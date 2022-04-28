Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Байден делает гигантский вклад в оборону Украины

28 апреля, 23:55
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Чем жила страна 28 апреля 2022 года

Байден делает гигантский вклад в оборону Украины. Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на дополнительные $33 млрд финансирования для поддержки Украины. «Я только что подписал запрос к Конгрессу с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Путина», — сказал он во время брифинга после своей речи, посвященной Украине.

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По данным The Washington Post, запрос Белого дома включает: военную помощь Украине в размере $20 млрд; экономическую помощь в размере $8,5 млрд; гуманитарную помощь в размере $3 млрд; другие денежные средства.

CNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.

«Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим ей случиться, — пояснил Байден. — Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине».

● Кремль ощущает отчаяние из-за провала. Страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине, что и демонстрируют последние заявления представителей РФ. Такую мысль высказал президент США Джо Байден.

«Вместо того, чтобы сказать, что это [воюют с РФ] делают украинцы, имеющие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…», — пояснил американский лидер.

Враг ударил ракетами по Киеву, — передал «привет» генсеку ООН. Российские оккупанты вечером нанесли два удара по Шевченковскому району Киева, сообщил мэр Виталий Кличко. Информация о пострадавших уточняется. Судя по всему, попало в районе завода Артема.

Сегодня с визитами в Киеве находятся премьер Болгарии Кирил Петков и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?» — написал по этому поводу Михаил Подоляк, советник главы ОП.

Кроме того, ракеты прилетели в Киевскую область, — вероятно, ударили по Фастову.

● Путин — раковая опухоль. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Путина «этническим националистом», у которого всегда были амбиции вторгнуться в соседнюю страну. Московский диктатор сейчас, мол, в отчаянии пытается угрозами или потенциальными фальшивыми атаками расширить войну на Приднестровье.

Теперь диктатор, по мнению Уоллеса, может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и «просто стать раковой опухолью» Украины. Поэтому союзники должны помочь Украине оттеснить российские войска.

По словам Уоллеса, Британия будет «поддерживать суверенную целостность Украины, что, конечно, включает Крым», но «сначала давайте уберем Россию оттуда, где они сейчас».

Российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

● В Приднестровье объявили военные сборы. «Власти» оккупированного РФ Приднестровья созывают местных жителей на «военные сборы», сообщили в ГУР Минобороны Украины со ссылкой на полученный разведкой из этого региона документ (он датирован 21 апреля, то есть, еще до того момента, как россияне осуществили провокации на территории «республики»).

Заявленная цель сборов — «100% укомплектование личного состава миротворческого контингента», состоящего из военнослужащих РФ, а также «обеспечение занятостью трудоспособного населения республики» до 55 лет.

Как отметили в ГУР, несмотря на формально «добровольное» участие в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

● США: Киев сам решит, бить ли ему по России. Украина должна сама решать, атаковать ли объекты на территории России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате.

«Вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае — это их собственное решение», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, позиция США сейчас заключается в том, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы российские оккупационные войска покинули ее территорию.

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной, сообщило Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с этим вопросом. Речь, похоже, идет о данных, касающихся оккупированных РФ территориях на Донбассе и Крыме.

● Апрельские пушки. Более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США отправляют в Украину, уже доставлены Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. А 50 украинских военных уже прошли обучение тому, как стрелять из этих орудий.

Минобороны США опубликовало фотографии 155-мм гаубиц М777, которые готовят к отправке в Украину и загружают в военно-транспортный самолет Globemaster III на резервной авиабазе Марч в штате Калифорния.

21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $800 млн. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним. Предыдущий пакет военной помощи в том числе включал еще 18 гаубиц.

● Последний бастион пал: немцы станут давать Украине тяжелое вооружение. Немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине, — решение поддержали 586 депутатов, 100 высказались против, еще семь воздержались. Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции Германии и блок ХДС/ХСС.

Принятый документ позволяет правительству Германии «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы производства Германии». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине для защиты от российской агрессии. «И сегодня мы получили очень сильный мандат от немецкого Бундестага», — добавил он.

НАТО готово помогать очень долго. Альянс готов долгое время поддерживать Украину и помочь стране перейти на современное западное вооружение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек заверил, что Запад продолжит оказывать «максимальное давление» на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил полномасштабное вторжение в Украину.

