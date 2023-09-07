Важные презенты от дяди Сэма 7 сентября, 18:01

Чем жила страна 7 сентября 2023 года

● Киев, Зеленский. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве с двухдневным визитом, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что они обсудили «все, что способно помочь нашей защите свободы».

Видео дня

«Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем усилия, которые мы и другие страны прилагаем по такому неотложному вызову, как контрнаступление, а также по долгосрочным усилиям, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой будущей агрессии», — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что США видит прогресс в контрнаступлении ВСУ на фронте. Он отметил, что Джо Байден также ожидает встречи с Зеленским.

● Кулеба, Мак. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с Энтони Блинкеном посетили McDonald’s в Киеве. Фото этого «ужина» опубликовало агентство Reuters. Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен — картофель фри. «Когда я был студентом, моя лучшая еда от похмелья была в McDonald’s. Я покупал двойной чизбургер и большую колу», — рассказал украинский министр. Американский дипломат ответил: «Я уверен, что это было очень редко». Госсекретарь добавил, что с ним «такого не случалось».

Но главными, конечно, стали события, далекие от картошки фри и воспоминаний — США сделали несколько важных «презентов» для Украины и ВСУ:

● Финансовый презент. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время двухдневного визита в Киев анонсировал выделение более $1 млрд на помощь Украине. На брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он отметил: «Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности».

● «Урановый» презент. В тот же день США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном. Также новый пакет в $175 млн включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Боеприпасы с обедненным ураном будут использовать американские танки Abrams, которые должны поступить в Украину нынешней осенью. Подобные снаряды почти на 70% плотнее свинца. «Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории», — сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

● Денежный презент. США впервые передают Украине активы, которые конфисковали у подсанкционных российских олигархов. Их направят на поддержку ветеранов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего двухдневного визита в Киев. «Те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить», — подчеркнул он.

● «Кассетный» презент. США планируют вскоре отправить Украине вторую партию кассетных боеприпасов, которые эффективно помогают бойцам на поле боя. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников. По словам одного из собеседников газеты, это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику на южном фронте. Пентагон располагает сотнями тысяч кассетных снарядов, но сколько было в первой партии в Вашингтоне не уточняют.

В Киеве побывала и премьер Дании, — и тоже не с пустыми руками:

● Дания пообещала усиливать украинскую противовоздушную оборону и вместе с Польшей обязалась поддерживать украинскую энергетику. Об этом на пресс-конференции в Киеве сказала премьер Дании Метте Фредериксен. Она также отметила, что продолжаются учения украинских пилотов на F-16.

● Вчера в Киеве прошел третий Саммит первых леди и джентльменов, в котором приняло участие 26 жен, мужей и партнеров лидеров мира. На Саммите выступил президент Владимир Зеленский.

● Вероятность успешного наступления на юге — 40−50%. Вероятность прорыва ВСУ российской обороны составляет 40−50%, заявил Трент Мол, директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США. В интервью The Economist он заявил, что продвижение в районе Работино (к юго-востоку от Запорожья) дает ВСУ реальную возможность до конца года прорвать все российские оборонительные линии.

Мол предупредил, что ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают эту задачу «очень тяжелой». По его словам, даже если в этом году ВСУ не удастся достичь прорыва, но удастся расширить позиционный район вокруг Работино, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов, Украина будет иметь все возможности для нового рывка в 2024 году. Американский разведчик сказал, что его оптимизм связан с недавними успехами ВСУ на фронте.

● Контрнаступление продолжается. Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, украинские подразделения продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

● Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские военные продвинулись в районах южнее Работино и западнее Вербового на мелитопольском направлении, они закрепляются на достигнутых рубежах.

● «Вторая по силе армия в Украине». Украинские войска смогли прорвать российскую оборону и достигли прогресса в контрнаступлении, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед европарламентариями. Он отметил, что когда Россия начала свое вторжение, ее армия считалась второй сильнейшей в мире. «Сейчас российская армия является второй сильнейшей в Украине», — добавил генсек.

«Украинцы постепенно набирают силы, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку», — пояснил Столтенберг.

● Минус 9 танков и 37 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 266 900 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4506 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 8703 (+21), артсистем — 5722 (+37), РСЗО — 753 (+5), средств ПВО — 506 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4541 (+22), крылатых ракет — 1455 (+8) и многое другое.

● Россияне заминировали треть Украины. С начала полномасштабного вторжения России в Украину от российских мин пострадали 740 украинцев, из которых 242 погибли, еще 498 получили ранения различной степени тяжести. Всего в Украине заминировано около 30% территории. Об этом сообщил Николай Дидык, заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ ГСЧС.

