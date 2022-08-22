Республиканский Бог, который потерпел неудачу. Что меняется в США 22 августа, 18:30

Лиз Чейни — одна из самых видных критиков Дональда Трампа от республиканцев, только что потерпела поражение на партийных праймериз

В 1949 году пятеро величайших писателей современников, Андре Жид, Ричард Райт, Иньяцио Силоне, Стивен Спендер, Артур Кестлер, и американский иностранный корреспондент Луи Фишер написали эссе для сборника под названием Бог, который потерпел неудачу, где они размышляли о своем принятии, неприятии и отрицании коммунизма. Лиз Чейни — одна из самых видных критиков Дональда Трампа от республиканцев, которая только что потерпела поражение на партийных праймериз, что лишило ее возможности защитить свое место в Палате представителей США в ноябре — возможно, сможет приобщиться к этой дискуссии.

Видео дня

Двадцатый век стал периодом расцвета идеологической приверженности и политического разочарования. Многим людям, особенно литературным интеллектуалам, казалось, что коммунистическое дело предлагает путь к самореализации и социальной справедливости, и даже к своего рода спасению. К тому времени, когда Жид, Кестлер и другие изложили свое разочарование на бумаге, эта вера для них уже окончательно ушла в прошлое. Но они понимали, что для многих — особенно для их интеллектуальных сверстников — чары коммунизма еще не были разорваны.

Впрочем, «слишком умного наполовину» Жана-Поля Сартра лишь подавление Советами Венгерской революции 1956 года заставило усомниться в своей убежденности в том, что Советский Союз ведет человечество к будущему. Джордж Бернард Шоу, с его пристрастием к шокирующим заявлениям, никогда не высказывал никаких сомнений относительно советского эксперимента, независимо от количества жертв.

Преданность Шоу была настолько непоколебима, что на это обратила внимание моя прабабушка Нина, пожизненная большевичка. Работая над биографией Никиты Хрущева, моего прадеда, я узнала, что Нина была настолько очарована Шоу после встречи с ним в Москве в 1931 году, что благодаря ему даже научилась читать по-английски. Она настаивала, что Шоу, превосходил большинство жителей Запада и многих советских людей, поскольку он никогда не предавал своих революционных убеждений.

Это своего рода историческая ирония

Для тех, кто совершил такое «предательство», одно было практически гарантировано: их отказ от коммунистического кредо будет таким же ревностным, как и его принятие. Как бы пылко они ни поклонялись своему светскому богу, они будут работать еще усерднее, чтобы противостоять опасности, которую он представляет для мира. От книг до дискуссий они осуждали Советский Союз как дьявольский эксперимент, который стал неизбежным результатом высокомерной идеи.

Возможно, они высказывались, чтобы защитить мир. Но, вероятно, они также защищали себя. Отступники-коммунисты были в растерянности — и даже, как в случае с Силоне — стыдились своего первоначального вложения в бога, который позже оказался ложным. Таким образом, они компенсировали, вплоть до сверхкомпенсации.

Похоже, сегодня политическое и идеологическое разочарование стимулирует такое же оппозиционное рвение в Соединенных Штатах, и ярким примером этому является Лиз Чейни. Чейни три срока была единственным представителем Вайоминга в Палате представителей, каждый раз получая подавляющее большинство голосов. Но на этот раз избиратели Вайоминга нанесли ей сокрушительное поражение.

Причина столь же проста, сколь и неоспорима: Чейни отказалась поклоняться Трампу и его Большой лжи о том, что президентские выборы 2020 года были «украдены». Чейни уже давно осуждает «культ личности», который захватил Республиканскую партию, и является сопредседателем расследования Палаты представителей о роли Трампа и его союзников в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Однако избиратели Вайоминга, по-прежнему, находятся в плену у Трампа. Поэтому они выбрали оппонента Чейни, поддерживаемую Трампом, Гарриет Хейджман, яростную сторонницу «Большой лжи» и большинства других теорий заговора, появившихся в «мире Трампа».

Но Чейни еще не закончила. Она объявила о создании комитета политических действий, который будет заниматься выявлением угроз демократии и противостоять любым попыткам Трампа обеспечить себе второй президентский срок. Она даже подумывает о том, чтобы баллотироваться в президенты в 2024 году — шаг, который, как многие считают, не приведет к победе, но может помочь не допустить Трампа в Белый дом.

Чтобы было понятно, Чейни выступает против Трампа, а не против республиканского консерватизма как такового. По политическим вопросам она голосовала вместе со своей партией и Трампом в 93% случаев. Она отвергла Трампа и его «культ личности» только после признания того, что он представляет смертельную угрозу для американской демократии и Республиканской партии, которую представляет ее семья.

Это своего рода историческая ирония, учитывая, что администрация президента Джорджа Буша, в которой ее отец, Дик Чейни, занимал пост вице-президента, была далека от маяка демократии. На самом деле, президентство Трампа, вероятно, не было бы возможным без нарушений правил и норм, которые происходили под наблюдением Чейни. И хотя сам Чейни мог бы высказаться против выдвижения Трампа еще в 2015 году, он этого не сделал. В частной беседе он сказал мне, что поддержит Трампа просто потому, что он кандидат от Республиканской партии. Его дочь, затем, последовала той же логике. Позже я слышала, что он сожалел об этом решении, но уже слишком поздно для него, его дочери и Америки.

В любом случае, необходимо избавиться от застарелых мифов об американском Западе с его якобы прямолинейными и откровенными людьми или о практичных и прагматичных выходцах со Среднего Запада и теплых и общительных южанах. Шесть лет спустя после революции Трампа, большинство республиканцев в этих регионах предпочитают теории заговора правде, племенную лояльность стране и ложных богов демократии. Когда избирателей Вайоминга попросили сделать выбор между прислужницей «Большой лжи» Трампа и дочерью ковбойской аристократии, избиратели из Вайоминга приняли бога-психопата, который потерпел неудачу.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.