● Пусть русские сами заплатят за войну. Палата представителей США приняла в целом символический законопроект, призывающий Джо Байдена продать подсанкционные предметы роскоши российских олигархов для оказания дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине.

Как сообщила The New York Times, закон не имеет обязательной силы, но его принятие 417 голосами против 8 отразило желание обеих партий, чтобы американский президент занял более агрессивную позицию, в то время, когда США и их европейские союзники пытаются решить, что делать с российскими активами, замороженным в ответ на вторжение РФ в Украину.

Байден готов помочь. Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства по привлечению властей РФ и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, пакет установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и дальнейшее укрепление соответствующих правоохранительных инструментов.

● Польша продолжит давать беженцам деньги. Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины еще на 60 дней. За инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов — 429.

Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней, что на 60 дней дольше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.

● Данные США: россияне казнили украинских военных. У США есть «достоверные данные» о том, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области. Об этом сообщила спецпосол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, в ходе которого обсуждали военные преступления РФ в Украине.

Посол США добавила: если этот факт подтвердится, то это будет нарушением основного принципа права войны — запрета на своевольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые находятся вне боя, хотят сдаться в плен или ранены.

«Наше простое послание военному и политическому руководству России, а также рядовому составу таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности», — резюмировала Ван Шаак.

● Доказательства зверств оккупантов. Телеканал CNN опубликовал новое видео из Бучи Киевской области, которое подтверждает: именно российские оккупанты убивали мирных жителей города.

Корреспондент CNN Мэтт Риверс рассказал, что видео снято с дрона 12 и 13 марта и верифицировано телеканалом. На нем видны российские техника и военные рядом с телами убитых гражданских, лежащими на улицах. Эти же тела были найдены украинскими бойцами и иностранными журналистами после того, как Бучу освободили.

● Канада: русские осуществляют в Украине геноцид. Нижняя палата парламента Канады — Палата общин — в среду, 27 апреля, единогласно приняла постановление, признающее действия России в Украине геноцидом.

14 апреля ВР официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил РФ, а также политического и военного руководства России во время войны. Аналогичные решения приняли парламенты стран Балтии.

● Русские ровняют Мариуполь с землей. В Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, применив фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию и «все, что может использовать варвар против человечества». Об этом рассказал в видеообращении замкомандира полка Азов капитан Святослав Паламар.

«Для всех военных слова и действия — это одно и тоже. Поэтому нам трудно понять, почему нам обещают и не действуют. […] Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех надеющихся и верящих в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь — это Украина, а Украина — это Мариуполь», — отметил Паламар.

В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории завода. В общей сложности, по подсчетам украинской власти, в Мариуполе заблокировано около 120 тыс. мирных жителей.

Враг ударил по госпиталю Азова. В результате массированных ударов российских оккупантов по Азовстали на территории предприятия обрушились стены и перекрытия операционной защитников города. Погибла часть раненых украинских военных, сообщил Telegram-канал полка Азов.

Всю ночь на военный полевой госпиталь (он забит ранеными, находящими в антисанитарных условиях, — соответствующее видео Азов обнародовал вчера) оккупанты массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные сооружения. Затем продолжали обстреливать руины из корабельной артиллерии.

В полку подчеркнули, что враг нарушает Женевскую конвенцию, защищающую медицинские учреждения во время войны.

ООН попытается помочь осажденному городу. На фоне гуманитарной катастрофы в осажденном Мариуполе к организации эвакуации из города присоединилась координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

«Генсек Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся», — написала Лубрани в Twitter.

● Генсек увидел Бородянку. Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Бородянку на Киевщине, разрушенную российскими войсками. «Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой», — сказал он.

Гутерриш прибыл в Киев после визита в Москву и встречи с российским диктатором.

Венгры не могут или не хотят. Венгрия не отказывается от газа и нефти из РФ потому, что невозможно найти альтернативу, заявил в эфире CNN министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. При этом он фактически не опроверг информацию о том, что Венгрия поддерживает схему оплаты в рублях через счета в Газпромбанке, которую предложила Москва.

