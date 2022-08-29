Ситуация поменялась. Чего ждать от России и что решают США 29 августа, 19:13 Эксклюзив НВ

Я соглашаюсь с тезисом министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что самый плохой этап войны уже позади

То, что худший сценарий позади, я вижу по определенным признакам и информации от наших партнеров. Ведь Путину намекнули, что в случае применения ядерного оружия он будет иметь дело уже не с Украиной, а с первым в мире ядерным государством. Путин, по сути, трус. И способен запугивать только тех, у кого этого оружия нет. Да, он пробовал запугать НАТО и США, но получил достойный ответ и поэтому мы больше об этом не слышим. Мы слышим о возможности взрыва на ЗАЭС, но о применении ядерного оружия мы больше не слышим, кроме как от экс-президента РФ Дмитрия Медведева, соловьевых, скабеевых и других пропагандистов.

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Итак, вернемся к ходу конвенционной войны. Наиболее угрожающий этап так называемой «специальной военной операции» Путина приходился на начало российского нападения. Поскольку это был главный первый удар, то были задействованы главные силы противника.

Разгоняются такие мнения, что Украина не готовилась к этой войне. Это не совсем так. ВСУ готовились, были соответствующим образом передислоцированы на наиболее угрожающих направлениях. Вы ведь знаете, что, к сожалению, не обошлось без предательства, особенно на юге, где мы потеряли значительные территории.

Российские резервы истощаются. Мы свои резервы пополняем

Сейчас ситуация стабилизировалась. Идет фаза состязания в темпах истощения и пополнения ресурсов. Какая сторона умело справится с этими вызовами, на той стороне и будет победа. Российские резервы истощаются, и нет надежных источников для их быстрого пополнения. Мы свои резервы пополняем, в том числе и техникой, не в тех темпах, которых бы нам хотелось, но последние события в США (предложили ввести специальную миссию по помощи Украине, назначить руководителя этой миссии) означают, что этот процесс носит целенаправленный и запланированный характер.

И в этом процессе уже будут конкретные цели, суммы, объемы и темпы снабжения вооружений.

Также в этом процессе должны быть конкретные сроки. Главное, что в рамках этой миссии должны быть четко определены окончательные цели самих США — а что же делать с Россией. Хотя бы намек должен там об этом быть. А в США пока нет консенсуса по этому вопросу. Там много групп, которые по-разному видят и оценивают будущее России. Одни видят там партнеров по бизнесу, другие — огромный рынок сбыта собственной продукции. Третьи видят в РФ потенциального агрессора навсегда. Поэтому борьба между этими группами как раз и будет определять будущее.

Какая сторона победит в этом перетягивании каната, в такой вид и выльется вышеупомянутая миссия. Ибо именно в этой миссии эта борьба сторон в США должна приобрести более четкое определение. То есть мы увидим, на что должны рассчитывать и отсюда строить собственные планы.

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