом, возле трупа, доказывать. Не факт, что удастся, и тем более не факт, что для этого придется продавать квартиру, чтобы оплатить услуги адвоката.

Неужели украинцы, которые хотят носить с собой пистолет демонстративно везде, этого не понимают? Понимают. Почему же тогда хотят носить оружие на показ? Тому есть объяснение в нашем относительно недалеком, столетней давности, прошлом. Можно, конечно, апеллировать к традициям казацкого рыцарства. Но немножко не так. Казак — военный, который взял оружие для службы, умеет им пользоваться, не раз применял и с возвращением со службы остается военным ментально. Зато в 1918 году, когда на территории Украины до реки Збруч велись активные боевые действия и в какой-то момент все начали воевать со всеми, сложилась ситуация: отдельно взятое село или несколько сел одного уезда провозглашали собственные независимые государства. Иногда — с собственными деньгами, самой известной из валют была махновская, однако не единственный пример. И всегда — с собственными вооруженными силами, в ряды которых записывалось почти все мужское население от юношеского до старшего возраста.

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Вчерашние крестьяне-хуторяне не мыслили себя в армии. Однако, чуть ли не каждый вооружился, и в те времена ходить на поле пахать землю без винтовки или нагана было правилом, а не исключением. Носить оружие публично стало новой нормой, признаком не только проживания на независимой территории, но и прежде всего собственной независимости даже от соседа. Описанные Иваном Нечуем-Левицким в Кайдашевой семье семейные распри в 1918—1919 годах уже не выглядели так забавно. Оружие пускалось в ход не как последний, а как единственный аргумент собственной правоты. Закона не существовало, его заменила справедливость, и вооруженный искренне считал именно свой арсенал мерилом этой справедливости.

Стремление адептов свободного владения оружием, — кстати, я себя к ним отношу, — требовать прежде всего свободного его ношения — оттуда. В нашей стране давно, еще до начала российского вторжения, граждане не верили в действенность законов. Зато остро чувствуют несправедливость. Показывать окружающим, что вот у меня есть оружие, в определенной степени означает стремление обустроить мир вокруг себя справедливо. Конечно, справедлив тот, кто имеет пистолет за поясом. О том, что оружие может иметь оппонент, как-то не очень думается. А надо, от греха подальше.

Теги:   Андрей Кокотюха Ношение оружия

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