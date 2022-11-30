Интернет Дикого Запада. Что делает Илон Маск и куда катятся соцсети 30 ноября, 17:09

Не пора ли регулировать контент в социальных сетях?

В течение многих лет «мегафоны» соцмедиа наносили ущерб и заглушали разумный дискурс благодаря правовой неприкосновенности, предоставленной в 1996 году Вашингтоном технологическим компаниям. Кремниевая долина лоббировала эту защиту на том основании, что это ускорит создание «свободного» рынка идей в Интернете, если компании не будут нести ответственность за то, что говорят или делают пользователи.

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Что в свою очередь породило интернет Дикого Запада, наполненный неконтролируемым мошенничеством, клеветой, пропагандой, ненавистью, издевательствами, насилием, дезинформацией и терроризмом, и создало суперзвезд с миллионами последователей. Теперь они консолидируются. «Мегафон» Илон Маск владеет Twitter, бывший президент Дональд Трамп владеет Truth Social, а рэпер Канье Уэст с его любовью к антисемитским комментариям, владеет Parler. Вдобавок Маск только что восстановил Трампа и Веста в Twitter после того, как оба были удалены за подстрекательство к насилию, расизму и ненависти. А сам Маск публиковал клеветнические твиты, распространявшие теории заговора и нарушавшие законы о ценных бумагах. Очевидно, что регулирование контента в европейском стиле необходимо, особенно после того, как помощник Путина и бывший президент России Дмитрий Медведев написал в Твиттере, что одобряет строительство империи Маска. «Удачи @elonmusk в преодолении политической предвзятости и идеологического диктата в Твиттере».

Маск и другие отвергают понятие регулирования как отмену прав на «свободу слова» и рассматривают как цензуру. Но оба утверждения ложны. Свобода — это право размахивать рукой, но никого ею не бить, а слова могут разрушать и подстрекать, поэтому должны регулироваться — так, как это сделала Европа.

Свобода — это право размахивать рукой, но никого не бить ею

Европейский Союз регулирует онлайн-контент своим Законом о цифровых услугах, который защищает детей и конфиденциальность всех пользователей от злоупотреблений, слежки со стороны рекламодателей и ложных заявлений. Закон требует от сайтов контролировать содержание и налагает суровые наказания за несоблюдение. Например, ненавистнические посты, опубликованные в социальной сети, должны быть немедленно удалены, а штрафы за их распространение составляют $60 млн.

В Америке, напротив, традиционные медиаорганизации усердно контролируют контент, потому что несут юридическую ответственность за клеветнические заявления. Социальные сети же в этом направлении мало что делают. Диффамация определяется как контент, публикуемый без обоснования, который может нанести ущерб репутации любого лица, подвергая его или ее ненависти, презрению или насмешкам, или предназначенный для оскорбления этого человека. К сожалению, диффамация все время распространяется в социальных сетях Америки — легко и свободно для всех, — потому что владельцы и пользователи освобождены от ответственности в соответствии со статьей 230 Закона о пристойности в коммуникациях от 1996 года.

Однако есть и обратная реакция на это, и раздел 230 уже проверяется в суде. Самый громкий «мегафон», который был повержен, — это Алекс Джонс, техасский болтун, сколотивший состояние, бездоказательно утверждая, что массовое убийство школьников и учителей в Санди-Хук в 2012 году было «розыгрышем». Пострадавшие семьи и полиция подавали на него в суды и в совокупности выиграли почти $1,5 млрд в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Джонс утверждает, что он разорился, но сообщается, что он загребал куда большие суммы, распространяя эту ложь.

В октябре этого года Верховный суд США решил вмешаться в то, как применяется раздел 230. Он рассмотрит два дела — Гонсалес против Google [YouTube ] и Таамнех против Twitter. Оба связаны с террористическими актами, совершенными в автономном режиме. При этом говорится, что сайты социальных сетей «алгоритмически» размещали или рекомендовали террористический контент, что привело к убийствам и беспорядкам. Они утверждают, что платформы несут ответственность за «помощь и подстрекательство», позволяя таким группам, как ИГИЛ, распространять информацию о себе. Если решение поддержит требования, это приведет к капитальным изменениям в функционировании большинства интернет-платформ. Все монолиты социальных сетей выступают против этой инициативы.

