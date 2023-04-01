Мы проигрываем Китаю. Что разучились делать США 1 апреля, 07:13 Эксклюзив NV

Западные демократии, и особенно американская демократия, стали гораздо хуже строить инфраструктуру. Чем это грозит

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Чем старше я становлюсь — тем все больше меня начинают интересовать люди, которые что-то строят, и я сам все больше люблю строить.

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Когда я был моложе, мне и в голову не приходило стать инженером. Было много других дорог, которые казались мне гораздо более привлекательными: писатель (художественной или научно-популярной литературы), политический теоретик, филолог-классик (так начинал Ницше) или какой-нибудь ученый. Инженерное дело казалось мне грязным и мелким. Когда я учился в средней школе в Государственном колледже, штат Пенсильвания, большинство инженеров в университетском городке, казалось, выступали за войну во Вьетнаме, что я тогда считал безнадежным ретроградством.

Должен сказать, что сегодня я отношусь к инженерам с гораздо большим уважением, чем тогда. Инженеры решают проблемы невероятной сложности. Это могут быть не очень большие проблемы с не очень широким применением, но это проблемы реального мира, которые имеют большое значение для людей и которые невероятно трудно решить.

Каждый раз, когда я сажусь в самолет, я думаю о том, сколько усилий было потрачено на то, чтобы сделать мои авиаперевозки безопасными, эффективными и недорогими. Недавно вернулся в Сан-Франциско из Франкфурта на одном из оставшихся Boeing 747 компании Lufthansa, и до сих пор не могу прийти в себя от того, что такой большой кусок металла может регулярно перемещаться из одного конца света в другой. Я испытал невероятное чувство гордости, когда марсоход Perseverance успешно приземлился на марсианскую поверхность в 2020 году. Оба моих сына получили дипломы инженеров, и: видя проблемы, которые им приходится решать на своей работе, я понял, какое конкретное значение имеет профессия инженера.

Конкретное в буквальном смысле. Ведь в течение последних нескольких лет я изучал проблему строительства инфраструктуры.