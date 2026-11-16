Шантаж Starshield и фантастические требования России

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Абу-Даби, Москва и фантастические требования России

Центральным событием прошедшей недели стало возобновление прямых переговоров между Киевом и Москвой. 10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялась первая с февраля встреча украинской и российской делегаций. Посредниками выступили американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Киев представляла делегация под руководством Рустема Умерова, тогда как от российской стороны выступал Владимир Мединский — прежде его назначение расценивалось как знак отсутствия у Москвы серьезных намерений.