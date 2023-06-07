Подрыв Каховской ГЭС меняет ход войны 7 июня, 16:24 NV Премиум

У россиян был выбор между форсированием Днепра украинскими войсками в ближайшее время и уничтожением своих позиций на левом берегу

Удержать наши войска в районе Каховки, в районе Херсона они не смогли бы потому приняли решение по подрыву дамбы, выбрали меньшее зло (как они, по крайней мере, для себя видят это меньшее зло). Они уничтожили на левом берегу свои укрепления, но, как минимум, на месяц отсрочили движение наших войск в этом направлении.

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Вода будет сходить еще три-четыре дня, после того как сойдет, где-то несколько недель это все будет просыхать. То есть через эти затопленные земли будет невозможно двигаться, как минимум, несколько недель. Вот россияне отодвинули сроки нашего наступления в районе Херсонской области, форсирование Днепра или Каховского водохранилища. Ну посмотрим, как будут развиваться события. План «Б» у нас точно есть на такого рода действия.