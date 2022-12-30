100-летие СССР и украденный украинский паспорт 30 декабря, 14:58

Вторжением в Украину Путин ничего нового не придумал

100 лет назад — 30 декабря 1922-го — образован СССР. Это была самая большая по территории империя с однопартийной диктатурой, которая просуществовала почти 70 лет, около 30 лет из которых — при Сталине — были самые кровавые в истории человеческой цивилизации.

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Среди субъектов-подписантов союзного договора была и так называемая Украинская Социалистическая Советская Республика, которую позже переименовали в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, то есть советскую Украину. Именно этот факт дал основание утверждать кремлевскому диктатору Путину, что Украины никогда не было и ее создал Ленин — главарь большевистской партии и первый глава Совнаркома — первого советского правительства.

На самом деле Ленин и его по сути банда единомышленников (многие из них занимались банальным грабежом, как, например, Сталин), которые террористически захватили власть в Петрограде в ноябре 1917-го, украли идею Украинской республики у Центральной Рады, которая только после большевистского переворота провозгласила Украинскую народную республику в Киеве.

Сначала большевики хотели захватить власть в самой УНР, то есть в Центральной Раде и тогда признать власть российского Совнаркома во главе с Лениным, который прежде выставил ультиматум УНР — или признаете наше превосходство или война.

Большевики инициировали Всеукраинский съезд советов в Киеве.

Фактически СССР был образован путём кражи паспорта УНР

Но с треском проиграв этот съезд, который проходил 17−19 декабря 1917 года и на который из 9 украинских губерний бывшей Российской империи съехалось более 2 тысяч крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от 300 советов, большевистская фракция, насчитывавшая всего полторы сотни делегатов этого съезда, позорно его покинула и отправилась в Харьков.

В Харькове они провели свой фейковый Всеукраинский съезд советов 24−25 декабря 1917 года. Полная практически историческая параллель с нынешними путинскими фейковыми референдумами на временно оккупированных украинских территориях. Этот Всеукраинский съезд назывался съездом рабочих и солдатских с участием крестьянских депутатов.

Общее количество делегатов того съезда было в десять раз меньше и составляло лишь 206 депутатов, из которых почти все большевики, представлявшие 95 советов из 300, действовавших в то время на территории украинских губерний бывшей Российской империи. По сути, это была большевистская партийная конференция. Да и на ней были представлены делегаты далеко не со всей Украины, а преимущественно из Донбасса и Кривбасса.

Крестьяне, тогда составлявшие более 90% населения Украины, на Харьковском съезде не были представлены практически совсем.

Харьковский съезд провозгласил Украинскую Народную Республику Советов, признал власть российского большевистского Совнаркома во главе с Лениным и создал марионеточное «украинское» советское правительство — так называемый Народный секретариат, в противоположность Генеральному секретариату — правительству настоящей УНР.

Символично, что флагом УНР было красное полотнище, в верхнем левом углу которого было две ленты — синяя и желтая.

УНР Советов просуществовала до 6 января 1919 года, пока не была переименована в УССР (Украинская Социалистическая Советская Республика) и именно эта УССР и была подписантом договора об образовании СССР.

УССР просуществовала до 30 января 1937 года, далее была «новая сталинская Конституция», которой ее переименовали в УССР, которая в свою очередь просуществовала как составляющая СССР и вторая по важности союзная республика до 24 августа 1991 года, то есть до принятия Верховным Советом УССР Акта провозглашения независимости Украины.

Фактически СССР был образован путем кражи метрики или даже паспорта Украинской Народной Республики, которая возникла в 9-и губерниях бывшей Российской империи с преобладающим количеством украиноязычного населения.

Да, именно украиноязычного. Язык (даже не вероисповедание) определял тогда практически все в национальном вопросе.

24 февраля т.г. была попытка снова украсть паспорт уже независимой Украины, попытка украсть наше государство — территорию, язык, культуру, историю и наше право на существование как отдельной нации.

Ведь нас, украинцев, по мнению помешанного кремлевского диктатора «никогда не существовало». А Украину «придумал Ленин».

Подобный бред о «никогда не существовало» повторяла и царская пропаганда до 1917 года, к тому же украв и присвоив себе древнюю историю и название Русь.

Вторжением в Украину Путин ничего нового не придумал. По принципу «можем повторить» он хотел повторить то, что в свое время сделали русские большевики. Взять Киев. Создать марионеточное «украинское» правительство, которое признало бы над собой власть Москвы. Возможно, это должно было произойти в форме какого-то Союзного государства или чего-то другого.

Именно к 100-летию создания СССР Путин хотел выбросить эту лошадку. То есть реинкарнировать уже более 30 лет умирающую российско-постсоветскую империю, а точнее ее жалкий огрызок в виде РФ в некий центр интеграции, силой присоединив туда и Украину.

Эта брутальная нацистская авантюра обернулась тем, что теперь Украину и ее свободолюбивый народ и героические Вооруженные Силы знают и уважают в самых отдаленных уголках планеты.

А ведущие страны мира поддерживают и помогают украинцам в борьбе за восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах на 24 августа 1991 года, то есть времени провозглашения Украиной своей независимости.

Безусловно, в этот раз Украина победит. Потому что мир всё хорошо понимает. Другой вариант — это катастрофа для международного правопорядка. Особенно для стран Центральной и Восточной Европы, которые уже 50 лет были под российско-советским сапогом.

Да и западноевропейским странам сказываются российские провокации и манипуляции, коррупция еврочиновников, финансирование маргинальных ксенофобских партий и вмешательство в выборы.

Даже США с избранием Трампа президентом 2016 года не обошла стороной «чаша сия».

Кстати, через полгода после создания СССР 6 июля 1923 г. были созданы его высшие руководящие органы. В том числе и Президиум Центрального исполнительного комитета, который уже 13 июля принял воззвание ко всем народам мира о том, что руководящие органы СССР начали работать.

В этом обращении говорилось, что это «памятный день для трудящихся не только СССР, но и всего мира: в этот день заложена на территории земного шара основа Всемирного Союза Советских Социалистических Республик». Так была изобретена новая форма российского империализма. Она стала причиной многих катаклизмов ХХ века. В том числе и развязывания Второй мировой войны. Метастазы этого империализма настолько живучи, что до сих пор угрожают миру. Ведь у России есть ядерное оружие.

Что будет дальше с Россией?

Об этом сложно говорить даже самым продвинутым и авторитетным экспертам по геополитике нашего времени. Единственный факт очевиден — Россия упустила свой шанс стать цивилизованной демократической страной еще в 1991 году — сразу после распада СССР.

И дело даже не в менталитете россиян, подсознательно нуждающихся в царе и сильной руке, деспотическом правлении. Дело в элементарной человеческой морали. Ведь написано: не убий и не укради.

Но все же убежден, что мир найдет ответ и на этот вопрос обязательно после Победы Украины.

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