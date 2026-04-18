Стерлитамак? Российские города становятся знаменитыми из-за украинских дронов

Ну, вот кто бы знал о том Стерлитамаке, если бы туда на днях не наведались украинские дроны? Несмотря на то, что там живет 227 тыс. антропоморфных особей. Определенную часть их тамошний химпром обеспечивает работой, а значит — и существованием. С февраля 2022 года к этой миссии присоединился и Кремль. По состоянию на апрель 2024-го 330 мужчин этого города из тех, кто в разное время и при разных обстоятельствах поехали в Украину заработать деньжат, вернулись домой в гробах. И это только те, чьи тела подобрали и идентифицировали.

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А вот идентифицировать тот Стерлитамак — где он и что там — думается, мало кто сможет в самом Кремле. И такое подозрение у меня возникло после нескольких эфиров радио Эхо Москвы. Еще за несколько лет до полномасштабного вторжения слушались они мне как более-менее достоверные или, по крайней мере, трезвые вести из тамошних широт. И вот как-то допрашивала еховская девчонка Виктора Шендеровича. Подводя к очередному вопросу, она выдала следующее:

— Вот в России с населением 20 миллионов.

— Ну, не 20 же, — оборвал журналистку гость эфира.

— Ну, я — гуманитарий, у меня не все хорошо с цифрами, — попыталась оправдаться ведущая.

— Но ведь не настолько! — возмутился сатирик.

После эфира поднялась волна хейта — мол, журналистка такой радиостанции не знает, сколько людей живет в ее стране. А мне как-то подумалось, что та девочка была права: она же, скорее всего, родилась и выросла в Москве, и агломерация вокруг нее — как раз и будет составлять 20 млн. Остальные же — вроде бы тоже Россия, но не совсем. Потому что это — провинции империи, то есть колонии.

Остальные же — вроде тоже Россия, но не совсем

И тогда вдруг стало ясно: что во всем услышанном на том радио почти не упоминается провинция. То есть, она звучит, например Чукотка, но в контексте Абрамовича. Владивосток — потому что там Путин лобызался с кем-то из лидеров Северной Кореи или Китая, Хабаровск — потому что там пару недель протестовали против навязанного Москвой губернатора, Томск или Омск — потому что там отравили Навального.

А вот вся необъятная галактика городов и городков той империи — она не поддается мозговому освоению рядового москвича. Даже если он журналист знаковой радиостанции.

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Главный редактор Эха как-то тоже выказал свои неадекватные географически-демографические ориентиры. На пике ковидовой пандемии 2019-го Алексей Венедиктов комментировал ситуацию в империи и нашел какой-то российский городок, где успешно смогли противостоять болезни, и там пооткрывались кафешки, как до карантина. «А это немалый город — как Бердянск, скажем», — выпалил тогда главред.

Вот почему он не упомянул ближайшую Коломну, например? Там столько же, как в украинском Бердянске — 106 тыс. населения. И еще сотня таких городов в России найдется. Просто они, если и знал о них Венедиктов, в каких-то более глубоких директориях памяти.

Но вернемся к Стерлитамаку. О нем едва ли не впервые несколько дней писали центральные газеты в августе 1914-го. Из-за мобилизации на войну с Германией и Австро-Венгрией, которую позже назовут Великой, а со временем — Первой мировой.

В этом уездном городке служба призыва рьяно взялась за дело и собрала из самих горожан и из окружающих сел более 12 тыс. запасных — так называли тогда новобранцев-резервистов.

«Голодные, поскольку кухню разгромили сразу, а кормовых денег они не получили, мобилизованные разгромили винный склад, несколько магазинов, ранили надзирателя и его помощника, открыли стрельбу по полицейской страже. Весь город, оставшийся фактически без защиты, замер в ожидании грабежей и поджогов», — описывает бунт в Стерлитамаке историк Сергей Рудник.

Город и его 10 тыс. жителей оказался под властью 12 тысяч пьяных и голодных мобилизованных на войну мужчин, к которым «присоединился весь местный преступный элемент», как отметил городской голова Ростовцев в телеграмме в столицу. И сообщил, что город, «отрезанный на 100 верст от железной дороги, оказался в состоянии осады».

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В Петрограде — тогдашней столице — шок! Русский народ оказался психологически к войне неподготовленным, — признал Юрий Данилов, генерал-квартирмейстер штаба князя Николая Николаевича, — Главная масса его, крестьянство, вряд ли осознавала, зачем его зовут на войну. Цели войны были ему не понятны. Крестьянин шел на призыв потому, что привык вообще выполнять все то, что от него требовала власть. Он терпеливо, но пассивно нес свой крест, пока не пришли большие испытания".

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И кажется, что те испытания наступили еще до боев. Через пару дней плохие новости из Стерлитамака утонули в таких же и еще худших. Так, в первые дни мобилизации в Барнауле, который еще дальше от Москвы, собрали 30 тыс. резервистов, и они фактически разбили город.

Начался пожар, о котором очевидица писала: «Мобилизация в Барнауле прошла с очень плохими последствиями: призывники-резервисты и ополченцы разгромили винный склад и магазины с винными отделениями, сожгли их и целых два квартала у пристани. В пожаре погибло до четырехсот человек, грабивших вино и товары, а немало было убито выстрелами солдат, вызванных для усмирения мятежа. В последнем участвовали жители окраин города — шпана, как их здесь называют, люди ярые, готовые на что угодно. С родителями шли и дети-подростки, о чем свидетельствуют их трупы, найденные под руинами сгоревших магазинов. Убытки от пожара исчисляются 5 млн рублей. А началось все по пустякам: запасные были недовольны едой, другим ничего не досталось от казенной пищи, и вот они решили с горя выпить и разбили винный склад, где случайно вспыхнул спирт и начался пожар».

Еда и выпивка — вот главный залог лояльности к любой власти и покорности российского глубинного люда. И смотрят они на войну или погромы как на спектакль. Даже когда украинские дроны поражают их заводы-кормильцы.