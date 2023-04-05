Поворотный момент для США 5 апреля, 19:21 Эксклюзив NV

Обвинительный акт Трампу — первое обвинение против бывшего или действующего президента США — является переломным моментом

Союзники США, напуганные растущей дисфункцией американской демократии, могут вздохнуть с облегчением: большое жюри Нью-Йорка предъявило ошеломляющие обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, связанные с выплатой денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

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Еще одной (хотя и более скромной) победой верховенства закона стало то, что 28 марта суд округа Колумбия оставил в силе экстрадицию бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который был арестован четыре года назад и обвиняется в отмывании денег и взяточничестве, связанными со строительной компанией «Одебрехт» в Бразилии. Независимо от итогов этих процессов, сам факт того, что оба бывших лидера предстанут перед судом, должен помочь восстановить уверенность в приверженности Соединенных Штатов делу защиты демократии как внутри страны, так и за рубежом.

Безусловно, демократические союзники США, например, Франция, Тайвань и Южная Корея, уже предъявляли бывшим главам государств обвинения и даже осуждали их. Тем не менее, обвинительный акт Трампу — первое обвинение против бывшего или действующего президента США — является переломным моментом. И хотя обвинительное заключение все еще закрыто, а содержание дела, возбужденного окружным прокурором округа Нью-Йорк Элвином Л. Брэггом, до сих пор неизвестно, ни окружной прокурор штата, ни большое жюри не предъявили бы обвинение бывшему президенту в чем-то менее серьезном, чем уголовное преступление.

Некоторые, особенно Трамп и его сторонники, преуменьшают важность этого дела («маленькие дешевые авантюры, ведущие к маленьким дешевым преступлениям»). Но это не тот случай. Скорее всего, Трампу предъявлены обвинения в нарушениях финансирования избирательной кампании и/или других видах мошенничества, как и его давнему «помощнику» и адвокату Майклу Коэну, который в августе 2018 года признал себя виновным в организации выплаты Дэниэлс и был приговорен к трем годам тюрьмы (большую часть срока он провел в домашнем заключении).

Трамп не может рассчитывать на спасение через будущее президентское помилование

Учитывая, что обвинение выдвинуто штатом Нью-Йорк, Трамп не может рассчитывать на спасение через будущее президентское помилование, не говоря уже о том, чтобы помиловать себя в том случае, если снова станет президентом. Более того, поскольку это дело, скорее всего, привлечет к рассмотрению еще как минимум один незаконный платеж — на сей раз бывшей модели Playboy Карен Макдугал, — все это вряд ли поможет ему вернуть себе голоса женщин, сократившиеся на 15 баллов в 2020 году.

Как и США, Перу также пытается привлечь к ответственности высокопоставленных политических деятелей. На той же неделе, когда было предъявлено обвинение Трампу и завершена экстрадиция Толедо, перуанские прокуроры объявили, что проводят расследование в отношении действующего президента Дины Болуарте и бывшего президента Педро Кастильо — также в связи с предполагаемыми нарушениями финансирования избирательной кампании во время президентской гонки 2021 года. Каждый из шести президентов Перу, избиравшихся с 1990 года, либо отбывал наказание, либо сейчас находится в тюрьме, либо был приговорен к аресту.

До снятия запрета на его экстрадицию многие перуанцы ошибочно полагали, что США защитят Толедо, который ранее был приглашенным ученым в Стэнфордском университете (его альма-матер), где тщательно культивировал свой статус демократической иконы (Стэнфорд с тех пор разорвал отношения с Толедо, хотя отдельные профессора могут продолжать поддерживать его по своему усмотрению). Точно так же многие американцы считали, что Трампу никогда не будет предъявлено обвинение, и все еще сомневаются, что в настоящее время ведется работа над новыми обвинениями.

В обоих случаях справедливое применение закона имело важное значение. Хотя предыстория, партийная идентичность и особенности личности воинственного Трампа и куда менее конфронтационного Толедо значительно различаются, они использовали схожую тактику, чтобы избежать надлежащей правовой процедуры. Оба утверждали, что стали жертвами политически мотивированной «охоты на ведьм» и что их соответствующие системы правосудия были «оружием» против них. Сторонники Трампа считают его обвинительное заключение свидетельством того, что США теперь являются «банановой республикой», а Толедо утверждал, что Перу больше нельзя считать системой, основанной на выборах.

Оба также продемонстрировали поразительную наглость, пытаясь избежать слушаний в суде. Толедо однажды заявил, что его предполагаемые незаконные средства поступили от репараций за Холокост, которые получил его пожилой еврейский родственник по браку (он, похоже, отказался от этого заявления). А в другом деле генерального прокурора Нью-Йорка о мошенничестве против Трампа и его компании адвокаты Трампа недавно обратились к судье с ходатайством об отсрочке октябрьского судебного процесса, поскольку им требуется больше времени для изучения объемных доказательств (их просьба была отклонена).

Но на этом сходство заканчивается. В то время как прошлое Толедо в качестве поборника перуанской демократии добавляет пикантности его опале, Трамп всегда был исключительно опасен. Перейдя от простого преклонения перед автократами к участию в президентских выборах 2024 года в качестве откровенно фашистского кандидата, Трамп теперь представляет явную и реальную опасность для демократического управления во всем мире. Несмотря на его экстремистскую риторику и пропаганду политического насилия, некоторые оппоненты склонны нападать на него как на клоуна-афериста или невежественного шута, делая акцент на его стиле, а не на сути его посланий.

В моменты угрозы для власти лидера фашистский сценарий требует устрашения противников. Обвинение Трампа, скорее всего, вызовет еще больше лжи и необдуманных угроз. Помимо хвастовства своей непогрешимостью, Трамп уже усвоил проверенные фундаментальные истины фашистской риторики. Он называл своих недоброжелателей «врагами государства», использовал антисемитские намеки (Брэгг, как он ложно утверждал, был «специально выбран и финансировался Джорджем Соросом») и проявлял ошеломляющий расизм (Трамп назвал Брэгга, первого чернокожего окружного прокурора Манхэттена, «животным»), а своих оппонентов обвинял в том, что они «больные люди».

Доморощенный экстремизм, теории заговора и языка ненависти представляют серьезную опасность для демократии в США. Республиканская партия все чаще обращается к белому христианскому национализму, и каждый пятый республиканец, а также 13% демократов считают, что политическое насилие оправдано «в наши дни». Но обвинительное заключение Трампа однажды можно будет вспомнить как поворотный момент. В конце концов, как показывают судебные проблемы, с которыми столкнулись бывшие президенты в Перу и США, демократии отличаются от автократий способностью поддерживать верховенство закона и привлекать власть имущих к ответу.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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