Стокгольмский синдром Европы Сегодня, 13:29 768 Цей матеріал також доступний українською

Мы являемся свидетелями не только разрушения так называемых «европейских ценностей»

Молдова и Азербайджан в ПАСЕ проголосовали за возвращение России в Ассамблею.

Нидерланды — за!

Создается впечатление, что мы являемся свидетелями не только разрушения так называемых «европейских ценностей», морали и безопасности.

Происходит стремительная коррозия всей системы сосуществования, которая была создана после Второй мировой войны. Нельзя говорить, что это — начало.

Мы воспринимаем происходящее так болезненно потому, что это касается нас непосредственно.

Стоит снять розовые очки

Думаю, пришло время изменить международный вектор нашего государства: с интеграции в наднациональные образования (ООН, ЕС, НАТО) на развитие и построение двусторонних отношений: Украина-США, Украина-Великобритания, Украина-Польша и так далее.

Это вовсе не означает, что я призываю прекратить сотрудничество с международными организациями, нет!

Стоит снять розовые очки: Соединенные Штаты, как отдельное государство, предоставили нам реальной военной помощи больше, чем «обеспокоенная» ООН, а маленькая Литва продемонстрировала большую поддержку, чем «глубоко обеспокоеный» ЕС.

Эти, так называемые «ценности» (вместе с улитковостью власти) ограничивают нас в отстаивании собственной безопасности даже внутри!

Почему активно действует Медведчук? Потому что у нас — «демократия». Почему информационное пространство оккупировали пророссийские силы, навязывая обществу тезисы о «прямых переговорах», о «гражданском конфликте», об «одном народе»? Потому что у нас — «свобода слова».

Почему бы, например, не, воспользовавшись кризисом в отношениях США и Турции, а не предложить Штатам себя в качестве союзника в бассейне Черного моря? Польша, например, очень удачно использует кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Францией с Германией, превращаясь в надежного союзника Штатов в ЕС.

Почему бы нам не сделать то же самое?

Текст опубликован с разрешения автора

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