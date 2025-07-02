США приостанавливают поставки части ракет ПВО для Украины. Что делает Трамп

Трамп говорит правду, когда говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, то этой войны не произошло бы

Трамп на пресс-конференции: вы очень мужественные, Зеленский очень милый, мы подумаем, можем ли найти вам ракеты и систему Patriot.

Трамп в реальной жизни:

США приостанавливают поставки части ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов для Украины. Среди видов оружия, поставки которого задержат, есть ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды Hellfire и другие ракеты, которые запускаются с истребителей F-16 и беспилотников.

Реклама

Трамп говорит правду, когда говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, этой войны бы не произошло.

Потому что:

— Разведка Трампа не стала бы раскрывать детали о российском нападении и, в принципе, вряд ли бы рассказывала о нем. А все публикации в прессе назывались бы fake news, ведь Путин очень уважает Трампа и не начнет войну, пока Трамп в Белом доме.

Разведка Трампа не стала бы раскрывать детали о российском нападении

— Трамп бы не сформировал еще до нападения широкий фронт поддержки Украины, подчеркивая несправедливую военную агрессию, что не позволило бы сформировать широкую коалицию поддержки, включающую ЕС, США, Японию, Австралию и Канаду.

— без этой широкой коалиции поддержки Россия бы не столкнулась с неожиданно сильными санкциями в начале вторжения (да-да, нам все мало, но то самое замораживание резервов Центрального Банка стало шоком для Путина) и не были бы организованы поставки оружия, с постепенным переходом на западные стандарты, и финансирование, на котором держится украинский бюджет и украинская экономика.

В результате, даже если бы неожиданное наступление россиян не привело бы к захвату Киева, Одессы, Днепра и Винницы «за 2−3 дня», то героическое сопротивление ВСУ уже летом столкнулось бы с тотальной нехваткой оружия и финансово-экономическим коллапсом тыла.

А уже осенью президент Трамп и президент Украины Медведчук подписали бы замечательное прекрасное взаимовыгодное соглашение о полезных ископаемых.

А уже зимой 2023 года Россия, Украина и Беларусь объединились бы в единое государство, исправив, по словам Путина, самую большую несправедливость 20 века.

А что произошло бы летом 2023 года — никто не знает. Но мы помним, что Путин бы никогда не решился на войну с членами НАТО, потому что он очень уважает Трампа.

Но это волновало бы только тех украинцев, которые, возможно, участвовали бы в мясных штурмах где-то в окрестностях Вильнюса, Таллинна, Риги или Кракова.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал