В Киеве появился тот, кого еще не было. И это не об НЛО 20 апреля, 18:14 NV Премиум

Чем жила страна 20 апреля 2023 года

● В Киеве появился тот, кого еще не было. И это не об НЛО. Сегодня с неанонсированным визитом в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. «Этот визит Йенса Столтенберга — первый за время полномасштабной войны — мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной — главу амбициозных решений», — заявил украинский лидер. Он обсудил со Столтенбергом четыре ключевых вопроса: встреча партнеров Украины в формате Рамштайн 21 апреля; стимулирование союзников касательно поставок некоторых видов оружия; подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле; гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

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По словам Зеленского, нет «никакого объективного барьера», который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО. А Столтенберг заверил, что Альянс и дальше будет помогать ВСУ, и обсудил с Зеленским долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО.

● Украина будет в НАТО, но пока это не главное. Генсек НАТО заверил, что место Украины «по праву в Альянсе», членство будет предметом обсуждения в Вильнюсе, а пока основная задача — чтобы «Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство», в чем НАТО будет помогать Киеву так долго, как это потребуется.

Кроме Киева, Столтенберг побывал в Буче. «Сегодня утром посетил Бучу. Я был глубоко поражен увиденным там. Зверства России против украинского народа продолжаются и сегодня. И виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил он. По словам генсека НАТО, когда он возвращался в Киев, то ехал по дороге, которая проходила через минные поля. «Это было ярким напоминанием о предстоящих вызовах и долгом пути к восстановлению. Но Украина не пройдет этот путь сама. И именно поэтому мы сегодня здесь вместе», — подчеркнул он.

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● Россия потеряла многое, но готова к войне на истощение. За более чем год войны Россия потеряла от 10 тыс. до почти 23 тыс. единиц военной техники, а пять критически дефицитных компонентов импорта (оптические системы, подшипники, станочное оборудование, двигатели, микрочипы) замедляют работу ее ВПК. Впрочем, у РФ есть значительные советские запасы техники, поэтому теперь она пытается навязать Украине и миру войну на истощение. Об этом написал в своем новом отчете вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Например, российский танковый Уралвагонзавод может производить всего 20 танков в месяц. В то время как РФ, по оценкам Oryx, ежемесячно теряет не менее 148 танков.

Но огромное количественное преимущество в разных системах (самолетах, танках, БМП, кораблях), которое было до начала войны, может позволить Москве, несмотря на санкции, вести изнуряющую войну в текущем году.

● Наиболее боеспособную часть армии РФ уничтожили в Украине, но враг все еще опасен, сообщил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны.

● Москве сделают еще больнее? США и союзники рассматривают возможность полного запрета на экспорт товаров в Россию. Исключения составят лекарства и сельхозпродукция. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, официальные лица G7 обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров, который пройдет в Японии. Цель состоит в том, чтобы привлечь к репрессиям государства — члены Евросоюза. Такие меры могут привести к значительному усилению экономического давления на Путина из-за его войны.

● Новая часть помощи. Пентагон сегодня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн. В него вошли: дополнительное оборудование для реактивных систем залпового огня HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; ракеты TOW; противотанковые гранатометы АТ-4; противотанковые мины; подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; высокоточные авиационные боеприпасы; оборудование для охраны портов и гаваней; оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей; четыре машины тылового обеспечения; более 9 млн патронов к стрелковому оружию; запчасти и другое полевое оборудование.

● Дания и Нидерланды передадут ВСУ 14 танков Leopard 2. Они могут быть в Украине в начале 2024 года.

● Не меняя места атак. Противник, ценой больших потерь, продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки на указанных участках фронта подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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● В рядах российского МВД (и Росгвардии в частности) ФСБ приступила к масштабным «чисткам». В то же время признаки нехватки современных ракет в РФ становятся все более заметными. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 19 апреля.

● В течение 19 апреля российские окупанты атаковали Украину 26 иранскими. дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из них, сообщил Генштаб.

Тем временем в Киеве продолжают спорить по поводу еще одного события — чего-то, что вспыхнуло в небе над столицей вечером, во время атаки дронов.

● Не НЛО? Инфразвуковые средства зарегистрировали на территории Украины вечером 19 апреля высокоэнергетическое акустическое событие. Жители Киева и области могли видеть яркую вспышку. Об этом сообщил Главный центр спецконтроля Государственного космического агентства Украины, следящий за сейсмической ситуацией и геофизическими явлениями. Высокоэнергетическое акустическое событие было зафиксировано в 21:57. Согласно расчетам, эпицентр взрыва находился в Киевской области. «Событие, вероятно, связано с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — заявили в ГЦСК. Очевидно, речь идет о метеорите.

В небе над Киевом и областью вечером 19 апреля заметили яркую вспышку. Киевские власти заявили, что, предварительно, она может быть связана с падением спутника NASA или метеорита. В Воздушных силах впоследствии подтвердили: ПВО в этот момент не работала.

Позже в агентстве NASA опровергли предположение, что вспышку над Киевом могло повлечь за собой падение с орбиты спутника RHESSI. Он все еще там. В Киевской городской военной администрации 20 апреля эти данные тоже опровергли.

● Киевсовет отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быкивне. Об этом написал в ТГ мэр Виталий Кличко.

А еще:

● Посольство РФ оставили без земли. Киевсовет 73 голосами расторг договор аренды земельного участка (0,39 га в Соломенском районе), на котором находится здание посольства страны-агрессора России. Об этом сообщила депутат Ксения Семенова в Telegram.

И напоследок:

● Снимок года. Снимок украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанный после того, как российские войска попали бомбой по роддому в Мариуполе в марте 2022 года, получил главную награду World Press Photo 2023.

На снимке — 32-летняя Ирина Калинина, раненая беременная женщина, которую спасатели выносят из разбитого роддома. Ее ребенок, мальчик, которого она назвала Мироном, родился мертвым. Ирина скончалась спустя полчаса после ребенка.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.