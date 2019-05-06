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Дмитрий Яблоновский

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии  

Существует ли украинская мечта

Сегодня, 11:43
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Низкая социальная мобильность питает чувство несправедливости и неравенства, делая украинцев легкой добычей для популистов

Американская мечта – это символ социальной мобильности, возможность тяжким трудом добиться успеха независимо от принадлежности к социальному классу, пола, возраста или других признаков. Существует ли украинская мечта?

В своем Facebook Макс Нефедов написал про бывшего руководителя Службы автомобильных дорог господина Юлика, который вместо выговора за нарушение условий проведения тендера пошел на повышение в центральный аппарат Автодора. К сожалению, такой случай скорее правило, чем исключение. Похоже, это один из вариантов «украинской мечты».

Американская мечта же стимулирует к конкуренции и инновациям. Потому что в условиях честной конкуренции возможно победить, только предложив эдакое уникальное, чего нет у других. Инновации повышают производительность. Высокая производительность – ключ к росту доходов и экономики в целом.

Украинская версия "социальной мобильности" стимулирует кумовство и коррупцию

Украинская версия «социальной мобильности» стимулирует кумовство и коррупцию. Наличие связей и готовность платить взятки для карьеры в государственном, а порой и в частном секторе нередко становится важнее качественного образования и опыта. Конкурентное преимущество в бизнесе создается не благодаря инновациям, а заказу конкурента в силовых и проверяющих структурах, искусственным барьерам для новых игроков.

Как результат, в Украине нивелируются стимулы к развитию нового и росту уже существующего бизнеса. Успех приходит не благодаря инновациям, а ограничению конкуренции. Кумовство и коррупция при продвижении по карьерной лестнице сводят на нет желание инвестировать в образование и человеческий капитал. Те, кто инвестируют в себя или свой бизнес, часто уезжают реализовывать потенциал за границу. Отсутствие стимулов к инновациям и росту бизнеса тормозит рост производительности и, как следствие, доходов и экономики в целом.

Низкая социальная мобильность питает чувство несправедливости и неравенства, делая украинцев легкой добычей для популистов. Популисты предлагают простые рецепты, которые могут давать краткосрочный положительный эффект для благосостояния отдельных групп граждан, однако наносят существенный вред экономическому развитию в долгосрочной перспективе.

В результате значительная часть украинцев ностальгирует по контролю над ценами, гарантированной занятостью и иллюзией социального равенства советских времен вместо того чтобы инвестировать в собственное развитие или развитие бизнеса.

Как разорвать этот порочный круг – сформировать критическое мышление, рассказывая о том, почему кумовство и коррупция порождают бедность, а также создавать институты, которые обеспечат социальную мобильность?

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Общество Бизнес

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