Что ИИ может сделать для здравоохранения 8 июня, 16:41 NV Премиум

У нас уже имеется предварительное, но крайне сильное свидетельство того, что способен сделать ИИ для здравоохранения во всем мире

И недели не проходит, чтобы различные пионеры искусственного интеллекта (ИИ) не выступили с мрачными предостережениями по поводу этой технологии, которую они подарили миру. Первые намеки на этот новый пессимистический консенсус я заметил пару месяцев назад во время обеда с рядом ИИ-экспертов, которые высказали предположение, что под угрозой окажутся миллионы высокооплачиваемых рабочих мест, требующих сложных навыков. Я вышел оттуда, задумавшись, а действительно ли подобные мрачные прогнозы оправданы.

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У меня есть сомнения. С самого начала моей профессиональной карьеры в 1980-х годах (а в реальности, конечно, еще раньше) технологический прогресс неоднократно называли серьезной угрозой рабочим местам в ключевых отраслях, например, в автомобильной промышленности. Но вплоть до фиаско с Брекзитом в Великобритании производилось больше машин, чем в так называемые «золотые дни» автопрома. Это произошло благодаря сложным новым технологиям, которые помогали поддерживать и расширять базовый бизнес ведущих производителей. В Сандерленде, портовом городе на севере Англии, компания Nissan сейчас управляет автозаводом, имеющим один из самых высоких в мире уровней производительности.

В Германии, несмотря на сравнительно более высокие номинальные зарплаты работников, автопроизводители этой страны сумели адаптироваться и продолжать процветать на протяжении десятилетий, конкурируя на глобальном уровне и помогая удовлетворить растущий спрос глобального среднего класса на высококачественные машины. Да, сейчас немецкие автокомпании столкнулись с самой большой (пока что) проблемой — глобальный переход на электромобили, а замедление темпов роста экономики в Китае означает, что в краткосрочной перспективе спрос ослабнет. Однако если судить по опыту прошлого, эта отрасль способна адаптироваться, и в будущем может стать даже сильнее.

ИИ-пессимисты игнорируют факт, что население быстро стареет

Кроме того, ИИ-пессимисты игнорируют тот факт, что население быстро стареет почти во всем развитом мире, а также во многих крупных развивающихся странах. Поскольку рост размеров рабочей силы замедляется ровно в тот момент, когда люди стали жить дольше, нагрузка на сокращающееся население трудоспособного возраста будет возрастать: нужно финансировать пенсии, здравоохранение и другие обязательства (обычно недискреционные).

Если это уменьшившееся трудоспособное население не сумеет повысить свою производительность, тогда с показателями роста экономики возникнут проблемы. Сейчас яркими примерами этой тенденции являются Япония и Италия, причем уже несколько десятилетий, однако трудно сказать, что они в одиночестве. Среди прочих в этой же лодке находятся Китай, Южная Корея и большинство стран континентальной Европы. Хотя частичным решением проблемы может стать иммиграция, она становится все более острым политическим вопросом. Внедрение ИИ-технологий, повышающих производительность, может стать именно тем, что нужно.

Просто взгляните на то, что происходит в столь ценимой в Британии Национальной службе здравоохранения (NHS), которая сжирает все больше и больше бюджетных денег страны. Сейчас в NHS больше сотрудников, чем за все время ее существования, но ее производительность становится все меньше и меньше. Мы, жители Великобритании, постоянно выслушиваем бесконечные ужасные истории о провалах в работе NHS и о том, к чему это приводит для граждан, нуждающихся в помощи.

Я изучал эту проблему в качестве члена Комиссии по здравоохранению при газете «Times», и мне очевидно, что NHS нуждается в радикальном внедрении современных технологий, которые помогут выполнять не только простые задачи (например, организовать связь одной компьютерной системы с другой), но и задачи посложнее. Например, внедрение в эту систему ускоренной диагностики с использованием ИИ помогло бы выявлять риски заболеваний и начинать лечение на ранних этапах — предпочтительно через систему аптек или врачей общей практики. Такие меры позволили бы значительно повысить общую производительность, а также качество медицинской помощи.

У нас уже имеется предварительное, но крайне сильное свидетельство того, что способен сделать ИИ для здравоохранения во всем мире. Согласно одной из недавних (25 мая) новостей ВВС, группа ученых в Канаде и США с помощью ИИ открыла новый антибиотик, который доказывает (пока что) свою эффективность в борьбе с Acinetobacter baumannii — одной из известных науке супербактерий, устойчивых к антибиотикам (она внесена Всемирной организацией здравоохранения в список опасных бактерий).

В 2014—2016 годах я возглавлял британскую независимую комиссию по вопросам антимикробной резистентности, и поэтому я крайне воодушевлен этим событием. Лекарству еще предстоит пройти обычные клинические испытания, а это долгая и дорогостоящая процедура. Однако если все закончится хорошо, это будет первый за несколько десятилетий случай, когда мы получили по-настоящему эффективный антибиотик, который можно применить против смертельно опасных супербактерий. А теперь представьте только, что еще ИИ мог бы сделать в сфере одной лишь медицины — от помощи в открытии и разработке вакцин от болезней, которые пока что нельзя предотвратить, до упрощения процесса организации и проведения клинических испытаний в целом.

Конечно, эксперты ИИ совершенно правы в том, что нам понадобятся защитные ограничения и высокие стандарты регулирования, чтобы эта свежая волна инноваций не вызвала социальный, политический и экономический хаос. Нынешняя эпоха с круглосуточными социальными сетями, кликбейтами и фейковыми новостями служит плохим аргументом в пользу ИИ и делает понятной значительную часть высказываемого пессимизма. Однако это не причина для того, чтобы игнорировать очевидную и огромную потенциальную пользу ИИ.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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