О чем говорит визит Байдена в Саудовскую Аравию 18 июля, 14:41 Эксклюзив НВ

Администрация Байдена с нетерпением ждет, когда же Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат добычу нефти

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию cпровоцировал немало споров. В начале своего президентского срока он занял жесткую и считавшуюся принципиальной позицию в отношениях с Королевством, однако теперь явно предпочитает более примирительные подходы. Подобная смена взглядов вызвала яростную критику, но есть весомые причины приветствовать это изменение.

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Во время избирательной кампании на президентских выборах 2020 года Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем». А оказавшись в Белом доме, Байден подверг дипломатическому остракизму фактического правителя королевства, наследного принца Мухаммеда бен Салмана (обычно его называют МБС). В прошлом году администрация Байдена опубликовала доклад разведки, в котором вина за жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году возлагается на МБС.

Впрочем, теперь расчеты Байдена изменились из-за резкого роста цен на энергоносители и взлета инфляции, а также народного недовольства, который все это вызвало. Теперь его администрация с нетерпением ждет, когда же Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты увеличат добычу нефти. А это означает, что отношения с МБС надо размораживать.

Однако, вопреки утверждениям критиков, этот шаг не является дестабилизирующей демонстрацией американской слабости. Наоборот, Байден — наконец-то — решил продолжить проверенную временем политику США. В ближневосточной политике американское согласие со статус-кво практически всегда оказывалось наиболее стабильным — и желанным — вариантом действий. Хотя демонстрация мускулов и активизма Америкой иногда вызывала приступы трепета и благоговения, эти чувства быстро сменялись презрением, нестабильностью и унижением.

Вспомните события 1950-х годов, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. После окончания Второй мировой войны звезда США в этом регионе находилась на подъеме. Для укрепления американских позиций Эйзенхауэр потребовал, чтобы Британия, Франция и Израиль вывели свои войска с территории Египта после Суэцкого кризиса 1956 года. Но спустя всего два года положительная репутация, которую создал Эйзенхауэр, была быстро уничтожена, после того как армия США вторглась в Ливан с целью стабилизировать хрупкое правительство страны.

Рональд Рейган стал жертвой тех же деструктивных тенденций. Сначала он старался демонстрировать силу на Ближнем Востоке, направив в 1983 году войска в Ливан с целью остановить гражданскую войну. Но когда после двух летальных бомбардировок погибли 258 американцев, Рейган внезапно вывел американские войска. На региональных игроков это произвело плохое впечатление. Как это могущественная сверхдержава не может урегулировать конфликт в стране, которая по размерам меньше штата Коннектикут, и где число жителей меньше, чем в штате Канзас?

В 1990-х и 2000-х годах главным катализатором хаоса на Ближнем Востоке стал Ирак. Когда армия президента Ирака Саддама Хусейна вторглась в Кувейт в 1990 году, Джордж Буш-старший устроил 38-дневную воздушную атаку (она транслировалась в прямом эфире каналом CNN), за которой последовала длившаяся 100 часов наземная война. Иракская армия была разгромлена. Кувейт был освобожден. А США вновь стали вызывать страх и восхищение у региональных игроков. Например, Сирия, воевавшая с американцами в Ливане в 1983 году, отказалась от сопротивления и присоединилась к организованному США мирному процессу.

Расчеты Байдена изменились из-за резкого роста цен на энергоносители

Впрочем, благоговейное отношение сохранялось недолго. Америка хотела, чтобы Хусейн отказался от власти, но он не стал этого делать, поэтому США стали проводить политику сдерживания и изоляции Ирака. Региональные союзники Америки, например, ОАЭ, выступали против этой политики, требуя вместо этого реинтегрировать Хусейна в арабский миропорядок. Возник раскол.

Аналогичная цепь событий наблюдалась в 2000-е годы. Быстрая американская интервенция, осуществленная по приказу другого Буша, младшего, привела к свержению Хусейна, что потрясло всех противников США. После этого в Ливии Муаммар Каддафи отказался от оружия массового поражения, поддержал кампанию против исламского экстремизма и смирился с региональной гегемонией США.

Но и на этот раз Америка вновь быстро растеряла достигнутые преимущества. Иракские повстанцы затянули американскую армию в трясину. Дипломаты США оказались не в состоянии примирить застарелых врагов и урегулировать деструктивные конфликты. Там, где США пытались насадить ростки демократии, начали появляться иранские приспешники.

Американская власть вновь пошла на спад. Даже верные союзники отказывались подчиняться США: например, египетский лидер Хосни Мубарак в течение шести лет отказывался посещать Америку. Сирия, вновь ставшая противником, пыталась дестабилизировать поддерживавшиеся Америкой правительства в Ираке, Ливии и на палестинских территориях.

В условиях подобных разворотов США стремились, прежде всего, к стабильности. А это значит, что им надо было поддерживать хорошие отношения с авторитарными властями (от Египта до стран Персидского залива), лишающими свои народы элементарных прав.

Сегодня Саудовская Аравия и Эмираты совершенно не рады американской политике в отношении Ирана — в особенности, крайне робкой реакции США на атаки, которые совершались на территории этих стран йеменскими прокси Ирана. Однако, хотя у Байдена почти нет иного выбора, кроме как задабривать эти страны, у них самих тоже почти нет иного выбора, кроме как смириться с американской гегемонией в регионе. Китай и Россия, сопротивляющиеся международным санкциям против Ирана и защищающие эту страну в ООН, не будут оберегать хрупкие нефтяные государства от иранских мулл.

Да, Египет дрейфует к российской орбите. Но эта страна не может надеяться на то, чтобы сильно не отстать в гонке вооружений с Израилем, без американского оружия, которому нет замены. В любом случае офицерский корпус египетской армии хранит мрачные воспоминания об отношении к себе советников из СССР, работавших в стране после войны 1967 года. «Они бесцеремонны, резки и часто высокомерны», — писал один из египетских генералов.

Тем временем Китай никак не может урегулировать споры из-за воды между Египтом и Эфиопией, хотя и является крупнейшим инвестором и кредитором Эфиопии. Только Америка, имеющая длительный опыт урегулирования конфликтов, репутацию стороны, которая выполняет взятые на себя обязательств, и явно бездонную казну, способна справиться с этой задачей.

В 2018 году после убийства Хашогги я писал, что, несмотря на желание требовать от саудитов соблюдения таких же высоких стандартов, как и от других близких союзников США, общие интересы и взаимозависимость почти несомненно возобладают. Визит Байдена в Саудовскую Аравию показывает, что сейчас он пришел к такому же выводу.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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