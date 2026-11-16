Мик Райан

Мик Райан

Генерал-майор австралийской армии в отставке, автор книги «Трансформация войны»

Шантаж Starshield и фантастические требования России

16 ноября, 19:15
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Пока дипломаты вели беседы, Украина лишилась части жизненно важной системы связи — ЗСУ опять фиксируют серьезные перебои в работе Starshield

Абу-Даби, Москва и фантастические требования России

Центральным событием прошедшей недели стало возобновление прямых переговоров между Киевом и Москвой. 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялась первая с февраля встреча украинской и российской делегаций. Посредниками выступили американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Киев представляла делегация под руководством Рустема Умерова, тогда как от российской стороны выступал Владимир Мединский — прежде его назначение расценивалось как знак отсутствия у Москвы серьезных намерений.

Теги:   Война России против Украины Starlink удары по российским НПЗ переговоры в Абу-Даби

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