Как напугать мир 27 сентября, 09:03 Эксклюзив НВ

Оказывается, что гораздо сильнее можно испугать весь мир не миллионом неподготовленных рекрутов, а простым повышением стоимости денег на несколько процентов

Не страшно. Колись, на початку минулого століття, один російський літературний класик, коментуючи творчість іншого, автора містичних історій, сказав: «Він лякає, а мені не страшно!». До речі, класик був російський, не особливо звертав увагу на «авторитети», і якби дожив до сьогоднішніх «окаянных дней» (цікаво, що слово «окаянные» — суто російське, жоден словник не дає точного перекладу українською), то, впевнений, сказав би те саме про чергову промову російського диктатора, який намагався налякати весь світ, а налякав лише власних кріпосних, які тепер не знають що робити — чи тікати, чи вмирати за пана в донецьких та херсонських степах, чи, може, на того пана вила наставити.

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Але це їхня справа, що робити, а що стосується всього світу, принаймні фінансового, який, насправді, є найкращим і найшвидшим індикатором і механізмом кількісної оцінки того гарного чи поганого, що відбувається на планеті, то інвестори, здається, не сильно переймаються відчайдушними спробами загнаного в кут параноїка врятувати свою шкуру жалюгідними спробами когось налякати. Лякати можна скільки завгодно, але коли весь твій ресурс — це всього 2.5% світового ВВП, створені видобутком нафти та газу, без яких навіть найбільш залежні європейські країни, схоже, обійдуться, якою б холодною не була ця зима, то погрози лунають вже не так страшно.

Дуже страшно. Виявляється, що набагато сильніше можна налякати весь світ не мільйоном непідготовлених рекрутів, а простим підвищенням вартості грошей на декілька відсотків. Гроші завжди керували світом, і коли лунають попередження, що капітал, без якого не можуть існувати ні громадяни, ні компанії, ані цілі держави, ставатиме все дорожче, то стає справді страшно, аж до паніки та капітуляції. Що, власне, і продемонстрували події минулого тижня по всьому світові.

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