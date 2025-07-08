Трамп наконец решился на оружие Украине. Что изменилось

Как мы здесь и прогнозировали, после фиаско переговорного тренда с Россией Трамп вынужден будет менять свои подходы к войне, и отмалчиваться не получится. Итак, Трамп наконец заговорил о возобновлении поставок оружия.

Конечно, когда речь идет о Трампе, то лучше дождаться конкретики, а потом уже делать окончательные выводы, но специальное заявление Пентагона об отправке в Украину дополнительного вооружения свидетельствует, что Трамп свой внутренний Рубикон таки перешел.

Решиться Трампу изменить свою позицию помогли:

1. Благоприятное для Украины гражданское мнение в США;

2. Лобби классических республиканцев, которые всегда говорили о разговоре с Россией с позиции силы;

3. Необходимость продемонстрировать миру, что Трамп может применять силовые аргументы не только против Ирана.

Не последнюю роль сыграли и журналисты, которые мучили Трампа неудобными вопросами о его любви к Путину.

Окончательного понимания — что будет с отношением Трампа к российско-украинской войне — еще нет. Но думаю, что акцент будет делаться на очередную попытку дипломатии под осень, когда завершится летняя наступательная кампания России, а США продемонстрируют на деле, что не оставят Украину наедине с Путиным.

Текст опубликован с разрешения автора

