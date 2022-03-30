США обещают новые санкции и деньги, Британия — оружие, а Канада — безвиз 30 марта, 23:02 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 30 марта 2022 года

● Байден обещает новые санкции и новые деньги. Президент Владимир Зеленский провел часовые переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили ситуацию на фронте и за столом переговоров, «конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь».

Видео дня

● Как сообщила пресс-служба Белого дома, во время разговора Байден заявил, что США планируют предоставить Украине прямую бюджетную помощь на $500 млн.

● Санкции были, есть и будут. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что отмены санкций против России быть не может. По его словам, «совершенно немыслимо», чтобы какие-либо санкции были отменены даже в случае прекращения огня.

● Британия даст оружие посерьезней. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку Владимир Путин может ухудшить ситуацию, сообщила The Times.

● Адмирал сэр Тони Радакин провел брифинг для министров, на котором сказал, что ситуация переросла в «более традиционную войну», поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий. Он уточнил, что Британия переходит в «новую фазу» в своей поддержке Украины. «Наша поддержка должна измениться вместе с этим», — добавил адмирал.

● В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.

● А премьер Словении Янез Янша поддержал отправку зенитно-ракетный комплексов большой дальности С-300 в Украину. «Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором Украина больше всего нуждается», — сказал он в комментарии CNN. Ранее схожее заявление сделал премьер Словакии.

● Кремль упрямится. Кремль рассмотрел предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский. Он подчеркнул, что стороны продолжают переговоры в этом направлении.

● При этом Мединский не уточнил, что означает «принципиальная позиция» по Крыму и Донбассу. Ранее Москва хотела узаконить свою оккупацию полуострова и признания «независимости» того, что она называет «ДНР» и «ЛНР».

● Украинская же позиция, озвученная вчера, была такова: переговоры по Крыму продолжаются 15 лет, а статус ОРДЛО Зеленский и российский диктатор обсудят в ходе личной встречи, которая пройдет после подписания мирного договора.

● Абрамович оказался эффективным посредником. Российский миллиардер Роман Абрамович (которого Кремль несколько недель назад пытался отравить) — «крайне эффективный посредник» на переговорах. Об этом рассказал участник украинской делегации Михаил Подоляк, советник главы ОП. Мол, бизнесмен «частично модерирует процесс, чтобы не было какого-то недоразумения на входе: когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса».

● Сначала отвод войск, затем — мир. Мирный договор с Москвой не будет подписан, пока та не уберет свои войска с территорий, которые контролировались Киевом до 24 февраля 2022 года. Такое заявление по следам вчерашних переговоров с россиянами сделал Давид Арахамия, представитель украинской делегации и глава фракции СН в Раде.

● Вопрос ОРДЛО, по словам Арахамии, делегации двух стран пока не обсуждали. «Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем другим вопросам», — отметил он.

● Украинская сторона в рамках мирных переговоров с РФ настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совбеза ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль, а также РФ.

Эту же мысль, только уже относительно референдума, повторил и Подоляк:

● Уйдут войска и будет референдум. Референдум по многостороннему договору о гарантиях безопасности для Украины проведут только после того, как российские войска покинут территорию Украины — «по крайней мере, отойдут на позиции на 23 февраля 2022 года», заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП и представитель украинской переговорной делегации.

● «Далее процедура будет такой: референдум в Украине, после этого — ратификация парламентами стран-гарантов и украинской Верховной Радой», — уточнил Подоляк.

Еще о переговорах:

● Великобритания может стать гарантом. Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит. «Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем рады сыграть эту роль, если Украина попросит» — заявила дипломат.

● И Германия готова. Германия готова выступить гарантом безопасности Украины, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об «общей готовности» принять участие в этой роли, сообщает Reuters.

● Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

● А еще Давид Арахамия сообщил, что члены украинской переговорной группы продолжили свою работу в Турции. «Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей», — написал он в Telegram. И уточнил, что на сегодня у них запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

● Немцы посыпают голову пеплом. Немецкие политики знали об опасностях усиления энергетической зависимости от РФ после аннексии Крыма в 2014 году и теперь расплачиваются за игнорирование проблемы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

● Министр экономики и климата Роберт Хабек, который, как и Бербок, принадлежит к Партии зеленых, не входившей в предыдущее правительство, также резко раскритиковал прежние решения официального Берлина. «Энергетическая политика — это всегда политика силы, всегда политика интересов, поэтому всегда политика безопасности. И если вы оглянетесь назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого», — сказал он.

● Далеко не все богатейшие россияне оказались под санкциями. Из топ-20 российских олигархов одновременно под санкции США, Британии и Евросоюза попали всего трое — Алишер Усманов (№ 6 среди богатейших россиян, нынешнее состояние $18,9 млрд), Сулейман Керимов (№ 11, $12,7 млрд) и Геннадий Тимченко (№ 9, $13,8 млрд).

