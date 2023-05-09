Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Сигнал к лучшей жизни

9 мая, 09:35
NV Премиум
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Какие события на прошлой неделе в мире и в Украине окажут непосредственное влияние на нашу с вами жизнь?

Если вы до сих пор убеждены, что судьба личных финансов зависит только от того, как надежно спрятана ваша наличность или насколько высока вероятность того, что очередной застройщик не объявит об остановке строительства, то это не так. Хотя, искренне надеюсь, что сотни статей, написанных коллегами по цеху и лично мной о том, что эффективный процесс сбережений и инвестиций требует более широкого взгляда на процессы в финансовом мире, дают свои плоды.

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Если это действительно так, то приятно осознавать, что ориентация украинцев в мире глобальных финансов становится более осмысленной и умелой, а финансовые новости, непрерывно поступающие из разных концов света, перестали быть «белым шумом», и способны конкурировать даже с самим «Информационным марафоном».

Итак, какие события прошлой недели, в мире и в Украине, будут иметь непосредственное влияние на нашу с вами жизнь?

Теги:   Личные финансы с Иваном Компаном

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