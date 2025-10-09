Когда-то она была чемпионом мира по передвижениям: в 1950−60-х годах почти 20% американцев каждый год паковали чемоданы и меняли жилье, как носки. Переезд был символом прогресса: новая работа, новый дом, новые знакомые, которые еще не успели взять у вас газонокосилку и не отдать ее обратно. Люди гоняли между штатами так, как будто страна была огромным мотелем: заехал, пожил, и пора бежать дальше. Многие американские фильмы были построены на том, что кто-то идет в новый для себя город, чтобы стать частью американской мечты.

А теперь имеем кадр из реалити-шоу под названием «Никто никуда не едет». В 2023 году переехало лишь 7.8% американцев — антирекорд с тех пор, как в 1948-м вообще начали считать эти движения. Смена работодателя тоже стала редкостью: если в 1990-х это было 2.8% работников, то сейчас только около 2.1%. А вакансии с релокацией исчезли почти как динозавры: с 10% в 2022—2024 годах до каких-то двух-трех процентов сейчас. Ситуация дошла до абсурда: даже если ваш босс приходит на работу в сандалиях поверх носков, вы держитесь за место, потому что за дверью рынка труда еще хуже.

Америка когда-то была страной чемоданов, а теперь это страна холодильников

Америка, которая когда-то вырывалась вперед, теперь опустилась на уровень среднестатистического европейца на диване. В Канаде в 1970-х передвигалось 14−15% людей, теперь лишь 8−9%. Европейские страны всегда отличались низкой мобильностью, так что их 6−12% выглядят как стабильный, почти музейный экспонат. Америка с прежних 20% скатилась туда же, и теперь с гордостью догоняет тех, кого когда-то обгоняла на скорости «переезд раз в год».

Почему так произошло? Здесь набор причин. Во-первых, жилье подорожало настолько, что ипотека стала не долгом, а золотым браслетом на всю жизнь — блестит, но руку не снять. Во-вторых, двойные карьеры в семьях превратили переезд в уравнение без решения: если он уедет, она потеряет работу, если она уедет, он останется ни с чем, так что оба сидят. Молодежь после университета вообще устроила чемпионат по сидению в родительских спальнях, потому что аренда квартиры уже ближе к стартапу, чем к обычным расходам. А еще законы о застройке работают так, будто их писали специально для сохранения архитектурных реликтов: новое жилье появляется медленно.

Последствия от этого уже ощутимы. Рынок жилья подморожен — покупателей мало, продавцов мало, движения нет. Компании не могут привлечь нужных людей из других штатов, потому что те банально не сдвинутся с места. Производительность падает, а политическая поляризация растет, потому что когда ты не двигаешься и не меняешь среду, то и дальше сидишь в собственном пузыре, убежденный, что все вокруг такие же. Когда Америка перестала двигаться физически, она еще и остановилась ментально: люди не знакомятся с другими культурами, не меняют круг общения, а вместо этого глубже закапываются в собственные убеждения.

Америка когда-то была страной чемоданов — всегда наготове, всегда в движении, всегда с возможностью исчезнуть в другой штат, если сосед начинал слушать кантри в четыре утра. А теперь это страна холодильников: движение есть, но в основном от дивана к дверце с подсветкой. И эта эволюция от чемоданов к холодильникам объясняет все: чемоданы когда-то символизировали амбиции, а холодильники — лишь запас еды, чтобы переждать, пока кто-то другой сделает первый шаг.

