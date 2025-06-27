● Фронт в районе Покровска может посыпаться? Войска страны-агрессора России имеют значительные успехи на участке тактической группы Угледар (Покровское направление Донецкой области). Ситуацию осложняет то, что подразделения в этой полосе часто подают ложные доклады о ситуации на фронте, сообщил вчера проект DeepState.

Реклама

По данным аналитиков, оккупанты продвигаются в районе населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Вольное Поле. Уточняется ситуация в Алексеевке и Богатыре. DeepState указывает, что оборона на участке ТГр Угледар продолжает «стремительно сыпаться», враг осуществляет постоянные штурмы с участием большого количества пехоты, начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля. Также войска РФ активно давят из села Запорожье Донецкой области в направлении Зирки, в районе Комара и по отрезку Шевченко — Вольное Поле — Новоселка.

А сегодня DeepState сообщил, что российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.

● Враг стянул силы. Российские оккупанты стянули на Покровское направление около 111 тыс. личного состава. Войска страны-агрессора продолжают пытаться выйти к границе Донецкой и Днепропетровской области, пояснил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский сообщил, что посвятил день рабочей поездке на Покровское направление, которое остается самым горячим на всей 1200-километровой линии фронта российско-украинской войны.

● Били по Староконстантинову. В ночь на 27 июня российская армия атаковала Украину 363 шахедами и дронами-имитаторами, двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал и шестью крылатыми ракетами Калибр.

По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника — 217 сбито огневыми средствами, 148 — локально потеряны, в частности: 211 дронов сбито, 148 — локально потеряны/подавлены РЭБ; шесть крылатых ракет Калибр — сбито. По данным Воздушных сил, основное направление удара — город Староконстантинов, Хмельницкой области.

● Днем россияне ударили баллистикой по городу Самар Днепропетровской области. По последним сообщениям, погибли 5 человек, пострадали еще 23. 28 и 29 июня в Самаре объявлены Днями траура.

Также в то же время баллистика полетела по Сумам.

● Российские убийцы и их дроны. Российские войска все активнее применяют ударные FPV-дроны для прицельных атак на гражданское население Украины. Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и могут представлять военные преступления, говорится в новом отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).

Согласно данным, беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения мирных жителей — в некоторые месяцы опережая по этому показателю даже ракеты, артиллерию и авиационные бомбы.

● Шахедов будет больше. На фоне усиления воздушных атак на Украину с использованием ударных дронов-шахедов и их аналогов сразу несколько иностранных СМИ опубликовали материалы о значительном увеличении производства этого оружия в РФ. Эту информацию в июне 2025-го также подтверждали для СМИ в ГУР МО.

Главный производственный центр шахедов уже несколько лет находится примерно в тысяче километров от госграницы Украины, в городе Елабуга, республика Татарстан РФ. В последнее время появлялось сразу несколько сообщений о воздушных атаках на этот производственный комплекс, однако для того, чтобы нанести значительные разрушения заводу, нужны действительно мощные средства, такие как крылатые или баллистические ракеты.

● Умеров обещает эффективное противодействие шахедам . Украина системно работает над поиском эффективных решений против вражеских дронов-камикадзе, работа для создания действенной модели противодействия шахедам продолжается в течение трех лет. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров. «На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях», — сказал он.

Умеров сообщил, Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается. Россия же использует комбинированные удары, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. «И антишахедное решение уже есть — одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали», — заверил министр. И подчеркнул, что работа над противодронными системами — это непрерывный цикл инноваций и совершенствования.

● Министр анонсирует ответные удары. Еще Рустем Умеров анонсировал наращивание интенсивности ударов БпЛА по военным объектам страны-агрессора России. По его словам, готовится контрактация дополнительных десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить масштабы атак по военной машине РФ.

Министр добавил, что примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз.

● Губернатор Самарской области РФ заявил об атаке дронами на регион в ночь на 27 июня. Он утверждает, что БпЛА «пытались» атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске (там расположен нефтеперерабатывающий завод Роснефти мощностью 8,8 млн т нефти в год).

