Кто выигрывает ИИ-гонку: США или Китай?

В гонке США и Китая за превосходство в сфере искусственного интеллекта (ИИ) никто еще не размахивал официальным клетчатым флагом финиша, но рынки делают ставку на победу США. Производитель чипов Nvidia недавно стал первой в мире компанией с капитализацией $4 трлн (а его гендиректор Дженсен Хуанг обрел статус мировой рок-звезды). Компания Microsoft, крупнейший инвестор коммерческой структуры OpenAI, не отстает: она оценивается в $3,7 трлн.

Но лидерство на первых этапах не гарантирует итоговую победу, особенно если речь об инновациях. Практически и дня не проходит без новых сообщений о выдающихся успехах Китая в сфере ИИ. Да, Америка могла открыть новый путь с помощью ChatGPT компании OpenAI, но в начале года китайская компания DeepSeek потрясла мир большой языковой моделью R1, а именно — ее стоимостью и эффективностью работы. В июле китайский стартап Moonshot AI выпустил впечатляющую модель Kimi K2, которая превосходит западных конкурентов по ряду ключевых показателей.

На гонку ИИ влияет множество факторов. Это не только мощные чипы Nvidia, но и талантливые кадры, программное обеспечение, стратегическая сосредоточенность. Полупроводники сегодня стали очевидным стратегическим узким местом, которое выгодно Америке. В рамках политики «маленький двор за высоким забором» администрация Байдена ввела жесткие ограничения на экспорт передовых полупроводников. Однако эта мера ударила бумерангом: она стимулировала Китай бросить силы на запуск производства собственных чипов для ИИ.

В США наблюдается опасное отставание

И поэтому я полагаю, что исход ИИ-гонки будет определяться не столько аппаратными средствами, сколько стратегическими прорывами в программном обеспечении. Несмотря на недавно обнародованный президентом США Дональдом Трампом «План действий в сфере ИИ», Китай хорошо позиционирован для длительного забега. В «Индексе глобальных инноваций» 2024 года (GII), который оценивает инновационную деятельность в 133 странах по 78 отдельным показателям, Китай занял 11 место. Это намного выше, чем 15 лет назад, когда он был 43-м. При этом Америка остается на третьем месте.

Хотя рейтинг GII дает исчерпывающее представление об инновационных приливах и отливах в разных странах мира, в нем упущен один важнейший кусочек пазла: фундаментальные теоретические исследования. В этой сфере решающую роль играет государство. В отличие от частного сектора, который мотивирован коммерческой выгодой, господдержка дает ученым и исследователям возможность действовать, расширяя, казалось бы, абстрактные границы знаний.

И здесь в США наблюдается опасное отставание. Судя по официальной статистике Национального научного фонда (NSF), доля федерального правительства в общих расходах США на научные исследования и разработки имеет тенденцию к снижению с 1964 года, когда после запуска «Спутника» она достигла пикового уровня. Если говорить именно о фундаментальных исследованиях, доля федеральных властей в общих расходах на эти цели снизилась с чуть менее 30% в конце 70-х до примерно 10% в 2023 году.

Еще больше тревог вызывают нападки администрации Трампа на научные исследования и высшее образование (под предлогом упразднения программ многообразия, равенства и инклюзивности — DEI), а также менталитет неприятия сотрудничества, который порожден опасной китаефобией в Америке. Согласно детальным оценкам НИОКР, опубликованным недавно Американской ассоциацией содействия развитию науки (AAAS), в бюджете на 2026 финансовый год Трамп, скорее всего, предложит сократить федеральное финансирование фундаментальных исследований до уровня $30 млрд, что на 34% меньше $45 млрд, запланированных на 2025 финансовый год. Судя по данным NSF, это будет означать возврат к уровню, который в последний раз наблюдался в 2002 году.

Китай, напротив, вливает деньги в реализацию амбициозной научно-технической программы. В 2023 году на его долю приходилось 28% мировых инвестиций в НИОКР, что лишь чуть меньше, чем у США (29%). В течение последних десяти лет китайские расходы на НИОКР росли среднегодовыми темпами 14%, что в три с половиной раза выше темпов роста в США (3,7%), и поэтому в 2024 году эти доли, вероятно, сравнялись — произошла конвергенция.

Сопоставимые страновые данные о фундаментальной науке не так легко найти, однако Джимми Гудрич, приглашенный эксперт в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), попытался их рассчитать. Экстраполяция тенденции роста китайских НИОКР привела его к ошеломляющему выводу: администрация Трампа дала старт процессу утраты Америкой своего давнего лидерства в сфере фундаментальной науки, финансируемой государством.

Почему? Такой же вопрос можно задать и по поводу многих других разворотов в политике Трампа 2.0, начиная с торговых пошлин и заканчивая сокращением помощи зарубежным странам и сворачиванием инициатив в сфере чистой энергетики. Большинство этих решений были изложены в «Проекте 2025» фонда Heritage — консервативной программе второго срока Трампа. Однако одной из главных заявленных целей этой программы являлось «продвижение американской инновационной экосистемы, а также ее поддержка и фокусировка». Начатое уничтожение фундаментальной науки служит каким угодно целям, но только не этой. Наоборот, это действия на грани самоубийства (с точки зрения экономики и конкуренции).

Председатель КНР Си Цзиньпин придерживается прямо противоположных взглядов. Продолжая курс своего предшественника на «научное развитие», Си уже давно подчеркивает важность фундаментальной науки как одной из основ китайских инноваций. В начале 2023 года он заявил, что «усиление фундаментальных исследований стало насущным требованием, позволяющим обрести больше самодостаточности и силы в науке и технике, и это единственный способ стать мировым лидером в науке и технике».

Нынешняя глобальная битва за ИИ-превосходство часто изображается как конфликт двух систем: рыночной модели США и поддерживаемой государством промышленной политики Китая. Однако фундаментальная наука — это великий уравнитель. Вне зависимости от того, какой сектор движет систему (государственный или частный), в конечном итоге инновации появляются благодаря открытиям.

В книге «Генезис: Искусственный интеллект, надежда и человеческий дух», написанной Генри Киссинджером (ныне покойным), Крейгом Манди и Эриком Шмидтом, утверждается, что «открытия, возможно, являются самой впечатляющей способностью человеческого вида». Для сохранения культуры открытий нужно поддерживать фундаментальную науку, которая не просто абстрактна или теоретична: она касается самого широкого круга тем. Китайцы, изобретшие порох и бумагу, давно выучили этот урок наизусть. А США, к сожалению, придется, видимо, учить его заново — и жестко.