● У россиян проблемы даже с обеспечением базовых потребностей. Судя по украинским данным и жалобам самих россиян, российский военно-промышленный комплекс испытывает проблемы не только с изготовлением высокоточного оружия, но и с обеспечением базовых потребностей армии РФ (ВПК даже не может производить достаточно резины для замены изношенных шин для военной техники, критически необходимой для боевых действий на передовой). Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

В ISW добавили, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском направлении, достигнув успехов на западных участках фронта в Запорожской области по состоянию на 6 сентября. На геолоцированных кадрах видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового (примерно 20 км к юго-востоку от Орехова). Кроме того, Генштаб Украины заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Работино — Новопрокоповка южнее Орехова. Там дополнительно сообщили, что ВСУ продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута.

● Зеленский представил нового министра. Президент Владимир Зеленский представил военным нового министра обороны Рустема Умерова. При этом глава государства рассказал о задачах, которые тот должен выполнить.

Задачи выглядят так: Новая субъектность Минобороны, чьи стратегическая роль и координирующее влияние «должны быть очевидны обществу»; Украинский воин: если для его прочности нужны изменения в деятельности Сил обороны, то они «должны быть мгновенными» (речь идет об упрощении бюрократических процедур и оцифровке «всего, чего можно»; Обеспечение войск вещами, которые могут сохранить их жизнь); Расширение международной координации (организация новых региональных тематических коалиций); Масштабирование положительных примеров боевых бригад; Система своевременной коммуникации с родными погибших воинов; Новый уровень прозрачности, в частности относительно функционирования сектора обороны.

● Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров назвал свои приоритеты на новой должности. Среди них — проведение аудита ведомства, поддержка украинского оборонного производства и подготовка инфраструктуры для получения истребителей F-16.

● В Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года, и они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил Федор Вениславский, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и представитель президента в Раде.

● Буданов стал выше. Президент Владимир Зеленский присвоил главе ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Произошло это к сегодняшнему Дню военной разведки.

Президент уже второй раз за время полномасштабного вторжения повышает Буданова в звании: в апреле прошлого года шеф ГУР получил погоны генерал-майора.

● В то же время Кирилл Буданов поздравил боевых побратимов с Днем военной разведки. Он поблагодарил их за службу. ГУР показало видео, где шеф военной разведки задувает на торте свечи. После этого раздается взрыв, а дальше невозмутимый Буданов едва улыбается и в кадре появляется надпись «С днем военной разведки. Загадывай желание».

Тем временем:

● ПВО Москвы осталось без руководителя. В России арестовали Константина Огиенко, командира армии ПВО, которая прикрывает Москву, сообщило пропагандистское информагентство ТАСС. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Российская газета Коммерсантъ написала, что Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО Дмитрием Беляцким получили 500 тыс. рублей от руководительницы общественной организации Надежда. Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 млн рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

● В российском Ростове-на-Дону ночью 7 сентября прогремел взрыв недалеко от штаба Северного военного округа (ПВО). Местный губернатор заявил, что средствами ПВО были якобы сбиты два БПЛА: один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате чего повреждены несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

● Минобороны РФ в ночь на 7 сентября якобы приостановило атаку беспилотника в Брянской области, сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

● Четвертая подряд атака. Российские оккупанты в течение трех часов в ночь на 7 сентября атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Есть разрушения и пострадавший, сообщил глава ОГА Олег Кипер. Ночью силы ПВО уничтожили 25 из 33 шахедов.

Под ударом снова был Измаильский район — это уже четвертая атака за последние пять дней. В результате нового налета беспилотников в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

● Путин, который на днях отказал турецкому президенту в продлении действия так называемого «зернового коридора», упорно пытается уничтожить портовую инфраструктуру Украины, которая является важным звеном экспорта зерновых культур.

● «Решительная солидарность». Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, власти которой признали, что на территорию страны зашли обломки дронов, запущенных в ночь на 4 сентября россиянами во время атаки украинских портов на Дунае. «Начиная с прошлого года, в ответ на агрессивную войну России против Украины, НАТО значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией», — говорится в заявлении стран Альянса.

6 сентября Бухарест, который до этого не признавал падение дрона на свою территорию, начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

● Маск испугался войны и помешал украинским дронам. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, дабы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот РФ. Об этом сообщил CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона.

В книге говорится, что украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, когда подходили к флоту страны-агрессора, и их в итоге выбросило на берег. Как пишет Айзексон, решение Маска «было вызвано острым страхом, что Россия ответит на атаку Украины на Крым ядерным оружием». Опасения по поводу «мини-Перл-Харбора», как выразился Маск, возникли у него после общения с высокопоставленными чиновниками РФ.

● Епископы УГКЦ встретились с Папой Франциском и объяснили ему, что восхваление имперского прошлого России «причинило боль украинскому народу».

И напоследок:

● Коломойскому предъявили второе подозрение. НАБУ и САП сообщили бизнесмену Игорю Коломойскому и пятерым членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей в Днепре на 60 суток с возможностью внести залог в более 509 млн грн. Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому первое подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.