К чему приведет свободное владение оружием в Украине

Каждая стрельба в Украине с участием какого-нибудь психа пробуждает голоса лоббистов разрешить свободное владение оружием в Украине.

Повод есть повод, конечно. Но такое впечатление, что люди хотят, чтобы такие трагедии случались не раз в год, а раз в неделю. Потому что сейчас в Украине много нездоровых людей. Но, к счастью, у них нет оружия. Такие случаи — трагическое исключение, а не правило.

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И да, после войны и во время войны на руках у людей много оружия. И это проблема. И увеличение оружия на руках — это увеличение проблемы, а не ее решение.

Такие случаи — трагическое исключение, а не правило

И яркий пример, что оружие не должно быть разрешено — США. Где есть свободный оборот оружия. И где есть сотни массовых расстрелов в год. Где крупные города менее безопасны, чем Киев во время войны. Сотни таких случаев, которые произошли в Киеве и являются для нас исключительной трагедией, в США — это норма. Обычная история.

Поэтому США и является единственной из цивилизованных стран, где разрешено свободное владение оружием. Но в США и Трампа президентом избрали.

И не надо аргументов, что оружие у людей помогло бы. В США, где у каждого может быть оружие, только 3 процента нападений останавливается другими гражданскими с оружием. Только три!!! Вероятно 97 или более процентов этих нападений не произошло бы, если бы не дикарское разрешение на владение оружием каждому фрику.

Поэтому если мы хотим увеличить количество украинцев, погибающих в мирных городах от пуль, — то свободный оборот оружия — это логичное решение. Но это не логичное желание.

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Текст опубликован с разрешения автора