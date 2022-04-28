Байден делает гигантский вклад в оборону Украины 28 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 28 апреля 2022 года

● Байден делает гигантский вклад в оборону Украины. Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на дополнительные $33 млрд финансирования для поддержки Украины. «Я только что подписал запрос к Конгрессу с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Путина», — сказал он во время брифинга после своей речи, посвященной Украине.

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● По данным The Washington Post, запрос Белого дома включает: военную помощь Украине в размере $20 млрд; экономическую помощь в размере $8,5 млрд; гуманитарную помощь в размере $3 млрд; другие денежные средства.

● CNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.

● «Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим ей случиться, — пояснил Байден. — Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине».

● Кремль ощущает отчаяние из-за провала. Страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине, что и демонстрируют последние заявления представителей РФ. Такую мысль высказал президент США Джо Байден.

● «Вместо того, чтобы сказать, что это [воюют с РФ] делают украинцы, имеющие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…», — пояснил американский лидер.

● Враг ударил ракетами по Киеву, — передал «привет» генсеку ООН. Российские оккупанты вечером нанесли два удара по Шевченковскому району Киева, сообщил мэр Виталий Кличко. Информация о пострадавших уточняется. Судя по всему, попало в районе завода Артема.

● Сегодня с визитами в Киеве находятся премьер Болгарии Кирил Петков и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?» — написал по этому поводу Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Кроме того, ракеты прилетели в Киевскую область, — вероятно, ударили по Фастову.

● Путин — раковая опухоль. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Путина «этническим националистом», у которого всегда были амбиции вторгнуться в соседнюю страну. Московский диктатор сейчас, мол, в отчаянии пытается угрозами или потенциальными фальшивыми атаками расширить войну на Приднестровье.

● Теперь диктатор, по мнению Уоллеса, может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и «просто стать раковой опухолью» Украины. Поэтому союзники должны помочь Украине оттеснить российские войска.

● По словам Уоллеса, Британия будет «поддерживать суверенную целостность Украины, что, конечно, включает Крым», но «сначала давайте уберем Россию оттуда, где они сейчас».

● Российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

● В Приднестровье объявили военные сборы. «Власти» оккупированного РФ Приднестровья созывают местных жителей на «военные сборы», сообщили в ГУР Минобороны Украины со ссылкой на полученный разведкой из этого региона документ (он датирован 21 апреля, то есть, еще до того момента, как россияне осуществили провокации на территории «республики»).

● Заявленная цель сборов — «100% укомплектование личного состава миротворческого контингента», состоящего из военнослужащих РФ, а также «обеспечение занятостью трудоспособного населения республики» до 55 лет.

● Как отметили в ГУР, несмотря на формально «добровольное» участие в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

● США: Киев сам решит, бить ли ему по России. Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

● «Вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение», — сказал Блинкен.

● По словам госсекретаря, позиция США сейчас заключается в том, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы российские оккупационные войска покинули ее территорию.

● США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, сообщило Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с этим вопросом. Речь, похоже, идет о данных, касающихся оккупированных РФ территориях на Донбассе и Крыме.

● Апрельские пушки. Более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США отправляют в Украину, уже доставлены Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. А 50 украинских военных уже прошли обучение тому, как стрелять из этих орудий.

● Минобороны США опубликовало фотографии 155-мм гаубиц М777, которые готовят к отправке в Украину и загружают в военно-транспортный самолет Globemaster III на резервной авиабазе Марч в штате Калифорния.

● 21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $800 млн. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним. Предыдущий пакет военной помощи в том числе включал еще 18 гаубиц.

● Последний бастион пал: немцы станут давать Украине тяжелое вооружение. Немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине, — решение поддержали 586 депутатов, 100 высказались против, еще семь воздержались. Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции Германии и блок ХДС/ХСС.

● Принятый документ позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

● Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине для защиты от российской агрессии. «И сегодня мы получили очень сильный мандат от немецкого Бундестага», — добавил он.

● НАТО готово помогать очень долго. Альянс готов долгое время поддерживать Украину и помочь стране перейти на современное западное вооружение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Генсек заверил, что Запад продолжит оказывать «максимальное давление» на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил полномасштабное вторжение в Украину.

