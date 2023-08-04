Удар по рейтингу США и частые визиты НЛО в Россию 4 августа, 10:36 NV Премиум

Американский рынок акций наконец-то нашел в себе смелость и решимость прекратить рост и скорректироваться

Для того чтобы оставшиеся на рынке и не отправившиеся отдыхать спекулянты на такое осмелились, рейтинговому агентству Fitch пришлось снизить суверенный рейтинг США. Формально воспользовавшись в качестве повода недавним традиционным политическим процессом, сопровождаемым песнями и плясками, вокруг потолка американского госдолга. Правда, мало кто среди инвесторов понял, какого черта они это сделали. И вряд ли кто-то считает, что это может к чему-то привести. Но повод распродаться рынку аналитики рейтингового агентства или какие-то бюрократы из этой конторы все же дали. Заставив подозревать в симпатиях к Трампу, который точно теперь водрузит себе на фланг еще и этот лозунг.

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В результате индекс S&P500 потерял 36 пунктов за последнюю неделю и откроется в пятницу на отметке в 4501 пунктов. Более заметные движения происходят в сегменте государственного долга США, где распродажи пришли в длинные ценные бумаги.