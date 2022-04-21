Сумасшедшие убытки Украины. Как нам забрать деньги? 21 апреля, 14:57 Цей матеріал також доступний українською

Возмещение ущерба, нанесенного военной агрессией нашего взбешенного соседа — это вопрос, с которым столкнется государство, бизнес и невероятное количество украинцев

Вопрос возмещения, к сожалению, очень непростой. Механизмы, которые существовали в Украине и мире до этой войны — несовершенны. Представим — мы уже зафиксировали и оценили ущерб и начинаем требовать его возмещения. Как именно мы можем получить деньги, учитывая, что войны такого масштаба мир не видел уже 80 лет?

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Вариант № 1: национальные суды в Украине

В Украине уже существует судебная практика для физических лиц, связанная с возмещением ущерба от вооруженной агрессии РФ в Крыму и Донецкой и Луганской областях, но она негативна. Это связано с законодательными ограничениями подачи исков в РФ, которая имеет иммунитет и без своего согласия не может быть ответчиком в суде. Иски против правительства Украины в большинстве своем остаются без удовлетворения.

Вариант № 2: национальные суды других государств

Теоретическая возможность подать иски о возмещении вреда, причиненного агрессией РФ в суды иностранных государств-партнеров, существует. Потенциально это могут быть государства, начавшие расследование военных преступлений РФ — например, генеральный прокурор Германии имеет право расследовать военные преступления во всем мире. В настоящее время Германия, Литва, Польша, Эстония уже начали расследование.

В этом варианте может появиться проблема юрисдикции и проблема конфискации активов РФ.

Вариант № 3: ЕСПЧ

Физические и юридические лица вправе обратиться в ЕСПЧ с иском к РФ (или Украине) в связи с нарушением права на мирное владение имуществом.

ЕСПЧ недавно возобновил рассмотрение заявлений против РФ. В связи с прекращением членства РФ в Совете Европы можно будет подавать жалобы на действия или бездействие РФ при условии, что они произошли до 16 сентября 2022 года.

Но снова неизвестно, что будет с выполнением таких решений.

Вариант № 4: создание отдельного международного инвестиционного арбитража

Есть относительно позитивная практика инициирования международных арбитражей согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также соглашению между правительствами Украины и РФ о поощрении взаимных инвестиций.

Вероятно, будет создан специальный трибунал

Относительно позитивная — недавно наш Сбербанк инициировал арбитраж против РФ в Арбитражном трибунале Парижа для компенсации ущерба, нанесенного в связи с аннексией Крыма, и победил, однако решение было обжаловано в апелляционном суде Парижа. Окончательное решение ожидается Верховным судом Франции.

Такие арбитражи в первую очередь могут быть инициированы физическими и юридическими лицами в отношении имущества, находящегося на оккупированных территориях — имущества, которое может считаться экспроприированным, национализированным или подвергнутым мерам, равным последствиям экспроприации.

Риски налицо и здесь. Проблема юрисдикции, проблема потенциального обжалования и главная проблема исполнения арбитражей.

Вариант № 5: Международный уголовный суд в Гааге

Украина не является полноценным участником МУС (Украина не ратифицировала Римский устав), однако частично признала его юрисдикцию (преступления на Майдане, международные преступления на Донбассе и в Крыму). РФ вышла из юрисдикции МУС. Это усложняет процесс возмещения вреда, однако не исключает такой возможности.

Спецификой МУС является то, что он занимается привлечением к ответственности конкретных физических лиц, с которых можно взыскивать средства. Обратиться в МУС могут физические и юридические лица, считающие себя потерпевшими и имеющие соответствующие доказательства причиненного ущерба. Прокурор МУС уже начал в Украине сбор доказательств военных преступлений РФ. В соответствии с Римским уставом МУС может определить принципы возмещения причиненного ущерба, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию. Также МУС может вынести решение, согласно которому конфискованные денежные средства и имущество могут быть переданы в Специальный целевой фонд и уже в дальнейшем распределены между потерпевшими.

Основные риски такого способа защиты — проблема исполнения решений МУС в отношении физических лиц (РФ никого не задержит и не выдаст) и отсутствие крупных сумм денежных средств у физических лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Вариант № 6: специальный трибунал

Вероятно, будет создан специальный трибунал или институция, которые урегулируют вопрос о возмещении ущерба, причиненного агрессией РФ. Но как он будет работать, пока вообще неизвестно.

Альтернатива от правительства

Недавно правительство ввело возможность подачи информационного сообщения (с использованием приложения ДИЯ), фиксирующего повреждение или уничтожение жилья наших граждан. В дальнейшем предполагается, что с принятием законопроекта 7198 будет предоставлена возможность гражданам получать компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье в административном порядке. Вместе с тем, предложенная инициатива пока не заработала и не предусматривает возможности компенсации ущерба представителям бизнеса (в том числе владельцам нежилой, производственной инфраструктуры и т. п. ).

Это перечень существующих способов взыскания ущерба в пользу физических и юридических лиц, и как мы видим, ни один из них, к сожалению, успеха не гарантирует. Новая правительственная альтернатива пока не заработала и не предусматривает возможности компенсации представителям бизнеса. Впрочем, я думаю, еще одна альтернатива все же существует, и это прямые международные договоры. Украина может заключить такие договоры с отдельными государствами-партнерами, например, с Великобританией, США, Польшей или каждой из стран Балтии. И заложить в те договоры эффективные механизмы идентификации, замораживания и экспроприации активов РФ и физических и юридических лиц страны-агрессора в пользу Украины, ее физических и юридических лиц, пострадавших от агрессии.

Для этого необходимо подготовить описание таких механизмов и проекты договоров, направить проекты на рассмотрение и согласование отдельным государствам-партнерам, а затем подписать и ратифицировать договоры парламентами Украины и отдельных государств-партнеров. Такой механизм, в случае внедрения, мог бы решить ряд проблемных вопросов.

Конечно, процесс разработки и согласования таких важных соглашений простым быть не может, но сейчас украинские дипломаты творят чудеса, а наши парламент и правительство безоговорочно поддерживают лучших юристов страны. Так что лично я считаю, что нужно попытаться.

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