Большие ворота и высокая стена. Что пора сделать США 22 мая, 13:21 NV Премиум

И сегодня эта дискуссия нужна как никогда остро

Согласно новостным сообщениям, недавний всплеск мигрантов из Латинской Америки, наводнивший нашу южную границу, в большой степени был вызван окончанием начатой Трампом политики в отношении ковида. Позволю себе не согласиться.

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Это результат нового мира.

И этот новый мир бросит вызов как традиционным республиканским, так и традиционным демократическим взглядам на иммиграцию. Как я уже говорил ранее, есть только один способ справиться с волнами мигрантов, которые будут продолжать прибывать в Америку. И это — очень высокие стены с очень большими воротами.

Демократы не хотят слышать о высоких стенах, а республиканцы не хотят слышать о больших воротах. Очень жаль. США нужно и то, и другое.