Страсбургский позор Сегодня, 12:11 1414 Цей матеріал також доступний українською

Возвращение России в ПАСЕ — это первое серьёзное поражение украинской дипломатии за 5 лет

Согласно Конституции, дипломатия — это зона ответственности в первую очередь президента. Весь последний месяц, когда шла позиционная борьба вокруг отмены санкций против россиян в Совете Европы и было ясно, к чему склоняются немцы и французы, в новой администрации «узеленского» занимались чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Они назначали сомнительные в части законности досрочные выборы парламента, провели ряд незаконных назначений люстрированных чиновников, живо обсуждали переезд АП в бывший музей Ленина, увлечённо формировали предвыборные списки из детей бывших регионалов и ставленников олигархов, осуществляли незаконное давление на суды и принимали протекционистские решения в пользу олигархов.

Вместо этого нужно было заниматься рутинной и скучной работой. Президент и его дипломатическая служба должна была бомбить письмами лидеров ЕС, лично обзванивать Макрона, Меркель и Ягланда и как минимум многократно встретиться для консультаций с украинской делегацией в ПАСЕ. Из всего этого необходимого комплекса мер было сделано ноль. Именно эта сухая цифра определяет результат эффективности президента в исполнении его прямых президентских обязанностей.

Конфликт будет решён за счёт более слабого

Дипломатическая работа — это комплекс регулярных, зачастую скучных мер по реализации национальных интересов. Но именно от их выполнения зависит, будут ли твою страну воспринимать как равную на глобальной шахматной доске. Климкин и Порошенко 5 лет выполняли часто незаметную, но критически важную функцию. И когда ушёл Климкин, оказалось, что выполнять его работу некому. И видя такую неготовность и слабость новой украинской администрации, лоббисты и друзья Путина теперь удесятерят свои усилия. Конфликт будет решён за счёт более слабого.

Теперь, после возврата россиян в зал ПАСЕ — что по форме для Украины унизительно, так как не предусматривает никаких условий — на кону все антироссийские санкции. Которые также не выстоят, если украинское руководство не будет за них биться. Впрочем, мы уже можем уверенно предсказать итог борьбы за них, с учетом страсбургского позора. Позора не только для Украины, но в первую очередь для ценностей Европы.

Текст опубликован с разрешения автора

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