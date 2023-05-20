Войны, переплетенные между собой. Что меняется между США и Китаем 20 мая, 07:13 NV Премиум

Холодная война стала гонкой за создание атомного оружия из урана, а сегодняшняя «война» касается полупроводниковых чипов

Ключом к победе во Второй мировой войне были сталь и алюминий, необходимые для строительства военных кораблей, самолетов и оружия. Холодная война стала гонкой за создание атомного оружия из урана, а сегодняшняя «война» касается полупроводниковых чипов, маленьких плоских кусочков кремния с выгравированными на них сотнями или миллиардами электронных схем, которые приводят в действие весь мир.

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Чипы были изобретены в 1959 году в Америке, но сейчас альянс «Чип 4» представляет 70% мирового рынка и включает США, Японию, Тайвань и Южную Корею. Названные «новой нефтью», полупроводники управляют спутниками, ракетными системами, военными кораблями, смартфонами, холодильниками, транспортными средствами и экономикой.

Китай, пятый по величине производитель чипов, надеялся однажды обогнать США в технологическом и экономическом плане, поэтому он так домогается Тайваня, в котором производится 92% самых передовых чипов в мире. Но вооружённые силы США охраняют Восточную Азию, и в августе президент и Конгресс приняли Закон о чипах и науке, чтобы воспрепятствовать доступу Китая к чипам, экономическому росту и технологическому прогрессу. Теперь это стало войной.