● Пхеньян уже отправил на войну против Украины около 11 тысяч солдат из так называемого «элитного контингента», рассказал журналистам министр Умеров. Он отметил, что к войне против Украины привлекли бойцов, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям из примерно 50-тысячного «личного резерва» режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Министр подчеркнул, что эти подразделения уже понесли существенные потери.

● Развертывание войск Северной Кореи на украинской территории, о чем предупреждает южнокорейская разведка, спровоцирует существенный перелом на поле боя, который может улучшить наступательные возможности российских войск, говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), которые опубликовало агентство Reuters, КНДР может направить неопределенное количество войск в Россию для войны против Украины в июле или августе 2025 года. Северная Корея также продолжит поставлять РФ оружие.

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников G7 на Россию.

● Путин говорит, что Москва готова к третьему раунду переговоров. Российский диктатор заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной. По его словам, «обе стороны поддерживают оперативный контакт». Глава Кремля утверждает, что сейчас главы делегаций обсуждают возможную дату новой встречи.

Путин также заявил, что проекты меморандумов между РФ и Украиной о прекращении огня должны стать основной темой следующего раунда переговоров.

● Большинство надеется на Трампа и поиск компромисса с РФ. Большинство украинцев (55,7%) считают наиболее вероятным дальнейшим сценарием в войне с РФ «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны». Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования общественных настроений от Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр.

Еще 16,6% респондентов выбрали перспективу приостановки боевых действий и временного замораживания войны по текущей линии соприкосновения.

● Туск верит, что ЕС и США помогут Украине. Премьер Польши Дональд Туск после завершения саммита ЕС в Брюсселе выразил убеждение, что Евросоюз и США могут объединиться в поддержке Украины.

Туск рассказал, что 25 июня на саммите в Гааге он имел долгий разговор с президентом Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. «У нас всех сложилось впечатление, что возможность солидарных действий между Европой и Соединенными Штатами снова стала более реальной, когда речь идет о санкциях, политике в отношении России и поддержке Украины», — отметил польский премьер.

Глава польского правительства также отметил согласие лидеров стран ЕС о продлении ранее введенных санкций против России. Впрочем, он подчеркнул, что работа над 18-м пакетом еще впереди, ведь достичь политического согласия по его одобрению во время саммита не удалось.

● ЕС не смог этого сделать. Страны Евросоюза не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России, однако согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев. Об этом сообщили Reuters и журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

На заседании 20 июня лидеры стран — членов ЕС не смогли прийти к согласию из-за позиции Словакии, которая до сих пор не предоставила окончательного согласования для нового пакета санкций. Ожидается, что переговоры по принятию 18-го пакета ограничений возобновятся на уровне послов в ближайшие дни.

● Похвалили, но не более. Европа готова открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, написала в Х Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Она добавила, что украинская сторона с нетерпением ждет открытия первого кластера в рамках процесса вступления. «Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины при сложных обстоятельствах и пригласили сделать следующие шаги в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию», — сказала она.

Ранее саммит ЕС не смог достичь консенсуса относительно перспектив Украины из-за позиции Венгрии. Однако все остальные государства-члены подтвердили поддержку европейского курса Украины и высоко оценили ход реформ.

● ЕС неизменно поддерживает. Президент Евросовета (ЕР) Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в ЕС. Соответствующие заявления прозвучали во время совместной пресс-конференции по итогам заседания ЕР в Брюсселе.

И напоследок:

● Зеленский обещает мораторий на проверки бизнеса. Президент Владимир Зеленский поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить бизнес от давления. Соответствующее заявление он сделал во время Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству, который проходил в Киеве. «Также я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях», — сказал глава государства.

«Мы продолжаем работу совета „Государство — бизнес“ и предложено, чтобы совет был шире, и я очень прошу каждого и каждую, кто приобщается к его работе, быть, пожалуйста, максимально активным», — добавил Зеленский.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.