Самое важное упущение США. В чем заключается главная опасность Китая 20 ноября, 13:00 Эксклюзив НВ Администрации президента США Джо Байдена потребовалось немало времени для разработки Стратегии национальной безопасности (Фото:REUTERS)

Американские лидеры должны пересмотреть свою нынешнюю позицию, пока не стало слишком поздно

Администрации президента США Джо Байдена потребовалось немало времени для разработки Стратегии национальной безопасности, которую она, наконец, обнародовала в октябре. Хотя Белый дом выпустил промежуточный документ в марте 2021 года, окончательный продукт, похоже, потребовал больше работы, чем предполагалось.

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Причину понять несложно. Если в промежуточном документе основное внимание уделялось Китаю, а Россия рассматривалась скорее как региональная помеха, то реальность вмешалась с новой силой в феврале 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин начал войну с целью «денацификации», «демилитаризации» и, по сути, уничтожения Украины. Если в промежуточной стратегии Россия была названа «разрушительной», то в окончательном варианте признается, что она «в настоящее время представляет непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности», благодаря тому, что придерживается «империалистической внешней политики».

Тем не менее, Китай по-прежнему занимает самое важное место в стратегических перспективах администрации Байдена, как, собственно, и должно быть. В итоговом документе ясно сказано, что Китай является «единственным конкурентом Америки, имеющим намерение изменить международный порядок и во все большей степени экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого». Как заметил Грэм Эллисон из Гарвардского университета в своем тезисе «Ловушка Фукидида», и растущая мощь Китая, и страх, который он внушает доминирующей державе, являются движущей силой стратегического и внешнеполитического нарративов.