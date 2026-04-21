География поражает. Как Украина «выносит» в России порты и НПЗ

Украина действует и сражается так, будто стратегическая инициатива на ее стороне — и есть веские основания полагать, что теперь так оно и есть

Как Россия лишается нефтяных сверхприбылей

Прошедшая неделя еще раз доказала: кампания Украины по нанесению дальнобойных ударов переросла в серьезный рычаг стратегического влияния на Кремль. Масштаб этой операции поражает — всего пару лет назад подобную географию атак невозможно было даже вообразить. Экономический урон от сокращения нефтяного экспорта становится для России все более неподъемным.

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Кроме того, важен выбор времени для усиления украинских ударов — он совпадает с получением Москвой неожиданных