Да будет свет: США выделяют срочную энергопомощь 29 ноября, 18:45

Чем жила страна 29 ноября 2022 года

● Да будет свет: США выделяют срочную энергопомощь. США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепа. В этом ведомстве уточнили, что оборудование доставят в Украину «в экстренном порядке», «чтобы помочь украинцам пережить зиму». Помощь будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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● Уже чуть лучше. По состоянию на 29 ноября ситуация с энергоснабжением в стране остается сложной. Но уже есть возможность давать свет в дома по пять-шесть часов в день, заявил премьер Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что для улучшения ситуации с энергетикой Украине необходима мощная противовоздушная оборона, а также возможность быстро проводить ремонтные работы.

● Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пояснил: что МАГАТЭ увеличит присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

● Генсек ждет сигнал. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости не только увеличить поставки систем ПВО Украине, но и предоставить запчасти и боеприпасы к ним. Об этом он сказал на проходящем сейчас саммите НАТО в Бухаресте, сообщает корреспондент НВ. По словам Столтенберга, он ожидает от всех союзников сигнал, который будет заключаться в том, что «мы должны сделать больше».

● Двухдневный саммит Альянса в Бухаресте собрал не только глав МИД 30 стран Альянса. К участию приглашены два будущих члена НАТО — Финляндия и Швеция, которые ждут полной ратификации своих заявок, а также представители стран, желающих стать членами НАТО — Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины. Украину представит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который проведет отдельную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

● На саммите НАТО главными темами для Украины станут системы ПВО Patriot и трансформаторы, пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба.

● «Не может быть продолжительного мира, если победит агрессор. Не может быть длительного мира, если угнетение и автократия преобладают над свободой и демократией», — заявил Столтенберг.

● В Вашингтоне пока не считают полезным признание России страной-спонсором терроризма (как это недавно сделал Европарламент), пояснил посол США в НАТО Джулиан Смит.

● А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения.

● Штайнмайер: сейчас не время для перемирий. Перемирие Украины с РФ на данном этапе будет означать, что Кремль оставит себе оккупированные территории, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его мнению, время для переговоров о возможном прекращении огня еще не пришло, а все рекомендации об этом сейчас несерьезны. «Прекращение огня значит, что нарушение границ, игнорирование геноцида и захват земель также не будут наказаны», — пояснил Штайнмайер.

● Как ВСУ доберутся до Крыма. Украинская тактика по освобождению левобережной части Херсонщины заключается в истощении российской военной инфраструктуры ударами высокоточной системы вооружения, а дальше — развертывание контрнаступления на левом берегу — на суше. Об этом рассказал Юрий Соболевский, первый замглавы Херсонского облсовета. По его словам, ВСУ продолжает реализовывать успешную тактику, благодаря которой была освобождена правобережная часть области. И лишь вопрос времени, когда она приведет к полному освобождению региона.

● ВСУ понемногу продвигаются в сторону Сватово и Кременной, написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в ФБ.

● За минувшие сутки украинские силы отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

● Окружения Бахмута не произойдет. Даже если пока не подтвержденное продвижение россиян в нескольких селах вокруг Бахмута (самая горячая точка всего фронта, севернее Донецка) является правдой, эти «успехи» армии РФ не предвещают неминуемого окружения города и сохраняют возможности ВСУ для обороны на этом направлении. Об этом идет речь в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 28 ноября.

● Минус два самолета врага. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 380 своих военных, за минувшие сутки — 480. Такие данные на утро 29 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которых: танки — 2911 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 5866 (+5), артсистемы — 1901 (+2), реактивные системы залпового огня — 395 (+0), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 280 (+2), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1555 (+0) и многое другое.

● Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он станет рекордным в истории двусторонних отношений. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем рассказал, что пакет включает в себя наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, бронежилеты и 270 млн евро.

● Французский Хаймарс поступил на службу в ВСУ. Французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

LRU M270 — модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В октябре сообщалось, что Франция может отправить в Украину три таких РСЗО. 20 ноября Украина получила часть из запланированных поставок. Также Париж передал Киеву две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны.

● Украина получила от Словакии 30 еще советских боевых машин пехоты БМП-1, которые Братислава передала ВСУ в рамках договоренностей с Германией.

● Будут F-16? Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале полномасштабной российской агрессии. Об этом в колонке для агентства Bloomberg написал американский отставной адмирал Джеймс Ставридис. По его мнению, на фоне массированных ракетных атак со стороны РФ Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне. Ставридис предполагает, что Украина может получить еще больше высокотехнологичных ракетных комплексов класса «воздух-поверхность», системы Patriot и, возможно, тактические истребители.

● На днях в Израиль прибыла украинская делегация во главе с военными для переговоров с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) касательно создания систем предупреждения о ракетных ударах, сообщила израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг.

