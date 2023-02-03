США советуют отступить от Бахмута, Зеленский не согласен 3 февраля, 18:49

Чем жила страна 03 февраля 2023 года

● В Киеве состоялся важный саммит Украина-ЕС, в котором Украина впервые принимала участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Со стороны официального Брюсселя в нем приняла участие расширенная делегация: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 15 еврокомиссаров, а также глава Евросовета Шарль Мишель.

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● Вступление Украины в ЕС не ограничено временными рамками, однако есть цели, которых нужно достичь, прежде чем начинать переговоры. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита. В то же время она отметила скорость, с которой Украина обеспечивала результаты на этом пути. «Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, но… защищая свою страну от страны-агрессора, вам удается получать один результат за другим», — подчеркнула фон дер Ляйен.

● Украина рассчитывает, что десятый санкционный пакет ЕС против России введет ограничения против ядерной сферы и ракетной программы страны-агрессора.

● Евросоюз готовит к 24 февраля десятый пакет санкций против РФ на €10 млрд, сообщила фон дер Ляйен. Кроме того, она объявила о выделении первого 1 млрд евро на восстановление разрушенных российскими оккупантами объектов во время войны против Украины.

● «Хочу отметить, что, несмотря на полномасштабную войну, прогресс имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по соглашению, — со своей стороны заявил Владимир Зеленский. — Также сегодня на саммите мы представили прогресс по реализации рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении и начать их как можно быстрее. Мы уже начали работу над подготовкой к этим переговорам и ожидаем соответствующие решения Еврокомиссии и Европейского Совета. Цель — начать переговоры уже в этом году».

● Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины, несмотря на угрозы Кремля, и Украина станет членом ЕС.

● Европейский Союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС, убежден Владимир Зеленский. По его словам, Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по получению нашим государством статуса кандидата.

● «Несмотря на полномасштабную войну, прогресс имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по соглашению. Также сегодня на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендации Еврокомиссии», — уточнил украинский президент.

● США советуют отступить от Бахмута ради юга? В США советуют украинским силам «тянуть время», ожидая нового оружия — танков и прочего вооружения. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного чиновника. При этом, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники. Мол, отступление из Бахмута не повлияет на войну: по словам чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта.

Собеседники издания полагают, что война, вероятно, затянется до 2024 года. В частности, предоставленного Украине вооружения пока недостаточно для существенного отвоевания территории, а больше оружия поступит спустя несколько месяцев.

● Удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города, заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

● «На самом деле Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются интенсивные бои. Противник пытается захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление», — рассказал Radio NV Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ.

● «Сдавать Бахмут никто не намерен. Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших погибших там героев героями», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам сегодняшнего саммита Украина-ЕС в Киеве.

● ЦРУ не предлагала Путину 20% Украины в обмен на мир. В Вашингтоне опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предложил Путину пятую часть территории Украины для прекращения войны «в рамках мирного плана от имени президента США Джо Байдена».

Сотрудник ЦРУ сообщил Newsweek, что информация швейцарско-немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и сделал мирное предложение от имени Белого дома, была «совершенно ложной».

Заместитель представителя Совета нацбезопасности Белого дома Шон Деветт заявил Newsweek, что отчет NZZ «неточный» и что ЦРУ скажет то же самое.

В публикации NZZ говорилось, что решение западных стран о предоставлении Украине танков могли принять из-за того, что Киев и Москва отклонили предложение мирного плана. Который, якобы, предусматривал передачу РФ часть территории Украины (около 20%) в обмен на «мир». И Украина, и Россия отказались — Украина не хочет разделения своей территории, а РФ надеется «выиграть войну в долгосрочной перспективе».

А вот что точно сделал директор ЦРУ, так это заявил следующее:

● Последующие шесть месяцев будут критическими. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие полгода войны России против Украины будут «критическими». Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис. «Бернс говорит, что в Украине следующие шесть месяцев будут критическими, а Путин все еще делает ставку на то, что политическая усталость придет на Запад. США не видят того, что Москва серьезно настроена на переговоры», — рассказала она.