Дело «Гонсалес» связано с терактами ИГИЛ в ноябре 2015 года в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Одной из жертв стала 23-летняя американка Наоми Гонсалес, чья семья подала в суд на Google, материнскую компанию YouTube, за ее «систему рекомендаций», которая адаптирует контент к профилям пользователей. В иске утверждается, что YouTube направлял людей к вербовочным видео ИГИЛ и частично несет ответственность за смерть их дочери. Защита Google опирается в свою очередь на Раздел 230.

Верховный суд также рассмотрит дело против Twitter, основанное на том, несут ли провайдеры интернет-услуг ответственность за контент, связанный с терроризмом, публикуемый пользователями в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и эффективной смертной казнью 1996 года. Это дело касается смерти гражданина Иордании Навраса Алассафа, погибшего в 2017 году во время атаки ИГИЛ в Стамбуле. Его семья подала в суд на Twitter, Google и Facebook, и суд низшей инстанции постановил, что все трое могут нести ответственность.

Это первые дела с 2015 года, рассмотренные судом касательно применения Раздела 230, и они являются ответом на растущую обеспокоенность по поводу ужасного контента в Интернете и его вклада в рост насилия в стране и за рубежом.

Если суд отменит или ослабит защиту Кремниевой долины, начнется поток судебных разбирательств, и Конгресс, наконец, будет вынужден быстро решить проблему с разделом 230. Если нет, незавершенные дела зачахнут, а Дикий Запад в сети только наберёт обороты. Но Tech (Технологии) стали новым табаком. В настоящее время множатся судебные иски, обвиняющие платформы в подростковых самоубийствах, расстройствах пищевого поведения и психических расстройствах, особенно после того, как разоблачитель Facebook сообщил Конгрессу, что компания знала, что ее продукция вызывает привыкание у детей, и что она вредна. Также возмущает тот факт, что Tech, наряду с производителями оружия, пользуется привилегией иммунитета, в то время как ни у каких других юридических лиц этого иммунитета соответствии с законом нет.

Некоторые вердикты подрывают общую защиту Раздела 230. Один из них связан с автомобильной аварией, в результате которой погибли два подростка, которые использовали фильтр Snapchat, а другой связан с обвинением в организации сети секс-торговли на Facebook. «Я довольно оптимистичен в отношении того, что ситуация меняется, и мы увидим негативную реакцию судов на Раздел 230», — сказала Кэрри Голдман, адвокат из Нью-Йорка, которая использовала закон об ответственности за качество продукции, чтобы оспорить действия службы онлайн-знакомств Grindr. «Эти компании никогда не должны быть застрахованы от ответственности».

Множество предложений, направленных против раздела 230 по-прежнему застопорились в Конгрессе, но громкие выходки «трех мушкетеров» ускорят реформы. Между тем вскоре после того, как аккаунты Трампа и Уэста были восстановлены в Твиттере, произошел резкий скачок числа подписчиков на пользовательских сайтах, управляемых «известными поставщиками дезинформации, харассмента и Хейса», отметил мастер измерения. Тем временем внутри Twitter бывший глава отдела доверия и безопасности Виджая Гадде сообщила своей команде модераторов контента, что они с Маском обсуждали раздел 230 и предстоящее дело в Верховном суде, и что он хорошо осведомлен о затронутых вопросах. Позже в тот же день Маск уволил ее.

Принятие решения и справедливое применение закона давно назрели. Генеральный директор Apple Тим Кук, активный критик Facebook, сказал несколько лет назад: «Технологии не хотят быть хорошими. Они также не хотят быть плохими, они нейтральны. Таким образом, от изобретателя и пользователя зависит, будут ли они использоваться во благо или не во благо… Риск не следования этому принципу означает, что технология теряет связь с пользователем. И в таком случае утрата конфиденциальности может стать сопутствующим ущербом. Теории заговора или разжигание ненависти начинают заглушать все остальное».

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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