США передают Украине десятки танков и более 1 тыс. дронов-камикадзе 4 ноября, 19:50

Чем жила страна 04 ноября 2022 года

● США передают Украине десятки танков и более 1 тыс. дронов-камикадзе. Минобороны США объявило о выделении Украине пакета помощи на $400 млн, который будет включать танки Т-72 из Чехии. Представительница Пентагона Сабрина Синг во время брифинга уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 заплатят Нидерланды. Часть Т-72 прибудут в Украину до конца декабря, другие поступят в 2023 году. По словам Синг, это будут самые передовые танки на поле боя.

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Выделенные же США средства пойдут на ремонт систем ПВО/ПРО Hawk (разработка конца 1950-х) для включения их в следующие пакеты помощи и ремонт 250 БТР М1117. Пакет также включает 1100 самых современных дронов-камикадзе Phoenix Ghost и 40 бронированных речных катеров.

● Чуть ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США. Одним из главных компонентов в нем, по его словам, будут средства противовоздушной и противоракетной обороны.

● Россияне готовы к «акту доброй воли» в Херсоне. Потенциально российские оккупационные войска готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона, заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что для этого войскам РФ «придется потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил». По словам главы оборонного ведомства, продвижение украинских войск на Херсонском направлении замедляет дождливая погода.

● Путин вознамерился убрать херсонцев из Херсона. Российский диктатор заявил, что «тех, что проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий». Словно забыв о расстрелянном Мариуполе, о многочисленных военных преступлениях оккупантов и совершенных ими убийств мирных жителей Украины, Путин сказал, что «гражданское население не должно страдать от обстрелов».

● Элитные силы РФ готовятся к обороне. Российские силы продолжают выводить отдельные подразделения с северо-запада Херсонской области, однако пока неясно, будут ли они сражаться за Херсон. В своей сводке по итогам 3 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) приводят заявление херсонского коллаборанта Стремоусова о том, что войска РФ «скорее всего уйдут на левый (восточный) берег» Днепра, однако напоминают, что тот является «ненадежным источником».

Более четким показателем того, что Россия решила оставить Херсон, был бы полный вывод с западного берега Днепра элитных подразделений РФ, таких как воздушно-десантные войска и морская пехота — которые все еще остаются здесь (на правобережном плацдарме, по данным журналиста Юрия Бутусова, сосредоточены почти все российские силы ВДВ: три из четырех дивизий и все четыре бригады).

● А на востоке россияне преждевременно бросили в наступление недостаточную концентрацию мобилизованных военнослужащих в районе Бахмута и Угледара (Донецкая область), растратив свежий ресурс мобилизованного личного состава на незначительные успехи в направлении несущественных в оперативном плане населенных пунктов, отметили в ISW.

Аналитики ISW констатировали «неразумное распределение ресурсов на передовой» в Донецкой области со стороны РФ. Они также отметили, что не имеют гипотез, которые могли бы объяснить такую спешку и растрату ресурсов на Донетчине вместо защиты от украинских контрнаступлений в Луганской и Херсонской областях.

● У оккупантов — 840 «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 840 своих военных, за минувшие сутки — 840. Такие данные на утро 4 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2750 (+16 за сутки), боевые бронированные машины — 5580 (+28), артсистемы — 1772 (+17), реактивные системы залпового огня — 391 (+1), средства ПВО — 201 (+3), самолеты — 277 (+0), вертолеты — 258 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1450 (+8) и многое другое.

● Реальные потери врага еще выше. Потери оккупантов в Украине могут быть еще больше, чем в ежедневных сводках украинского Генштаба, считает Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группировки войск. По его словам, никто не может досконально подсчитать потери, но у ВСУ достаточно честная и жесткая система верификации. И никто не заинтересован в завышении цифр.

● Рост числа убитых оккупантов в последних сводках Генштаба связан с тем, что войска РФ предпринимают неудачные попытки штурма на востоке Украины, пояснил все тот же Сергей Череватый.

● Шольц убеждал Си бороться за мир. Немецкий канцлер Олаф Шольц встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и обсудил с ним войну России против Украины. «Мы собираемся вместе во время, обозначенное большим напряжением. В частности, я хочу обратить внимание на войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего, основанного на правилах мирового порядка», — сказал он. По словам канцлера, Китай и Германия должны работать вместе как влиятельные страны и вносить больше вклада в мир и развитие «во времена перемен и хаоса».

Шольц стал первым западным главой правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

● Иран действует неприемлемо. Планы Ирана поставлять РФ оружие «неприемлемы», считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы видим, что Иран предлагает беспилотники и рассматривает возможность поставки баллистических ракет в Россию», — сказал он. И добавил: «Ни одна страна не должна оказывать поддержку Москве в этой незаконной войне».

● Оружие в обмен на помощь с ядерной программой. Иран рассчитывает на помощь России в поддержке его ядерной программы, сообщил CNN со ссылкой на данные разведки США. По словам источников, Тегеран просил Москву помочь в приобретении дополнительных ядерных материалов и помощи в изготовлении ядерного топлива. Это может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально еще больше сократит «время ядерного прорыва» Ирана — периода, необходимого Тегерану для сбора материала под ядерную бомбу.

CNN отметил, что пока неясно, согласилась ли Россия помочь, поскольку Кремль давно публично выступает против получения Тегераном ядерного оружия.

● Русские прячут иранские дроны на АЭС. Россия может хранить дроны-камикадзе и баллистические ракеты иранского производства в подземных хранилищах Курской АЭС, сообщили в ГУР Минобороны Украины. В течение последних нескольких недель в ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области заезжали гражданские грузовики на иранских номерах с неизвестным грузом.

К слову:

● Байден заговорил об освобождении Ирана. Президент США Джо Байден заявил, что Иран вскоре будет освобожден. «Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро», — сказал он во время предвыборной акции в поддержку представителя Демократической партии Майка Левина.

● Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую задержала и, вероятно, избила иранская «полиция морали» за «неправильное» ношение хиджаба. По неофициальным данным, в результате протестов уже более 200 человек погибли и более 1000 были арестованы.

● В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей. Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции.

● А президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ заявил, что Иран освободила Исламская революция 1979 года: «Я говорю Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад».

● Кабмин назначил бывшего главу Минрегиона Алексея Чернышова главой правления НАК Нафтогаз Украины.

● Верховная Рада приняла закон о бронировании военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

И для финала:

● G7 договорилась ограничить цену на нефть из РФ. «Большая семерка» и Австралия окончательно договорились о фиксированной цене на российскую нефть, сообщило Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, коалиция пришла к соглашению, что ценовой потолок станет фиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на нефть из РФ. Партнеры также договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. Страны рассчитывают, что это повысит стабильность рынка и поможет минимизировать нагрузку на его участников.

Размер фиксированной цены пока не установлен. Ожидается, что его утвердят до конца ноября.

И еще:

● ЕС думает над замороженными активами РФ. Евросоюз изучает возможность использования замороженных активов Центробанка России на миллиарды евро для помощи в восстановлении Украины, написало Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, переговоры находятся на ранней стадии.

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