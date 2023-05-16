Обратный отсчет начался 16 мая, 09:49 NV Премиум

Стоит готовиться к тому, что следующие две недели будут горячими и скорее всего финансовые рынки будет лихорадить. Почему?

Последний год главной темой финансово-экономических дискуссий в мире была инфляция. Все только и говорили о том, что цены неконтролируемо растут, вспоминали семнадцатилетнюю эпоху «Великой инфляции» и рисовали апокалиптические картины будущего, предостерегая, что борьба с ростом цен может закончиться падением экономики. Но центральные банки делают свое дело и неплохо: инфляция начала понемногу замедляться, а экономика развитых стран пока держится. И только вроде бы все как-то более-менее стабилизировалось, как возникла новая проблема, грозящая американской экономике и глобальным финансовым рынкам настоящей катастрофой.

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