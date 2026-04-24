Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Израиль с кувалдой «сбился с пути». Почему пришло время для плана Трампа

24 апреля, 06:02
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Многие порядочные израильтяне понимают, что этот курс морально неприемлем и стратегически безумен, но они словно заперты на корабле, которым управляют глупцы

Если вам нужны два образа, резюмирующих итоги геополитической стратегии Израиля при премьер-министре Биньямине Нетаньяху, то лучшей иллюстрации, чем пара снимков из израильской прессы за прошлые выходные, не найти.

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На первом фото запечатлен израильский солдат, который кувалдой разбивает статую Иисуса в Дебеле — маронитской христианской деревне на юге Ливана, расположенной в нескольких милях к северу от израильской границы.

Как написал дипломатический корреспондент Times of Israel Лазарь Берман, этот снимок «настолько точно воплотил в себе один из самых худших стереотипов об Израиле и евреях, что многие инстинктивно решили, будто это

Теги:   война США в Иране Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Ливан

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