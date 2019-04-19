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Евгений Быстрицкий

Философ, исполнительный директор Международного фонда «Відродження»

Стратегическая коммуникация кандидата ЗЕ

Сегодня, 15:26
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Команда Зе избегает конкретики и считает свое видение важнее механизмов его воплощения. Какую оценку можно дать стратегической коммуникации Зеленского и его команды?

Свежий, консолидированный намерением изменить страну в будущем, достаточно модернизационный взгляд на перемены к лучшему. Попытка собрать вместе все то, что частями, разрозненно, критически обсуждается независимыми экспертами и хорошо известно – то, что должно быть в идеале. Стратегическое видение, подкрепленное энтузиазмом собранной талантливой молодой команды и того, кто предоставил им такую политическую возможность.

Стратегические обещания и видение чрезвычайно преобладают над указанием ресурсов (кадров, инвестиций, преодоления инерции институтов, недовольства населения и меньшего начальства, сложностей реформирования и т.д.) для их осуществления. Обещанное преобладает над реальностью эволюционного движения и сопротивления системы, которая сложилась. Преобладает над знанием того, как это осуществлять. Есть неизбегаемые для такого разговора стратегические пустоты и общие популистские обещания, а также просто нехватка стратегического видения в критических пунктах.

Критические недостатки:

Даже на фоне общего стратегического видения, по другим вопросам отсутствуют критически важные ответы на задания внешней политики Украины. Абсолютно не хватает жизненно важного разговора об оборонной политике и политике безопасности.

Недостатки – очевидны. Это отсутствие политики осуществления

В видении гуманитарной политики превалирует технократический подход (на примере образования и науки; не трогаю здесь нужные, но системно никакие ситуативные комменты по медицинской отрасли), без политической составляющей, сам по себе, в сфере культурного строительства является очень легкомысленным и опасным с точки зрения национальной безопасности. А именно – совсем не затронуты вопросы укрепления и развития собственной культурной идентичности Украины (как бы это не осознавалось сегодня пестрой командой и ей руководителем) против «Русского мира», что является ключевым в гибридной войне.

Озвученные стратегические ориентиры являются больше программными заявлениями представителей кандидатской  парламентской силы, чем основательными ответами кандидата в президенты на его ответственность согласно Конституции. «Я все понимаю. Эту проблему еще не изучил... Думаю о своей семье и, теперь, об Украине.»

Не отмечаю здесь популистские намеки с целью оскорбить кандидата-оппонента.

Озвученный технократический подход не сработает без нахождения для себя соответствующего политического тела – партийной оболочки для политической, следовательно общественной и гражданской, практики реализации громко заявленного.

Резюме:

В соревновании стратегий кандидатов мы попали в сердцевину противоречия между осложненной «старой» политикой реформ, идущих – с одной стороны, и попыткой их технократического – «нового» – толчка – с другой. Возникла ненужная персональная вражда между поляризованными кандидатами и их сторонниками, которая препятствует пониманию того важного факта, что обе стратегии (одна на практике, вторая сейчас на словах) направлены в одну сторону – ЕС.

Драматично то, что пока нет политической воли и политической силы, чтобы объединить эти два подхода. О недостатках первого мы знаем. И очень преувеличено. Впрочем, его главная добродетель – это умение политического осуществления. Недостатки второго – очевидны. Это отсутствие политики осуществления.

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Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

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