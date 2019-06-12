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Ваче Давтян

Предприниматель и бизнес-тренер

Старые добрые времена. Зачем украинцам Бойко?

Сегодня, 19:12
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Если не поймем их страхи, то к власти придут те, кто это понял и вовремя сказал нужные слова

Общаюсь с охранником на тему выборов. Спрашиваю, за кого он будет голосовать. И тут же получаю порцию «холодного душа»: «В нашем селе все говорят, что надо голосовать за Оппоблок. Тогда они наберут максимум, объединятся со Слугой, и у них будет большинство в парламенте».

На пару минут теряю дар речи — как из-за иррациональности простых людей, так и того, что для них нет разницы между Слугой народу и Оппоблоком. Первые мысли были явно нецензурные, вплоть до шальной: «Уже надо валить отсюда».

Но через 5 минут успокоился и подумал: «Во-первых, валить некуда — во всем мире сейчас побеждают трампы и орбаны». Ну, а во-вторых, это самый легкий путь — убежать, обвинив во всем «плохой народ. А слабо понять, почему простые люди во всем мире переживают период фрустрации? И выбирают худших своих представителей?».

Нам страшно жить во времена перемен. Роботы, дроны, искусственный интеллект, big data, интернет вещей, виртуальная реальность, 3D-печать, блокчейн — все это выглядит захватывающе для поколений Y и Z. Но вызывает крайнюю тревогу у поколения Х и «беби-бумеров».

Это дилемма для честных политиков

Они понимают, что старый мир уходит из-под ног, а в новом они не могут разглядеть своего места. Поэтому голосуют за тех, кто обещает возврат к старому порядку. У нас тревога усиливается войной с империей, которая пытается удержать нас в поле своего влияния. Там Путин давно понял страхи своего народа, и пообещал ему стабильность (равно застой) в обмен на широкую поддержку.

Многим простым украинцам хочется унять свои страхи. И для них Бойко является таким же символом возврата в старые «добрые» времена стабильности и предсказуемости. Да, мы можем миллион раз обвинять народ в предательстве и отсутствии патриотизма. Проклинать всех, посыпая голову пеплом. Но если не поймем страхи простых людей, то к власти придут те, кто это понял и вовремя сказал нужные слова.

И не важно, что это будет обман — люди всегда будут верить тем, кто хоть как-то отвечает на их внутренние запросы. А не тем «сволочам», кто говорит правду про сложность реформ, или «иродам», рассказывающим про бигдаты и блокчейны.

Это дилемма для честных политиков, которым нужно будет стоять враскорячку между прошлым и будущим. Научиться слушать простых людей. Понимать их психологию, чаяния и страхи. Говорить на их языке, не умничая и общаясь на темы, которые им близки и понятны. Просто и доступно донося, как реформы и перемены помогут им жить лучше. Объяснять каждый свой шаг, максимально запустив процесс коммуникаций.

Очень здорово это делает Супрун, почти каждый день рассылая простую и важную информацию на тему здоровья. И если бы не целенаправленная компания против нее в СМИ, у нее наверняка был бы высокий рейтинг среди чиновников.

Поэтому нужно договориться с олигархами, в руках которых находятся СМИ, объяснив им же опасность реванша пророссийских сил. Это все нужно делать максимально быстро, иначе на следующих выборах президентом мы увидим Бойко или Медведчука.

Главным драйвером изменений является нынешняя молодежь с европейскими ценностями. И это внушает осторожный и уверенный оптимизм, что у нас все получится.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Оппозиционный блок Юрий Бойко

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