Рецессия или искусственный интеллект всех спасут? 27 июня, 11:03

Первые полгода позади и почему бы не подвести некоторые итоги — и относительно состояния наших личных финансов да и, в целом, относительно всего происходящего в мире

Первый и самый главный вывод — финансового краха, несмотря на большое количество пессимистических прогнозов, не произошло и это уже хорошо.

Радостно, что украинская финансовая система держится: гривня несокрушима, НБУ и банки делают свое дело, уверенно переваривая западную финансовую поддержку, и даже позволяют гражданам некоторые свободы, например, покупать валюту, да еще и по неплохому курсу. Те, кто верил, или заранее знал, что именно так и будет, имели хороший шанс на этом заработать, ведь проценты по ОВГЗ и банковским депозитам в гривне немалые, что учитывая стабильность курса, создало возможности для заработка, о которых многие профессиональные финансовые инвесторы на Западе могут только мечтать. Правда, возникает вопрос, почему же они не торопятся вкладывать деньги в Украину и не то что в Киев, а даже в Лондон, на собрание украинских реформаторов и отстройщиков, не нашли времени приехать?

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Видимо потому, что, как свидетельствует история, инвестиции в украинские проекты ярко вспыхивают, но долго не горят. Это же уже не первый раз, когда заработки в гривнах высокие, при стабильном курсе, а потом — раз и все пропало: с двух до пяти, с пяти до восьми, с восьми до двадцати восьми, а теперь уже до тридцати семи и то благодаря международной помощи. Для того, чтобы в такой среде стабильно зарабатывать,