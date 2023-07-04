Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Хвастовство или деньги?

4 июля, 10:07
NV Премиум
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Apple впервые в истории человечества стала компанией, стоимость которой превысила $3 трлн. Почему это должно быть нам интересно

На прошлой неделе на финансовых рынках произошло событие: Apple впервые в истории человечества стала компанией, стоимость которой превысила $3 трлн, что, простите за популистское сравнение, в тридцать раз больше экономики Украины. Наверняка вы захотите спросить: «Ну и что с того миллионам украинцев?». А вот что.

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iPhone — это сила! По данным Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, в Украине насчитывается 50 млн активных абонентов мобильной связи, которые по разным расчетам владеют примерно несколькими десятками миллионов телефонных аппаратов.

Теги:   Личные финансы с Иваном Компаном

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