Бернс отметил, что особое беспокойство США вызывает углубление военных связей России и Ирана. Директор ЦРУ напомнил, что с 30 часов его пребывания в Украине в прошлом месяце «около шести провел в бомбоубежище», когда Россия атаковала Киев иранскими дронами.

● Кремль стремится «защитить» Донбасс. Пресс-секретарь российского диктатора Песков решил объяснить мотивы Путина и других «кремлевских»: мол, Донбасс «пока защищен не до конца» и потому война «продолжается». Ведь страна-агрессор якобы должна «защитить» проживающих там людей. «Пока это все не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать», — добавил Песков.

А все начиналось с денацификации, демилитаризации и деНАТОзации всей Украины, смены ее правительства…

● Очередная порция «освободителей» Донбасса. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 129 870 своих военных. Такие оценки к утру 3 февраля обнародовал Генштаб ВСУ.

Также у врага обезврежены: танков — 3215 (+4 в сутки ), боевых бронированных машин — 6388 (+6), артсистем — 2215 (+3), РСЗО — 460 (+2), средств ПВО — 222 (+0), самолетов — 294 (+1), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1) и многое другое.

● Оккупационные войска РФ не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

● Американцы говорят о 200 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тыс. человек убитыми и ранеными, подсчитала The New York Times. Такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли в боях за Бахмут и Соледар. В то же время такие потери не беспокоят кремлевского диктатора. «Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку», — сообщает издание.

В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем со снабжением и с военной тактикой». В частности, оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.

● Гвардия наступления. Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских захватчиков, поэтому МВД формирует 8 штурмовых бригад «Гвардии наступления», в которые приглашают добровольцев. И.о. министра внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что это профессиональные штурмовые бригады МВД из бойцов-патриотов, которые «стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины».

Нацгвардия приглашает в «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» и легендарный «Азов». В Госпогранслужбе добровольцев ждут в бригаде «Сталевий кордон». В Нацполиции — в штурмовой бригаде «Лють». «Никаких тыловых задач. Только высококачественная подготовка, постоянная тренировка и участие в операциях на передовой», — добавил Клименко.

● Пригожин был взят на прицел. Офис генпрокурора Украины объявил подозрение руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Его обвиняют в ряде военных преступлений против Украины. «Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора. Офис генерального прокурора объявил подозрение руководителю ЧВК Вагнер, — сообщил генпрокурор Андрей Костин. — По материалам следствия он занимался вербовкой и отправкой бойцов на войну против Украины и ответственный за тысячи военных преступлений».

● Берлин разрешил передачу первых Леопардов. Правительство Германии разрешило экспорт боевых танков Leopard 1 в Украину, — это подтвердило его представитель Штеффен Хебештрайт, не указав никаких подробностей. По информации Spiegel, у Бундесвера есть 29 танков Leopard 1, которые находятся в боеспособном состоянии. По данным Süddeutsche Zeitung, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft планируют восстановить десятки Leopard 1, однако могут столкнуться с проблемами при покупке боеприпасов именно для этих танков.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии одобрило поставки Украине танков Leopard 1 по промышленным запасам и ведет переговоры по закупке у Катара 15 зенитных установок Gepard, чтобы передать их Киеву.

● Канцлер Олаф Шольц заявил, что война РФ против Украины является «давно задуманным планом для силового расширения территории России». Но Германия будет прилагать все усилия, дабы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

● Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений, согласно которому Стокгольм должен передать Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Сама Германия пообещала передать 4 такие системы (одна — уже точно в Украине).

● Коалиция стран, которые будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже в случае допущения РФ и Беларуси, может достичь 40 стран. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Он отметил, что к бойкоту могут присоединиться, в частности, США, Великобритания и Канада, и такого количества будет достаточно, чтобы сделать соревнования бессмысленным.

Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

И для финала:

● Верховная Рада лишит мандатов народных депутатов представителей запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина, Наталию Королевскую и ее мужа Юрия Солода, решивших сложить полномочия. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.