● Пусть русские сами заплатят за войну. Палата представителей США приняла в целом символический законопроект, призывающий Джо Байдена продать подсанкционные предметы роскоши российских олигархов для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

● Как сообщила The New York Times, закон не имеет обязательной силы, но его принятие 417 голосами против 8 отразило желание обеих партий, чтобы американский президент занял более агрессивную позицию, в то время, когда США и их европейские союзники пытаются решить, что делать с российскими активами, замороженным в ответ на вторжение РФ в Украину.

● Байден готов помочь. Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства по привлечению властей РФ и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.

● Как сообщила пресс-служба Белого дома, пакет установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и дальнейшее укрепление соответствующих правоохранительных инструментов.

● Польша продолжит давать беженцам деньги. Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины еще на 60 дней. За инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов — 429.

● Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней, что на 60 дней дольше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

● Данные США: россияне казнили украинских военных. У США есть «достоверные данные» о том, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области. Об этом сообщила спецпосол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, в ходе которого обсуждали военные преступления РФ в Украине.

● Посол США добавила: если этот факт подтвердится, то это будет нарушением основного принципа права войны — запрета на своевольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые находятся вне боя, хотят сдаться в плен или ранены.

● «Наше простое послание военному и политическому руководству России, а также рядовому составу таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности», — резюмировала Ван Шаак.

● Доказательства зверств оккупантов. Телеканал CNN опубликовал новое видео из Бучи Киевской области, которое подтверждает: именно российские оккупанты убивали мирных жителей города.

● Корреспондент CNN Мэтт Риверс рассказал, что видео снято с дрона 12 и 13 марта и верифицировано телеканалом. На нем видны российские техника и военные рядом с телами убитых гражданских, лежащими на улицах. Эти же тела были найдены украинскими бойцами и иностранными журналистами после того, как Бучу освободили.

● Канада: русские осуществляют в Украине геноцид. Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.

● 14 апреля ВР официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политического и военного руководства России во время войны. Аналогичные решения приняли парламенты стран Балтии.

● Русские ровняют Мариуполь с землей. В Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, применив фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию и «все, что может использовать варвар против человечества». Об этом рассказал в видеообращении замкомандира полка Азов капитан Святослав Паламар.

● «Для всех военных слова и действия — это одно и тоже. Поэтому нам трудно понять, почему нам обещают и не действуют. […] Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех надеющихся и верящих в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь — это Украина, а Украина — это Мариуполь», — отметил Паламар.

● В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории завода. В общей сложности, по подсчетам украинской власти, в Мариуполе заблокировано около 120 тыс. мирных жителей.

● Враг ударил по госпиталю Азова. В результате массированных ударов российских оккупантов по Азовстали на территории предприятия обрушились стены и перекрытия операционной защитников города. Погибла часть раненых украинских военных, сообщил Telegram-канал полка Азов.

● Всю ночь на военный полевой госпиталь (он забит ранеными, находящими в антисанитарных условиях, — соответствующее видео Азов обнародовал вчера) оккупанты массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные сооружения. Затем продолжали обстреливать руины из корабельной артиллерии.

● В полку подчеркнули, что враг нарушает Женевскую конвенцию, защищающую медицинские учреждения во время войны.

● ООН попытается помочь осажденному городу. На фоне гуманитарной катастрофы в осажденном Мариуполе к организации эвакуации из города присоединилась координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

● «Генсек Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся», — написала Лубрани в Twitter.

● Генсек увидел Бородянку. Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку на Киевщине, разрушенную российскими войсками. «Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой», — сказал он.

● Гутерриш прибыл в Киев после визита в Москву и встречи с российским диктатором.

● Венгры не могут или не хотят. Венгрия не отказывается от газа и нефти из РФ потому, что невозможно найти альтернативу, заявил в эфире CNN министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. При этом он фактически не опроверг информацию о том, что Венгрия поддерживает схему оплаты в рублях через счета в Газпромбанке, которую предложила Москва.

