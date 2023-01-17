Шансы на «мягкую посадку» растут 17 января, 11:22 Эксклюзив NV

Зависимость Украины от глобальных экономических процессов только растет, так что если хотим заглянуть в собственное экономическое будущее, полезно проанализировать происходящее за тридевять земель

Я и ранее много писал, что ситуация в глобальной экономике влияет на нас с вами гораздо больше, чем мы можем себе представить. Такую страну мы с вами построили за тридцать лет, что ее экономическое состояние зависит преимущественно от тенденций на международных сырьевых рынках, доходов от экспорта и возможности взять в долг. С войной это влияние усилилось, зависимость Украины от глобальных экономических процессов только растет, так что если хотим заглянуть в собственное экономическое будущее, намного полезнее проанализировать происходящее за тридевять земель, чем искать логику в действиях местных чиновников, ответственных за экономику. К тому же первое — гораздо проще.

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Весь прошлый год самой большой глобальной экономической проблемой была высокая инфляция. Цены по всему миру, разве что за исключением Китая, «закрытого на карантин», росли так, как этого не случалось уже много десятилетий, уменьшая покупательную способность граждан, уничтожая их сбережения и снижая прибыльность корпораций. ФРС, американский центральный банк, решительно боролся, поднимая ставку безумными темпами, и это дало эффект.

Как было объявлено в минувший четверг, индекс розничных цен в США в декабре снизился на -0.1%, и впервые за многие месяцы цены поползли вниз.