Премьер Болгарии Кирил Петков, чья страна накануне отказалась платить за российский газ рублями и была «отключена» Газпромом от поставок, приехал в Киев.

Болгары помогут ВСУ с ремонтом. Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с болгарским премьером Кирилом Петковым договорился о ремонте украинской военной техники в Болгарии.

Украинский президент подчеркнул, что это очень важно для Украины. «Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины», — ответил ему болгарский премьер.

● Противник тратит силы в бесплодных атаках. Агрессоры не могут прорвать украинскую оборону на Луганщине и лишь несут потери, написал в ФБ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Вторая армия мира» не выдерживает боев с украинскими военными. Кадыровцы бегут, россияне едут домой в пакетах. Город Рубежное враг штурмует 3−4 раза в сутки. Прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Вражеские танки бьют неустанно. Оккупант шлет новые и новые силы, чтобы прорвать оборону, но те лишь несут потери, а живые убегают с поля боя", — отметил Гайдай.

● Медленно ползущий враг. На Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой, заявил CNN высокопоставленный представитель Минобороны США. Он добавил, что эти проблемы не позволяют российским силам продвинуться более чем на «несколько километров или около того в любой день, просто потому, что они не хотят слишком сильно ослаблять тыл».

Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел под контроль РФ.

При этом российские оккупанты по-прежнему сталкиваются с проблемами морального духа и сплоченности. Особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.

● Уже 23 тыс. уехали в ад на 1 тыс. танков. С начала войны Россия потеряла в Украине около 22,8 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 970 ед., боевых бронированных машин — 2389 ед., артсистем — 431 ед., РСЗО — 151 ед., средств ПВО — 72 ед., самолетов — 187 ед., вертолетов — 155 ед. и так далее.

Оккупанты нанесли ракетами «воздух-земля» удар по Запорожью, повредив 12 домов в частном секторе города. Пострадали пять человека, включая ребенка. Погибших нет.

● Русские все еще могут ударить с моря. В операционной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей Черноморского флота РФ, включая подводные лодки, сообщили в Минобороны Британии. И потому, несмотря на потери крейсера Москва и десантного корабля Саратов, россияне все еще могут наносить удары по украинским и береговым целям.

Но пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, из-за чего РФ не может заменить свой потерянный крейсер в Черном море, резюмировали в британском оборонном ведомстве.

● Рубли-оккупанты. Россияне, временно захватившие часть Херсонской области, с 1 мая переводят регион «в рублевую зону». Оккупанты считают, что «переходный период займет до 4 месяцев», за время которого параллельное хождение гривни здесь прекратится.

Мелитопольские партизаны продолжают работу? Утром в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области взорвался железнодорожный мост. Местное издание РИА-Мелитополь, пообщавшись с местными жителями, написало, что у оккупантов началась паника: они оцепили мост и начали проверять все проезжающие машины. При этом российские военные рассказывают местным жителям, что сами подорвали мост якобы при разминировании рельсов.

По этому мосту оккупанты доставляли оружие и топливо для военной техники из Крыма.

● «Слуги» обнаружили у себя коллаборанта. Народный депутат от Слуги народа (СН) Алексей Ковалев, избранный в 186-м округе в Херсонской области, оказался коллаборантом, сообщила пресс-секретарь президентской партии Юлия Палийчук.

Ковалев общается с российскими военными, дает интервью кремлевским пропагандистам, не посещает заседания Верховной Рады. И никак не объясняет своих действий руководству фракции, уточнила Палийчук.

Поэтому руководство СН приостановило членство Ковалева и обратилось в правоохранительные органы с призывом начать в отношении него уголовное расследование.

Домработница Медведчука оказалась наполовину миллионершей. Во время обыска у домработницы обвиняемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука правоохранители изъяли $467 тыс. и 87 тыс. евро, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

● Новый обмен пленными. Украина провела новый обмен пленными со страной-агрессором, вернув себе 45 человек. Как уточнила вице-премьер Ирина Верещук, в их число попали 13 офицеров и 20 солдат (среди военных — 20 раненых), а также 12 гражданских.

И для финала:

● Дороги восстановят за год-два. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд и, в первую очередь, речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он заявил об амбициозной цели восстановить дороги и мосты на освобожденных территориях за год-два.

Евросоюз поможет отстроить Украину, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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