На фоне мрачных прогнозов. Что получили Трамп и НАТО от саммита в Гааге

Декларация саммита НАТО четко признала угрозу со стороны России и безоговорочно подтвердила обязательства по коллективной обороне по статье 5. Обязала членов Альянса до 2035 года увеличить расходы на оборону и связанные с ней расходы на 3,5% плюс 1,5% соответственно, и подтвердила обязательство членов Альянса делать вклад в оборону и оборонную промышленность Украины. Это довольно неплохие достижения, тем более на фоне более мрачных прогнозов относительно провала саммита или неявки Трампа, или тупиковой ситуации.

Трамп высказал предположение, что он был бы рад победе, а не изменению правил. До саммита Трамп делал неоднозначные замечания по статье 5. А уже во время пресс-конференции Трамп с уважением говорил о патриотизме, который он почувствовал у своих коллег-лидеров НАТО, и заметил, что «они нуждаются в Соединенных Штатах. И мы здесь, чтобы помочь им защитить свою землю».

После встречи с Зеленским Трамп оставил открытой возможность выделения большего финансирования и ЗРК Patriot для обороны Украины, но он мог бы (и должен был бы), например, еще и повторить свое предложение о 30-дневном безусловном прекращении огня, угрожая России новыми жесткими санкциями, если Путин не согласится, и обязаться обеспечить Украину стабильным потоком американского оружия тем или иным способом. И все же Трамп продемонстрировал благосклонное отношение к борьбе Украины за выживание, тогда как раньше выказывал прохладную враждебность.

Трамп получил победу, а НАТО — необходимые ресурсы

Администрация Трампа настаивала на том, что члены НАТО должны делать гораздо больший вклад в общую оборону. Ведь при отсутствии реальных обязательств по этому поводу, нельзя рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут продолжать брать на себя часть расходов.

Сочетание российской угрозы и давления Трампа (в основном, первого) наконец подействовало на ключевых западноевропейских лидеров. Они признали, что американцы были правы относительно отставания Европы в расходах на оборону, а поляки и страны Балтии (и другие на востоке Европы) были правы относительно угрозы со стороны России. С опозданием, но, надеемся, не слишком поздно, Европа наращивает свой стратегический потенциал. Это, похоже, заметили Трамп и его команда.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался убедить Трампа, что НАТО способно выполнить это. Его критиковали за лесть Трампу, но, похоже, Рютте поступил правильно. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, похоже, работал над тем, чтобы добиться победы Трампа. Они и их команды преуспели. Трамп получает свою победу, НАТО получает необходимые ресурсы, а Соединенные Штаты остаются. Это уже хорошо.

