На самом деле это была победа. Что сделали Индия и США 14 сентября, 14:11

Члены G20 достигли консенсуса по широкому спектру вопросов. Несмотря на очевидные трудности

После недавнего саммита стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), на котором была достигнута договорённость о вступлении в БРИКС ещё шести стран, я писал, что ни эта группа, ни «Большая семёрка» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — плюс Евросоюз) не обладают необходимым авторитетом и возможностями для решения глобальных проблем. В результате «Большая двадцатка» (она включает 19 стран с крупнейшей в мире экономикой плюс Евросоюз) остаётся единственным объединением с достаточной легитимностью, которая позволяет ей предлагать по-настоящему глобальные решения для глобальных проблем.

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И подтверждением этого стала совместная декларация, опубликованная после саммита «Большой двадцатки» (сокращённо G20), который состоялся в Нью-Дели на прошлой неделе. Члены G20 достигли консенсуса по широкому спектру вопросов. Несмотря на очевидные трудности (например, существенную разницу в принципах деятельности этих стран), они сумели подтвердить важность «Большой двадцатки» после длительного периода, когда её роль ставилась под сомнение.

Мы должны аплодировать тем, кто сыграл ключевую роль (судя по всему, это Индия и США) в лоббировании принятия финального коммюнике. Делийская декларация может стать первым шагом на пути к более активной и согласованной работе по решению глобальных проблем, в числе которых изменение климата, необходимость реформы Всемирного банка, контроль за инфекционными заболеваниями, поддержание экономической стабильности, война в Украине и так далее. Хотя эта повестка была согласована без прямого участия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, представители России и Китая всё же присутствовали на саммите, а они не стали бы подписывать какой-либо документ, не заручившись заранее одобрением своих правительств.

G20 сделала ещё один важный: она согласились принять в свои ряды Африканский союз

Многие эксперты спекулятивно рассуждают, будто Си пропустил этот саммит для того, чтобы унизить Индию (одного из давних соперников Китая) и индийского премьер-министра Нарендру Моди. Но какими бы ни были его мотивы, эффектом этого решения стало снижения значимости недавнего саммита БРИКС, который многие расценили как победу для Китая.

Ещё в августе я писал, что отсутствие индийско-китайской солидарности будет главным препятствием на пути обновлённого БРИКСа. А теперь отказ Си Цзиньпина приехать на саммит «Большой двадцатки» углубил раскол между двумя странами. Если Си захочет убедить нас в обратном, ему придётся налаживать отношения с Моди. Пока что успех встречи стран «Большой двадцатки» делает Моди очевидным победителем в нынешнем сезоне саммитов. Общественное восприятие имеет значение, а сегодня Моди выглядит более дальновидным государственным деятелем, чем Си Цзиньпин.

Кроме того, «Большая двадцатка» сделала ещё один важный, хотя и не очень громкий шаг: она согласились принять в свои ряды Африканский союз, превратившись, тем самым, в группу G21. Этот прорыв стал для Моди явной дипломатической победой, позволив ему закрепить свой имидж защитника Глобального Юга. Кроме того, этот шаг подчёркивает непоследовательный характер расширения БРИКСа. Эта группа теперь будет включать Египет и Эфиопию, но не другие, более важные страны Африки, например, Нигерию. Впрочем, большой вопрос теперь в том, насколько постоянное место за столом переговоров поможет самому Африканскому союзу стать более эффективной организацией.

После саммита БРИКС я беседовал с людьми, которые считают, что «Большая семёрка» (сокращённо G7) по-прежнему остаётся крайне эффективной организацией по сравнению с «Большой двадцаткой». Об этом свидетельствует солидарность, которую G7 демонстрирует, например, в отношении российской войны в Украине. Я позволю себе не согласиться. Хотя формулировки коммюнике «Большой двадцатки», касающиеся этой войны, не поднялись до такого уровня, который бы предпочло руководство Украины, они были достаточно жёсткими, чтобы стать чётким предупреждением для всех стран, которые, возможно, хотят нарушить международно признанные границы. Они также стали сигналом для Путина, что ему не следует ожидать даже видимости поддержки от некоторых из его предполагаемых друзей по БРИКСу. И, разумеется, эта декларация никак не мешает западным странам или отдельным лидерам осуждать эту войну в гораздо более жёстких формулировках.

Ещё важнее тот факт, что реально значимым голосом, когда речь заходит об Украине, является голос не «Большой семёрки», а НАТО. И точно так же «Большая двадцатка» — это коллективный голос, который реально важен в таких вопросах, как мировая экономика, изменение климата, здравоохранение и так далее. Хотя лидеры «Большой семёрки» хотели бы думать, что они по-прежнему обладают наибольшим влиянием в мировых делах, реальность говорить об обратном. Важный вывод из саммита в Нью-Дели заключается в том, что вы никак не сможете решить крупные мировые проблемы, если не подключите к этой работе новые державы.

Да, критики «Большой двадцатки» будут возражать, что эта группа слишком большая и неуклюжая, чтобы стать эффективной. Но я просто повторю то, что писал ещё в 2001 году, когда придумал аббревиатуру БРИК. Если страны еврозоны действительно хотят продемонстрировать свою веру в долгосрочный успех своего совместного валютного проекта, они должны направлять на международные встречи, подобные саммитам «Большой двадцатки», лишь одного делегата, а не сохранять индивидуальное представительство отдельных стран. Такой шаг сделал бы эту группу менее неуклюжей и создал бы сильный прецедент. Если бы так же поступили другие блоки стран, в том числе БРИКС, в результате появилась бы группа глобального управления, реально подходящая для выполнения своих задач.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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