● Премьер Болгарии Кирил Петков, чья страна накануне отказалась платить за российский газ рублями и была «отключена» Газпромом от поставок, приехал в Киев.

● Болгары помогут ВСУ с ремонтом. Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с болгарским премьером Кирилом Петковым договорился о ремонте украинской военной техники в Болгарии.

● Украинский президент подчеркнул, что это очень важно для Украины. «Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины», — ответил ему болгарский премьер.

● Противник тратит силы в бесплодных атаках. Агрессоры не могут прорвать украинскую оборону на Луганщине и лишь несут потери, написал в ФБ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● «Вторая армия мира» не выдерживает боев с украинскими военными. Кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах. Город Рубежное враг штурмует 3−4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя", — отметил Гайдай.

● Медленно ползущий враг. На Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой, заявил CNN высокопоставленный представитель Минобороны США. Он добавил, что эти проблемы не позволяют российским силам продвинуться более чем на «несколько километров или около того в любой день, просто потому, что они не хотят слишком сильно ослаблять тыл».

● Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел под контроль РФ.

● При этом российские оккупанты по-прежнему сталкиваются с проблемами морального духа и сплоченности. Особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.

● Уже 23 тыс. уехали в ад на 1 тыс. танков. С начала войны Россия потеряла в Украине около 22,8 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 970 ед., боевых бронированных машин — 2389 ед., артсистем — 431 ед., РСЗО — 151 ед., средств ПВО — 72 ед., самолетов — 187 ед., вертолетов — 155 ед. и так далее.

● Оккупанты нанесли ракетами «воздух-земля» удар по Запорожью, повредив 12 домов в частном секторе города. Пострадали пять человека, включая ребенка. Погибших нет.

● Русские все еще могут ударить с моря. В операционной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей Черноморского флота РФ, включая подводные лодки, сообщили в Минобороны Британии. И потому, несмотря на потери крейсера Москва и десантного корабля Саратов, россияне все еще могут наносить удары по украинским и береговым целям.

● Но пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, из-за чего РФ не может заменить свой потерянный крейсер в Черном море, резюмировали в британском оборонном ведомстве.

● Рубли-оккупанты. Россияне, временно захватившие часть Херсонской области, с 1 мая переводят регион «в рублевую зону». Оккупанты считают, что «переходный период займет до 4 месяцев», за время которого параллельное хождение гривни здесь прекратится.

● Мелитопольские партизаны продолжают работу? Утром в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области взорвался железнодорожный мост. Местное издание РИА-Мелитополь, пообщавшись с местными жителями, написало, что у оккупантов началась паника: они оцепили мост и начали проверять все проезжающие машины. При этом российские военные рассказывают местным жителям, что сами подорвали мост якобы при разминировании рельсов.

● По этому мосту оккупанты доставляли оружие и топливо для военной техники из Крыма.

● «Слуги» обнаружили у себя коллаборанта. Народный депутат от Слуги народа (СН) Алексей Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, оказался коллаборантом, сообщила пресс-секретарь президентской партии Юлия Палийчук.

● Ковалев общается с российскими военными, дает интервью кремлевским пропагандистам, не посещает заседания Верховной Рады. И никак не объясняет своих действий руководству фракции, уточнила Палийчук.

● Поэтому руководство СН приостановило членство Ковалева и обратилось в правоохранительные органы с призывом начать в отношении него уголовное расследование.

● Домработница Медведчука оказалась наполовину миллионершей. Во время обыска у домработницы обвиняемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука правоохранители изъяли $467 тыс. и 87 тыс. евро, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

● Новый обмен пленными. Украина провела новый обмен пленными со страной-агрессором, вернув себе 45 человек. Как уточнила вице-премьер Ирина Верещук, в их число попали 13 офицеров и 20 солдат (среди военных — 20 раненых), а также 12 гражданских.

И для финала:

● Дороги восстановят за год-два. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд и, в первую очередь, речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он заявил об амбициозной цели восстановить дороги и мосты на освобожденных территориях за год-два.

● Евросоюз поможет отстроить Украину, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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