Что Путин будет продавать США за уступки на украинском направлении

Итак, в РФ планируют (причем, через отдельный закон) создать Супер-ТОР в который будут входить территории Дальневосточного Федерального округа. С вхождением части территорий Арктики.

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Сама идея ТОРов (территорий опережающего развития) и позже создаваемых ТОСЭРов (территорий опережающего социального экономического развития) не нова. Это некий аналог свободных экономических зон. Где, в зависимости от территорий, есть налоговые (до полного освобождения от налога на прибыль) таможенные (0 ставка на ввоз оборудования, а в некоторых режим «таможенного склада») и даже миграционные (упрощенный режим привлечения иностранных специалистов) льготы.

Причем, хотя ТОР и ТОСЭР считаются синонимами, по факту первые создавались раньше и с большим набором «подарков» инвесторам. Вторые, в основном на Севере, носят некий «гибридный» формат — они управляются во многом с доминирующим участием местных властей регионов, где они созданы.

Путин активно «продавал» Трампу именно Арктику

Почему это так важно? ТОРы возникли изначально на Дальнем Востоке. И вскоре такие территории в регионе стали опорными точками китайского бизнеса. В смысле полностью китайского — с китайским менеджментом, китайскими рабочими, китайскими порядками внутри. Теоретически, РФ могла бы получить с этого технологический рывок местной (и национальной экономики). Да вот в Пекине не спешат вводить на территории технологические производства. Добывать ресурсы — да, передавать технологии — очень осторожно. В результате экономически ДФО все больше и больше становится «филиалом» экономики КНР.

В свою очередь, Пекин с интересом смотрит на ТОСЭРы в Арктике. Ведь арктические морские пути — приоритет. И получить возможность создания (и владения) там опорных портов означает получить в распоряжение то, что еще недавно называлось Севморпутем. В Кремле запускать китайские компании не спешат. Страшно.

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Более того, если вспомнить «Дух Анкориджа», то Путин активно «продавал» Трампу именно Арктику (как ресурсы, так и судоходство) и доступ к бизнесу и ресурсам Дальнего Востока. Для Вашингтона такое важно в разрезе сдерживания Пекина — контролировать логистику нового транспортного коридора и конкурировать за ресурсную базу Дальнего Востока. А развитие отношений с Россией в таком разрезе является политикой сдерживания Китая (сыграть в Москву против Пекина).

Путин понимает эту логику и продает ее (и будет продавать) за уступки на украинском направлении. Как в момент заключения договора о заморозке (и его содержания). Так и после оного через возврат в «западную» экономику и поддержку США в этом вопросе.

Но «отдать Арктику» США, проигнорировав интересы КНР, страшно. Кроме того, Вашингтон желает входа на Дальний Восток, где уже укоренились китайские компании.

Да и для самой России «китаизация Дальнего Востока» становится проблемой. Особенно на фоне ударов по нефтянке, торговле. Я уже писал, что для любой империи поддержания «связанности» территорий является вопросом выживания. А если есть проблемы не только с движением товаров, но и даже с «полетами в Россию» (то ли аэропорты закрыты, то ли топлива нет), регион достаточно быстро и безболезненно переориентируется на новый, как говорят в Москве «центр принятия решений». То есть, будет и социально и политически все больше клониться к КНР.

Тут возвращаемся к идее «Супер-ТОР». Отменять старый налоговый режим нельзя. Но можно объединить все ТОРы в один супер-кластер. Формально расширить возможность работы в льготном режиме на огромную территорию. Реально -размыть границы старых ТОРов. Причем с учетом ошибок, которые были на Дальнем Востоке. Старый «порог входа» — 500 тысяч российских рублей (меньше 10 тыс. долларов) был очень выгоден для малого китайского бизнеса. Увеличивают в 10 раз — до 5 млн. А когда заработает новая система, можно часть «старых ТОРов» просто упразднять.

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Таким образом Кремль рассчитывает с одной стороны «размыть» китайское доминирование в упомянутых территориях. Либо пытаться привлечь более крупные компании — нечто большее, чем заготовка леса или десяток теплиц.

Но самое главное — супер-ТОР становится выгодной темой для торга. Ведь ограничения по территории снимаются — практически весь Федеральный Округ. И можно торговать возможностями входа как с США, так и с другими странами. Проще говоря, устроить аукцион. Не сейчас (закон еще не принят), а в 2027 году. Пока же продавать перспективы. И пытаться обменять их на позиции сильных государств по Украине.

Но тут для Кремля есть несколько проблем.

1. Позиция как США, так и КНР. Обоим государствам не выгодно полное поражение России. Но им не выгодно и поражение Украины (как фактор, усиливающий амбиции РФ). А вот ослабленный Кремль вполне удовлетворяет как Вашингтон, так и Пекин.

2. Угроза для самой России. Если целый регион получает возможность перейти на свою налоговую, таможенную, миграционную системы — вот тебе реальная «федерализация». И реальное отдаление от Москвы. В Кремле это видят и поэтому курировать Супер-ТОР предлагается на уровне правительства и Госдумы. Но на определенном моменте у таких руководителей может наступить «момент выбора»: выгоднее быть одним из «членов правительства», либо первым и главным в большой СЭЗ.

Но пока стоит наблюдать за идеей. И ожидать нового вояжа российских переговорщиков в США уже в ближайший месяц.

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Текст опубликован с разрешения автора