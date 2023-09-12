Китай, Индия и США. Что показал саммит G20 для Украины 12 сентября, 17:29

Мы должны понимать, что у Запада есть свои фундаментальные интересы

Начнем с США. Например, решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS не принимается лично Байденом. У них есть свои процедуры, у них есть совет национальной безопасности, который собирается на уровне первых и вторых лиц. Но, в конце концов, тот, кто принимает решение, это именно Байден. Так работает американская президентская система.

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Сейчас они не хотят, чтобы это выглядело как фундаментальная эскалация. Они хотят, чтобы это выглядело как поднятие ставок и следующий шаг. И чтобы это не вызвало цепочку каких-то реакций, которые ведут к эскалации со стороны Путина. Или к сложным отношениям с другими ключевыми игроками.

Ну и второй очень важный аспект: разблокирование этого решения разблокирует и немецкие ракеты Таурус. Это другие ракеты, но они нам тоже очень нужны. И вместе это бы могло стратегически увеличить нашу способность поражать любые объекты там, где мы хотим это делать. Остается обычный нюанс, что наши друзья не очень приветствуют, чтобы мы это все использовали непосредственно по территории России. Ну, там тоже можно по-своему подойти креативно к этому вопросу. Так что я чувствую, что это решение будет принято в ближайшее время. Так же, как я чувствую прогресс, по меньшей мере, ментальный, если хотите, в Берлине.

Американцам очень важно понять, какой будет реакция того самого Китая. Там надвигаются выборы на Тайване, они тоже будут непростыми. Для Китая важно, чтобы Россия не выиграла, но чтобы Россия и не проиграла. У них своя военная оценка ситуации. Но, в дополнение к этому, для них, конечно, поставки ракет ATACMS приравнивают к поставкам тех же ракет в Тайвань, о чем также сейчас идут дискуссии и решение практически принято. То есть, говорить, что наша реальность — это наша, а их реальность — это их реальность, можно, но, тем не менее, безопасность реально неделима в этом мире. И одно решение влияет на какие-то нюансы, но очень важные в другом контексте и на других геополитических гонках.