Британия наложила санкции на 10 самых богатых россиян, Евросоюз — на 10, США — на четырех. Во все три санкционных списка попали всего трое из топ-20.

● При этом, из топ-5 богатых российских олигархов под санкции попал только Алексей Мордашов (№ 3, нынешнее состояние $21 млрд). Против Владимира Потанина (самый богатый россиянин, нынешнее состояние $27,1 млрд), Леонида Михельсона (№ 2, $24,7 млрд), Владимира Лисина (№ 4, $21 млрд) и Вагита Алекперова (№ 5, $5,3 млрд) санкции не ввели.

● Путинский любитель вилл. Журналисты УП обнаружили виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в Дубае (ОАЭ), которой он пользуется регулярно во время посещения страны.

● По данным расследователей, вилла располагается на территории пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences в Palm Jumeirah на известной насыпной пальме Дубая Джумейра. Точная стоимость объекта не сообщается, но, по данным журналистов, вдвое меньший по размеру дом сейчас можно найти в продаже за $7 млн.

● Невероятные потери оккупантов. По оценкам США, на войне против Украины страна-агрессор потеряла более 10 тысяч военных. Об этом сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд: «Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия — не будет серьезных переговоров».

● По украинским данным, с начала войны враг потерял уже около 17,3 тыс. своих солдат.

● Оккупанты временно отказались от выполнения задания по блокированию Киева, понеся значительные потери. Об этом сообщил Генштаб. Отмечается, что противник проводит перегруппирование и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

● В администрации президента США не верят заявлениям России об отводе части своих войск от Киева. Как заявила в ходе брифинга директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, отвод части военных сил от столицы Украины является передислокацией.

● Тяжелые бои на востоке. На Донбассе — в Мариуполе и в зоне проведения Операции Объединенных сил — идут тяжелые бои, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Там сейчас очень тяжелые бои идут. Уже не говоря о Мариуполе, где город наполовину взят и тяжелые бои идут прямо на улицах», — сказал он.

● По словам Арестовича, на юге Украины оккупанты уходят в оборону в районе Херсона. Он подчеркнул, что украинские войска ведут тактические боевые действия, чтобы подвинуть врага.

● Личный состав оккупантов деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины, сообщили в нашем Генштабе.

● Сами виноваты. Ночные взрывы под российским Белгородом, как сообщили в украинском Генштабе, произошли в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов. «Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой», — сообщили в Генштабе.

● Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщили, что были ранены четыре российских военнослужащих.

● Журналист Юрий Бутусов отметил, что это украинская 19-я ракетная бригада нанесла удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения РФ в поселке под Белгородом.

● Разгром врага под Харьковом. Военнослужащие 92-й бригады ВСУ вместе с добровольческими отрядами разгромили под Харьковом штаб ВС РФ. Об этом сообщил в ФБ журналист Юрий Бутусов. «Две батальонных тактических группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены. Захвачена вся штабная документация, карты, списки личного состава, машины управления, полные комплексы связи, ключи», — рассказал он.

● Кроме того, украинские бойцы захватили в плен начальников артиллерии и связи 59-го полка, и еще более 60 российских оккупантов.

● Минус три самолета. В Воздушном командовании Восток сообщили, что расчет ЗРК украинских Воздушных Сил 30 марта уничтожил сразу три вражеских самолета-истребителя и один беспилотник на Слобожанском направлении.

● Авиационные власти страны-агрессора в шестой раз подряд продлили ограничения на полеты в 11 городов в центральном и южном регионах РФ — теперь до утра 7 апреля.

● Больше всего украинцев выехало в Польшу. За 34 неполных дня войны (до 29 марта включительно) 4 млн 19 тыс. украинцев вынужденно покинули страну в поисках безопасности, защиты и помощи. Такие данные привело управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

● В Польшу въехало 58,1% всех беженцев: 2 млн 336,8 тыс. Румыния с Молдовой приняли 674,98 тыс., в Венгрию прибыло 364,8 тыс., в Словакию — 281,17 тыс.

● А поскольку оккупанты активно вывозят украинцев на свою сторону, то за последнее время резко вырос показатель миграции в РФ (350 тыс. человек) и в Беларусь (почти 11 тыс.).

И для финала:

● Канада может дать украинцам безвиз. Канадский парламент поддержал немедленную отмену визового режима для граждан Украины. «Призываем правительство Канады ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быструю выдачу электронного разрешения на путешествия», — сказано в отчете парламентской комиссии, поддержанном большинством депутатов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.