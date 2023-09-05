Поворотный момент. Что может измениться после выборов в США в 2024 году 5 сентября, 16:00

Многие аналитики опасаются, что отказ помогать Украине станет сигналом нового ухода США в изоляционизм, а это предвещает серьёзное ослабление мирового порядка. О чем речь

По итогам первых дебатов между кандидатами, которые хотят представлять Республиканскую партию на президентских выборах в следующем году, стал очевиден серьёзный раскол по поводу внешней политики.

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Бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший посол США в ООН Никки Хейли выступали за оказание помощи Украине в развязанной против неё Россией агрессивной войне, а губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами выражали по этому поводу свой скептицизм. Бывший президент Дональд Трамп — неоспоримый лидер среди кандидатов — не стал участвовать в этих дебатах, но он тоже возражает против вовлечения США в этот конфликт.

Опросы показывают, что среди рядовых республиканцев царит такой же раскол, как и среди кандидатов. Тем самым возникает угроза, что в случае победы республиканцев-изоляционистов на выборах в 2024 году для основанного в конце Второй мировой войны миропорядка во главе с США наступит поворотный момент.

Исторически американское общественное мнение колеблется между экстравертными и интровертными настроениями. Увидев трагические последствия политики изоляционизма, проводившейся в 1930-е годы, президент Франклин Рузвельт начал процесс, кульминацией которого стало создание в 1944 году Бреттон-Вудских институтов, а в 1945 году — ООН. Принятые затем, уже после войны, решения президента Гарри Трумэна привели к появлению постоянных альянсов и постоянному военному присутствию США за рубежом. США активно инвестировали в реконструкцию Европы с помощью плана Маршалла (1948 год), создали НАТО (1949 год), руководили коалицией ООН, сражавшейся в Корее (1950 год).

Эти действия были частью реалистичной стратегии по сдерживанию советской мощи. Однако это сдерживание интерпретировалось по-разному, и в дальнейшем американцам пришлось вести острые, межпартийные дебаты по поводу интервенций в развивающиеся страны, в том числе Вьетнам и Ирак. Но хотя этика интервенций ставилась под сомнение, намного меньше споров вызывала ценность поддержания либерального институционального порядка. Как однажды заметил американский теолог Рейнгольд Нибур, «удачная неясность» либерального интернационализма спасла его от подчинения идеологической строгости.

Исход событий в Украине серьёзно повлияет на будущее Европы и мира в целом

Именно поэтому либеральный миропорядок пользовался широкой поддержкой во внешнеполитических кругах США на протяжении многих десятилетий после Второй мировой. Однако на президентских выборах 2016 года аргументы Трампа о том, что альянсы и институты, созданные после 1945 года, приносили выгоды другим странам в ущерб Америке, нашли сильный отклик у многих избирателей. Да, конечно, его популистская привлекательность опиралась не только на критику внешней политики США. Трамп воспользовался не только массовым недовольством экономическими проблемами, возникшими из-за глобализации и наступившей после 2008 года Великой рецессии, но и поляризацией общества из-за культурных изменений, связанных с расовой принадлежностью, ролью женщин, гендерной идентичностью. Однако возлагая вину за экономические проблемы на «плохие торговые соглашения с Мексикой и Канадой» и на «иммигрантов, конкурирующих за рабочие места», Трамп успешно связал нативистское недовольство с американской внешней политикой.

Конечно, Трамп не первым воспользовался этой формулой. У нынешней популистской реакции были предшественники — в 1920-е и 1930-е годы. В течение первых двадцати лет прошлого века в США приехали более 15 млн иммигрантов. Это вызывало у многих белых американцев опасения, что они окажутся в меньшинстве. В начале 1920-х годов возродившийся «Ку-Клукс-Клан» помог протолкнуть закон «О национальном происхождении» с целью «не допустить разводнения нордической расы» и защитить прежнюю, более гомогенную Америку. Избрание Трампа в 2016 году тоже объяснялось глубокими расовыми, идеологическими и классовыми разногласиями, которые начали формироваться ещё в 1960-е годы (и его избрание не было их причиной).

Многие аналитики встревожены, что результатом американского ухода в изоляцию может стать такой же международный хаос, которым негативно отличались 1930-е годы. Однако сторонники Трампа утверждают, что менее щедрая и более жёсткая позиция его администрации помогла повысить стабильность за рубежом и расширить поддержку внутри страны. Как бы то ни было, избрание Трампа стало очевидным отходом от либеральных традиций.

Некоторые эксперты считают, что причиной роста популярности Трампа стала неспособностью либеральных элит понять базовые предпочтения американского народа. Но это поверхностное суждение. Да, американское общественное мнение не является чем-то единым, а группы элит, как правило, больше интересуются внешней политикой, чем общество в целом. Однако у нас есть хорошее понимание, как именно менялись взгляды общества со временем.

С 1974 года Чикагский совет по глобальной политике (CCGA) регулярно опрашивает американцев, надо ли стране играть активную глобальную роль, или же ей лучше стоять в стороне от мировой политики. В течение всего этого времени примерно треть общества, следуя традициям XIX века, всегда придерживалась изоляционистской точки зрения. В 2014 году эта цифра достигла 41%. Однако, вопреки популярным мифам, 2016 год не стал наивысшей точкой изоляционизма с 1945 года. В год выборов 64% американцев заявляли, что приветствуют активное участие страны в мировых делах, а в 2018 году эта цифра увеличилась до 70% - самый высокий показатель с 2002 года.

Хотя полноценный изоляционизм в стиле 1930-х годов крайне маловероятен, многие аналитики, тем не менее, опасаются, что отказ помогать Украине станет сигналом нового ухода США в изоляционизм, а это предвещает серьёзное ослабление мирового порядка. Начатое президентом России Владимиром Путиным вторжение стало вопиющим нарушением Устава ООН. Если Россия возобладает на оккупированной украинской территории, она нарушит либеральный принцип, запрещающий применять силу ради изменения границ страны. И поэтому солидарность стран НАТО, которые вводят санкции и поставляют военную технику Украине, является не только моральной, но также практичной и реалистичной.

Исход событий в Украине серьёзно повлияет на будущее Европы и мира в целом. Хотя Путин и председатель КНР Си Цзиньпин создали «безграничное» партнёрство прямо накануне вторжения, Китай (пока что) проявляет осторожность при оказании материальной помощи России. Китайское руководство, несомненно, встревожено рискованной политикой Путина и тем, что союз с ним слишком затратен для мягкой силы Китая. Однако в том случае, если Путин возобладает, Китай может сделать вывод, что рискованная политика оправдывает себя — и этот урок усвоит весь остальной мир.

Те, кто утверждает, будто у Америки нет никаких важных национальных интересов в оказании помощи Украине, демонстрируют исторически зашоренные взгляды. За подобную наивность (а может быть, злой умысел) их следует дисквалифицировать в качестве кандидатов в президенты.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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