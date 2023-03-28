Что хорошо и что плохо в скандале с новым сериалом на украинском телевидении 28 марта, 17:22

Итак, СТБ анонсирует новый сериал, мелодраму Последнее письмо любимого трейлером. Бдительные зрители уже в коротком фрагменте замечают: лицо российского актера сменили на украинского

Время от времени на разных площадках всплывает информация о постепенном и уверенном падении телепросмотров в Украине. Мол, традиционное эфирное телевидение — вчерашний день. Однако если бы украинцы действительно смотрели телевизор реже и не мониторили развлекательный контент, канал СТБ не попал бы в очередной скандал.

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Итак, телеканал анонсирует новый сериал, мелодраму Последнее письмо любимого трейлером. Бдительные зрители уже в коротком фрагменте замечают: лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинского актера Дмитрия Саранскова с помощью технологии дипфейк. Это пошло в соцсети, коллеги господина Саранскова подняли скандал и заявили протест официальным письмом. Позже в этом же сериале заметили также российскую актрису, которую почему-то дипфейком не заменили. СТБ премьеру, которая должна была стартовать с понедельника, 27 марта, не отменил, а лишь отложил с удивительной формулировкой: для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в частности, учитывая лучший международный опыт. Что выглядит как взятый тайм-аут для разработок методик по лучшему, более тщательному заметанию российских следов.

Но, если не считать этого момента, со скандалом все хорошо. Ответственные граждане обнаружили тот же российский след, подняли бучу, телеканал под общественным давлением сдал назад. Однако дальше начинается только плохое. Собственно, оно, это самое плохое, никогда и не заканчивалось.

СТБ, как упоминалось выше, не в первый раз влипает в историю с российскими актерами. В июле прошлого года актриса Валерия Ходос обвинила свою коллегу Наталку Денисенко в том, что снимается в сериале Кріпосна вместе с россиянами. Этот телероман, в отличие от многих отечественных сериальных продуктов, является для СТБ безоговорочным хитом, лидером просмотров. Настолько, что сценарий даже новелизировали, то есть создали на основе Крепостной книжный цикл. В ответ Денисенко заявила: она не могла отказаться от досъемок, потому что имела обязательство и добавила — занятые в съемках россияне выступают против войны в Украине. То есть теоретически являются теми самыми хорошими россиянами, существование которых украинское общество чем дальше, тем чаще ставит под сомнение. Съемки не остановили, рейтинговый продукт спасен.

Ответ на все это только один. Он не понравится телевизионному менеджменту

И это плохо. Плохо, что рейтинг украинского продукта даже во время масштабного российского вторжения, под ежедневные новости о гибели и увечьях украинцев от российских рук, невозможен без привлечения актеров из России, граждан государства-агрессора. Об этом говорят десятый год. Так, после российского вторжения весной 2014-го нашлась политическая воля запретить в украинских эфирах российские сериалы, а на экранах кинотеатров — российское кино. Но до сих пор не нашлось свободы окончательно, раз и желательно навсегда отказаться от российских актеров и вообще художников, журналистов, политиков. Не приглашать их, это ведь так просто.

Хорошо, что СТБ почувствовал запрос на подобное и заблаговременно поменял русское лицо на украинское. Все равно ведь заметили, но менеджмент канала хоть что-то понял и попытался спасти собственный продукт. Плохо, что такая практика вообще существовала. И еще хуже — сериал, который, прошу поверить, был, в отличие от Крепостной, не хитовым, а проходным эфирным продуктом, сняли не сейчас. Его создали раньше, только отложили премьеру до более удобных для телепросмотра времен: осень и весна на телевидении обычно для новинок, старое возвращают в эфиры летом. Допускаю, отложили злосчастную премьеру и из-за переозвучения авторов на украинский язык — сейчас такие требования, такие тренды.

Является ли российский актер Прохор Дубравин такой звездой, что его нужно было специально приглашать из России? Причем — в очень неблагоприятные для подобных путешествий времена. Кто не знает — скажу, другим напомню: с 2014 года прямое пассажирское сообщение между Россией и Украиной становилось из года в год проблематичным. К тому, что добраться из-за поребрика сюда можно было разве что через Беларусь, другой вариант через Польшу. Актерам еще и покрывали дорожные расходы, согласитесь, такие кривые маршруты гораздо дороже. Да и гонорары даже проходные российские граждане все равно брали больше, чем их украинские коллеги даже из первой звездной обоймы. Тогда — почему, для чего так заморачиваться?

Объясняю: из-за денег. Даже один русский актер является гарантией реализации сериала на российский рынок. Еще в январе (!) 2022 года знакомые продюсеры обсуждали со мной новый проект, прямым текстом говоря: без продажи в Россию затраты на производство себя не окупят. Пусть даже продукт получится самого высокого качества. Россия по-прежнему остается огромным благодарным рынком не только для наших телепроизводителей, да и не только для телепроизводителей. Разорвать с ней экономические отношения совсем не могут себе позволить и более богатые страны. Очень тяжело их понять, но все же можно. Зато невозможно понять тех украинских граждан, которые — извините за еще раз повторенную банальность, — после Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Мариуполя дальше привлекают каких-либо россиян к каким-либо проектам в Украине.

Есть еще одна важная плохая составляющая в скандале с СТБ: отсутствие в загашниках не только этого, но и других крупных каналов и медиагрупп большого количества готовых новинок. Конечно, можно крутить новые американские, турецкие, французские или польские сериалы, как было когда-то давно. Однако в свое производство до российского масштабного вторжения также вкладывали деньги! Куда его девали? Сняли и выбросили, забыли? Под новинку реальнее раздобыть хоть какую-то коммерческую рекламу, ведь этот рынок тоже значительно просел. И вообще, как активная сознательная общественность предлагает поступать с уже отснятым кино, в котором переозвучанием не ограничиться, нужно куда-то прятать и русские лица?

Ответ на все это только один. Он не понравится телевизионному менеджменту и звучит так: отказаться от проделанного, плюнуть, забыть. За прошлый год нашей стране и нашим людям нанесли гораздо большие, более серьезные, необратимые потери, чем снятый, но не показанный сериал. Не понравится ответ еще и из-за невозможности быстро восстановить собственное производство и готовить для показа более приемлемые новинки. Денег на съемки нет или почти нет.

Так что менеджерам приходится выкручиваться. Но я предлагал бы отказываться как от такого продукта, так и от призывов войти в положение, понять ситуацию. Потому что это — война, война с Россией. На телевизионные показы, на контент она тоже распространяется.

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