● «Подарки» от Укроборонпрома. В Минобороны показали «ценные подарки для оккупантов» — первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном Укроборонпром. Соответствующие фото появились в Telegram ведомства. «Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней», — говорится в сообщении.

Вся постсоветская артиллерия использует снаряды калибров 122 мм и 152 мм (а не натовского 155 мм, например). Их запасы почти иссякли еще на начальных этапах войны. Поэтому союзники пытались поставлять их Украине из стран НАТО Восточной Европы, но и там с ними были проблемы. С 18 ноября Укроборонпром сумел наладить и запустить их производство.

● Старлинки стали существенно дороже. Цена на терминалы и подписку Starlink для Украины выросла до $700 (плюс $50 за доставку) и $75 соответственно. О повышении цен компания Илона Маска сообщила в электронных письмах своим пользователям. Доставка в другие страны осталась бесплатной. Ранее заказать терминал в Украину можно было за $385, а стоимость подписки составляла $60.

● Российский газ все еще в силе. Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января по октябрь вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это подчеркивает, с какими трудностями сталкивается регион, пытаясь избавится от зависимости от энергоносителей из РФ, написала Financial Times.

По данным аналитического центра Bruegel, на которые ссылается издание, поставки трубопроводного газа из РФ на данный момент сократились почти на 80% по сравнению аналогичным периодом 2021-го. Чтобы восполнить этот пробел, Европа, импортировавшая в прошлом году 155 млрд кубов природного газа из РФ (включая СПГ), обратилась к международному рынку. По данным платформы Refinitiv, в период с января по октябрь Европа импортировала рекордные 111 млрд кубов СПГ (почти на 70% больше, чем в 2021-м). Импорт из РФ составил 17,8 млрд, увеличившись на 42%, — почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

По данным Refinitiv, сейчас Россия — второй по величине поставщик СПГ в ЕС, но ее доля упала до 16%, несмотря на рекордный импорт, поскольку Европа приняла больше американского СПГ, на долю которого пришлось 42%. Катар стал третьим (13,7%).

● Путин пошел в Индию с протянутой рукой. Москва направила Индии запрос на поставку более 500 товаров, доступ к которым ограничен западными санкциями. Речь идет, в частности, о запчастях для автомобилей, самолетов и поездов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

С начала полномасштабной войны в Украину индийский импорт из России вырос почти в пять раз, до $29 млрд. Экспорт в это время упал до $1,9 млрд с $2,4 млрд. Издание отмечает, что Индия надеется увеличить свой экспорт почти до $10 млрд в течение ближайших месяцев благодаря списку запросов России. Однако некоторые компании выразили обеспокоенность тем, что они могут попасть под санкции Запада.

Источник Reuters в Москве сообщил, что такие списки направили не только в Индию.

Ранее Индия нарастила импорт российской нефти, — в Дели заявили, что это необходимо, чтобы сдержать инфляцию.

● Пекин готов сотрудничать с Москвой. Китай готов наладить более тесное партнерство с Россией в энергетических вопросах для «обеспечения глобальной энергетической безопасности». Такое заявление сделал лидер Поднебесной Си Цзиньпин (в стране которого идут масштабные протесты, направленные против его политики относительно Covid). «Содействовать развитию чистой и зеленой энергетики и совместно поддерживать международную энергетическую безопасность и стабильность промышленных цепей снабжения», — сказал он.

● Тем временем в Киев с рабочим визитом прибыл координатор Госдепа США по вопросам санкций Джим О’Брайен. Он обсудит дополнительные меры по усилению давления на Россию.

● Русские будут отвечать за свои преступления. В Берлине прошла встреча министров юстиции стран G7 — первая в истории в таком формате — для расследования военных преступлений российской армии в Украине. Главы Минюстов обсудили, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине и привлечению к ответственности предполагаемых виновных.

«Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их совершил и где бы они ни были совершены», — заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн. Он напомнил о необходимости привлечения к ответственности военных преступников и подчеркнул, что в Украине задокументировано уже более 45 тыс. случаев военных преступлений. Германия и другие государства тоже проводят расследования.

● Чешская полиция предъявила обвинения 49 лицам в публичном одобрении и поддержке российского вторжения в Украину.

И для финала:

● Арест Павелко и легенды футбола. Печерский суд арестовал президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывшего народного депутата Андрея Павелко на два месяца (или залог 9,9 млн грн). Судебное заседание по его делу посетили экс-футболисты Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, функционер УАФ Алан Плиев и актер Квартала 95 Александр Пикалов.

Павелко проходит свидетелем в уголовном деле «по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим служебным положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах». Также есть информация, что дело касается растраты средств, полученных ФФУ от УЕФА.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.